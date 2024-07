IShowSpeed s-a îndrăgostit iremediabil de România. Motivul pt care celebrul vlogger vrea să revină în țară: ”Mi-a plăcut cu adevărat. E subestimată. ”

IShowSpeed a ajuns în România și a avut parte de o experiență inedită. Deși până acum avea o părere nu prea bună despre țara noastră, iată că între timp lucrurile s-au schimbat, iar acum, tânărul vlogger vrea să revină.

IShowSpeed s-a îndrăgostit iremediabil de România

România are o mulțime de locuri superbe. De asemenea, avem mâncăruri tradiționale, dar și alte legende . Iată că și de această dată, povestea unui vlogger american i-a uimit pe mulți.

IShowSpeed are 19 ani și are milioane de abonați pe YouTube. Pe numele său real, Darren Jason Watkins a venit la noi în țară pentru a se convinge cum este viața de fapt aici, dar și pentru a ajunge la festivalul Beach, Please!

Și se pare că IShowSpeed s-a îndrăgostit iremediabil de România. Un fan l-a întrebat pe vlogger când ajunge în Bulgaria și se pare că acesta nu a fost prea încântat de propunere. Pe de altă parte, România rămâne în prim plan.

IShowSpeed recunoaște că s-a îndrăgostit iremediabil de România. Deși în primă fază când a ajuns la aeroport nu era deloc încântat, lucrurile aveau să se schimbe odată ce a cunoscut oamenii de aici.

”Îmi place cu adevărat România”

Astfel, vloggerul spune că România este una dintre țările în care se va întoarce cu drag. Muzica, oamenii, dar și alte detalii au contat foarte mult pentru el. Mai exact, toate acestea l-au făcut să își schimbe radical părerea.

Totodată, el susțin că țara noastră este foarte subestimată de la distanță. Deși oamenii de aici sunt interesanți, se pare că nimeni nu vorbește despre aceste lucruri ci ajung să fie criticate alte detalii.

„Nu. Îmi place cu adevărat România! Vreau să mă întorc în România. E una dintre țările care mi-a plăcut cu adevărat și vreau să mă întorc. Chiar mi-a plăcut. Mi-a plăcut muzica, oamenii de acolo, îmi place România! Chiar îmi place.

România este o țară foarte subestimată. Oamenii de acolo sunt cool. De-asta vreau să mă întorc în România. Cred că ar trebui să facem partea a doua”, a spus IShowSpeed despre România, când a fost invitat de un fan în Bulgaria.

Menționăm faptul că IShowSpeed a ajuns Acesta a aterizat cu elicopterul și a avut parte de asemenea de o experiență cât se poate de inedită, pe care ar repeta-o oricând.