Isabella, iubita lui Gabriel Martinelli, eroul Braziliei în meciul cu Japonia de la Cupa Mondială, spectacol în tribune. Cum a celebrat golul atacantului

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Brazilia a început modest meciul cu Japonia din faza șaisprezecimilor de finală de la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada. După nici 30 de minute, asiaticii conduceau deja cu 1-0, grație reușite lui Kaishu Sano. Sud-americanii s-au mobilizat și, după pauză, au întors soarta partidei. Casemiro a egalat, apoi un alt jucător din Premier League, Gabriel Martinelli, a adus victoria trupei lui Carlo Ancelotti. De la meci nu a lipsit iubita atacantului lui Arsenal. Cum a celebrat Isabella reușita partenerului său.

Cum a celebrat iubita lui Gabriel Martinelli, omul care a dus Brazilia în optimile Cupei Mondiale, calificarea cu Japonia. Imagini spectaculoase din tribunele stadionului din Texas

Brazilia a marcat golul victoriei cu Japonia în prelungiri. Selecao s-a impus cu 2-1 pe stadionul din Houston grație nou-intratului pe teren Gabriel Martinelli (25 de ani). Vârful campioanei Angliei, Arsenal, l-a înlocuit în minutul 66 pe Cunha, atacantul celor de la Manchester United. În minutul 90+5, ”tunarul” a fost găsit excelent în careu de Bruno Guimaraes și nu l-a iertat pe Suzuki.

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Gabriel Martinelli a avut o susținere specială la acest meci. În tribunele arenei din Houston s-a aflat iubita sa. E vorba de frumoasa absolventă de medicină Isabella Rousso. Pe contul său de Instagram, aceasta a publicat mai multe poze, filmulețe și story-uri încă de dinainte de startul partidei Brazilia – Japonia.

Aceasta s-a salutat din depărtare cu iubitul ei, cel care se încălzea alături de Neymar și celelalte rezerve. La un moment dat, Martinelli i-a arătat cu degetele . Acesta avea să fie rezultatul de pe teren. Chiar el a fost ”vinovat” de acest lucru, prin golul pe care l-a marcat în ultimele clipe ale partidei.

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Isabella Rousso, namorada de Martinelli, e Anna Mariana, esposa de Casemiro, comemoram a classificação do Brasil após a vitória contra o Japão! 🇧🇷✨ 🎥: , para UOL Esporte na Copa — UOL Esporte (@UOLEsporte)

Gabriel Martinelli “previu” placar de Brasil x Japão para a noiva; conheça Isabella Rousso Recém-formada em medicina, influenciadora tem 24 anos e mais de 250 mil seguidores nas redes sociais 🟠 TRANSAMÉRICA AGORA É TMC 🟠 — TMC Esporte (@tmcesporte)

Cine este și cu ce se ocupă Isabella Rousso, iubita lui Gabriel Martinelli

a început în 2021. Cei doi s-au cunoscut pe rețelele sociale. Dacă atacantul lui Arsenal este deja o vedetă de nivel internațional, Isabella era necunoscută publicului larg. Aceasta este o influenceriță. E foarte activă pe Instagram, unde postează despre viață, modă, călătorii și momentele alături de Martinelli. Are peste 265.000 de urmăritori.

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Recent, în timpului Cupei Mondiale, Isabella a atras atenția publicului prin faptul că și-a . Ea a postat mesaje emoționante legate de finalizarea studiilor. La un moment dat, apărea celebrând atât victoria Braziliei la Cupa Mondială, cât și reușita sa educațională.