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Isabella, iubita lui Gabriel Martinelli, eroul Braziliei în meciul cu Japonia de la Cupa Mondială, spectacol în tribune. Cum a celebrat golul atacantului

Gabriel Martinelli a fost eroul Braziliei în meciul cu Japonia de la Cupa Mondială. Iubita acestuia, frumoasa Isabella Rousso, nu a lipsit de la meci. Cum a celebrat aceasta golul atacantului.
Adrian Baciu
05.07.2026 | 14:15
Isabella iubita lui Gabriel Martinelli eroul Braziliei in meciul cu Japonia de la Cupa Mondiala spectacol in tribune Cum a celebrat golul atacantului
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Isabella, iubita lui Gabriel Martinelli, eroul Braziliei în meciul cu Japonia, spectacol în tribune la Cupa Mondială. Sursa foto: Instagram / colaj Fanatik
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Brazilia a început modest meciul cu Japonia din faza șaisprezecimilor de finală de la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada. După nici 30 de minute, asiaticii conduceau deja cu 1-0, grație reușite lui Kaishu Sano. Sud-americanii s-au mobilizat și, după pauză, au întors soarta partidei. Casemiro a egalat, apoi un alt jucător din Premier League, Gabriel Martinelli, a adus victoria trupei lui Carlo Ancelotti. De la meci nu a lipsit iubita atacantului lui Arsenal. Cum a celebrat Isabella reușita partenerului său.

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Brazilia a marcat golul victoriei cu Japonia în prelungiri. Selecao s-a impus cu 2-1 pe stadionul din Houston grație nou-intratului pe teren Gabriel Martinelli (25 de ani). Vârful campioanei Angliei, Arsenal, l-a înlocuit în minutul 66 pe Cunha, atacantul celor de la Manchester United. În minutul 90+5, ”tunarul” a fost găsit excelent în careu de Bruno Guimaraes și nu l-a iertat pe Suzuki.

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Gabriel Martinelli a avut o susținere specială la acest meci. În tribunele arenei din Houston s-a aflat iubita sa. E vorba de frumoasa absolventă de medicină Isabella Rousso. Pe contul său de Instagram, aceasta a publicat mai multe poze, filmulețe și story-uri încă de dinainte de startul partidei Brazilia – Japonia.

Aceasta s-a salutat din depărtare cu iubitul ei, cel care se încălzea alături de Neymar și celelalte rezerve. La un moment dat, Martinelli i-a arătat cu degetele scorul final al partidei: 2-1. Acesta avea să fie rezultatul de pe teren. Chiar el a fost ”vinovat” de acest lucru, prin golul pe care l-a marcat în ultimele clipe ale partidei.

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Cine este și cu ce se ocupă Isabella Rousso, iubita lui Gabriel Martinelli

Relația de iubire dintre Isabella (24 de ani) și Martinelli a început în 2021. Cei doi s-au cunoscut pe rețelele sociale. Dacă atacantul lui Arsenal este deja o vedetă de nivel internațional, Isabella era necunoscută publicului larg. Aceasta este o influenceriță. E foarte activă pe Instagram, unde postează despre viață, modă, călătorii și momentele alături de Martinelli. Are peste 265.000 de urmăritori.

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Recent, în timpului Cupei Mondiale, Isabella a atras atenția publicului prin faptul că și-a sărbătorit absolvirea facultății de Medicină. Ea a postat mesaje emoționante legate de finalizarea studiilor. La un moment dat, apărea celebrând atât victoria Braziliei la Cupa Mondială, cât și reușita sa educațională.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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