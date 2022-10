Isabela Onoriu s-a întâlnit cu soțul ei și actuala lui iubită la magazin. Gestul neașteptat făcut în fața lui Daniel Onoriu

Cunoaștem prea bine povestea tumultoasă dintre Isabela Onoriu și Daniel Onoriu. Ea a fost cea care a decis să pună capăt căsniciei de ani de zile cu fostul pilot de raliuri, deși mulți nu s-ar fi gândit vreodată că cei doi vor ajunge în pragul divorțului.

Isabela Onoriu, față în față cu soțul ei și noua iubită

Daniel Onoriu nu a primit prea bine vestea. Drept dovadă, constant, și că va face tot posibilul în acest sens. Brusc însă, el a decis să nu mai piardă timpul, iar în urmă cu câteva săptămâni a decis să înceapă o nouă relație.

Surprinzător este însă este că Isabela Onoriu a ajuns să se întâlnească cu cei doi într-un magazin. Stăpână pe ea, vedeta spune că nu a avut niciun sentiment, nici măcar de furie. Mai mult de atât, ea povestește că soțul ei nici măcar nu a interacționat cu ea în acel moment.

”Acum două zile am fost într-un supermarket și la două minune, în spatele meu, în același magazin, apare Daniel cu actuala sa iubită. Nu am avut niciun sentiment, nici de furie, nici de nimic, mi-am văzut de cumpărăturile mele și am plecat. Nu a interacționat deloc cu mine. Am auzit când i-a zis tipei respective și ea tot trăgea de el și îi zicea”, a mărturisit vedeta, pentru .

Isabela Onoriu a aflat între timp și un lucru dureros. Se pare că soțul ei s-a mutat deja cu noua iubită în apartamentul unde cei doi au locuit. De asemenea, persoane din cercul comun i-au mai povestit acesteia că cei doi gătesc împreună, iar părții lui Daniel Onoriu au cunscut-o deja pe noua parteneră de viață a acestuia.

Cine este noua iubită a lui Daniel Onoriu

ar fi o fată din Canada care are în jur de 43 de ani, spune soția fostului pilot de raliu. Ce nu înțelege însă Isabela Onoriu este că bărbatul a instant constant să se împace cu ea, însă la doar o săptămână distanță a decis să înceapă o nouă relație.

”Știu că este o tipă din Canada de vreo 43-44 de ani, de vârsta lui. Vreau să mai spun și că după ce el a insistat să ne împăcam, la o săptămână distanță, s-a întâlnit cu ea”, a mai dezvăluit ea.

Isabela Onoriu este acum mai hotărâtă ca oricând să divorțeze. A depus deja actele și speră ca procesul să se termine cât mai repede, având în vedere dovezile pe care le deține, iar mai nou, relația pe care soțul ei a început-o deja.