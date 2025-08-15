„Isenko este într-o scădere de formă”. Ucraineanul și Silviu Lung, puși față în față după ultimele meciuri ale Craiovei. „Echipa e expusă”

Pavlo Isenko (22 de ani) a primit Ucraineanul a avut evoluții lăudate la început, dar, acum, ar putea pierde postul de titular în fața lui Silviu Lung Jr (36 de ani).

Pavlo Isenko, față în față cu Silviu Lung. Cine merită să apere la Universitatea Craiova

Pavlo Isenko a apărat de 7 ori poarta Universității Craiova de când a fost transferat în Bănie. . Ucraineanul a primit 10 goluri până acum, .

„Isenko mi se pare într-o scădere. El a început bine. La primul gol al lui Trnava a pus un singur om în zid. Pe ăla îl depășeai oricum, în situația în care un dreptaci, de acolo, poate da oricând pe poartă”, a observat Andrei Vochin, la FANATIK SUPERLIGA.

„D-aia n-a ajuns să apere în Spania”

Isenko a fost transferat în această vară de la Vorskla Poltava în schimbul sumei de 350.000 de euro. „Chiar mă gândeam că la calitățile pe care le are Isenko, singurul motiv pentru care nu a ajuns la o echipă mai mare e lipsa de constanță. E al 3-lea sau al 4-lea meci în care dă dovadă de o nesiguranță, această nesiguranță fiind mascată deocamdată de niște intervenții excepționale.

Și mie mi se pare Isenko într-o scădere de formă. Nu vădită. Paradele lui sunt atât de spectaculoase încât acoperă inconstanța. Probabil Isenko de aceea nu a ajuns să apere în Spania, tocmai pentru că are această lipsă de constanță. E un mic tobogan sesizat de un ochi cum e al tău”, a adăugat Horia Ivanovici.

Portarii Craiovei, apărați de Șumudică: „E expusă”

La următoarele partide, Isenko ar putea fi înlocuit cu Silviu Lung, care a mai apărat în remiza cu UTA Arad (3-3) și în victoria cu FC Argeș (3-1).

„Fă o comparație între el și Silviu Lung. Craiova e expusă. Portarul are foarte multe situații. Păi Lung scoate niște mingi pentru că e pus sub presiune. Nu poți vorbi de o apărare beton, iar portarul are două mingi pe meci. El are foarte multe mingi de apărat”, a transmis Marius Șumudică.

0 dueluri aeriene a câștigat Iseno în Spartak Trnava – U Craiova 4-3, conform platformei Wyscoutt