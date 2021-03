Îşi cazează clienţii cu doar un leu. Cum a ajuns proprietara unui hotel din Alba Iulia să ia o astfel de decizie

Situație explozivă printre patronii de terase și de hoteluri din Alba Iulia, puternic loviți de pandemie. Raziile făcute de oamenii legii s-au lăsat cu amenzi repetate, fapt care i-a determinat pe unii comercianți să-și restrângă, fie să își închidă activitatea.

Cea mai vehementă este Voichița Marian, administrator de terasă și de hotel în centrul orașului. Femeia se declară terorizată de controalele polițiștilor, pe care i-a acuzat inclusiv că o amendează ”din parcare”, în sensul că oamenii legii nici măcar nu se dau jos din mașină, pentru verificări de rutină.

Culpa de care s-a făcut vinovată femeia este faptul că nu are terasa complet deschisă și nu sunt respectate regulile anti-COVID. Voichița se apără spunând că are geamuri la terase și că spațiul poate deveni oricând semi-deschis, iar DSP-ul i-a permis în tot acest timp să funcționeze.

În semn de protest față de amenzile primite de la Poliție, o patroană de hotel din Alba Iulia cazează clienții cu doar un leu

Amendată din două în două zile pentru aceeași infracțiune, Mariana Voichița a cedat. A anunțat pe Facebook că ”după 12 controale și 7 amenzi, am hotărât să închid, să trimit 15 oameni în șomaj tehnic”.

Însă, nu este totul. ”Anunț că începând din 15 martie și până la Sfintele Paști, în complex vom servi doar clienții cazați, iar cazarea va costa 1 leu de persoană (în limina camerelor disponibile)”, a completat Voichița.

”Cazul Prestige” și altele de acest gen fac vâlvă de câteva zile. Mai mulți patroni de terase din Alba Iulia se plâng că sunt hărțuiți de către polițiștii veniți în control, pe care îi acuză că le aplică amenzi pe bandă rulantă fără vreun temei legal.

Când se prezintă în control, oamenii legii motivează că plângerile sunt, de fapt, reclamații ale concurenților. Astfel, lupta pentru supraviețuire în domeniul HORECA, aflat oricum pe marginea prăpastiei, s-a ascuțit și naște conflicte în serie între comercianții din zonă.

Amenzi de 2.000 de lei

Voichița Marian conduce lupta împotriva a ceea ce afirmă că sunt injustiții și ilegalități. Se consideră victima celor care se ocupă de respectarea legii și a făcut reclamații peste reclamații și a mers în audiență la oficialități.

De două săptămâni, amenzile curg la foc automat, iar cuantumul lor este de 2.000 de lei fiecare. Polițiștii motivează în procesele verbale nerespectarea restricțiilor impuse de coronavirus.

Mai exact, pentru a putea funcționa, terasa ar trebui să elimine complet geamurile, pentru a deveni un spațiu complet deschis, nefiind suficientă doar rabatarea lor.

Sancționați din două în două zile

”Totul a început pe 21 februarie 2021 și s-a continuat în mod susținut, din două în două zile. Sunt amenzi scrise din parcare, agenții constatatori nici măcar nu se dau jos din mașină. Alteori, au intrat în forță! Prima amendă a fost de la Jandarmerie, iar celelalte – de la Poliție.

Complexul Prestige este în centru, aproape de Primărie, iar aici, noi avem terasa închisă de de sus până jos. Avem însă termopane mobile, care se pot deschide. Aici, în Alba Iulia, nimeni n-are spațiu complet deschis, toate sunt semi-deschise. Dacă aș da termopanele jos, ar rămâne doar stâlpii de susținere, să bată vântul.

Dacă sunt nereguli, tu Poliție de ce nu sesizezi DSP-ul, să închizi terasa? Dar, noi am avut control de la DSP, care a menționat în procesul verbal că trebuie să deschidem geamurile și că putem funcționa așa! Atunci, de unde teroarea asta? S-a dat ordin de undeva să fim amendați? Acestea sunt abuzuri! Am supărat pe cineva, iar acum polițiștii se răzbună! Lucrurile nu pot rămâne așa”, susține femeia.

”Parcă se ascundea Dincă în complex sau vindeam droguri”

Ea continuă tirada: ”Am ajuns ținta unei diversiuni la nivel de Poliție. Îmi fac controale zilnice, îmi dau amenzi din două în două zile, iar mai nou amendează și alte firme cu terase spunând că eu am făcut reclamație. Este un adevărat haos, o teroare, am fost în audiență la primar, la adjunctul Poliției, toți aruncă vina pe agenții din stradă, că sunt reclamații. Că toate terasele sunt neconforme și că toți trebuie să închidem.

Această vânătoare a mea a început pe 21 februarie, ulterior a tuturor celor care avem terase, care până acum două săptămâni erau conforme, iar acum nu mai corespund. Pandemia este de un an și nimeni nu a avut nicio obiecție, atâta timp cât sunt deschise panourile sau foliile. În plus, avem și hotel, avem oameni cazați, nu a întrebat nimeni cine sunt, cine mănâncă, ci doar au amendat. Am ajuns de mirare în toată țara, pentru că avem muncitori și ingineri de la diferite firme din țară si nu au văzut așa ceva nicăieri, niciodată.

Să intre în curte 2-3 echipaje cu girofar și să coboare din mașini 4, 5, 8 persoane: polițiști, jandarmii, pompieri, parcă se ascundea Dincă în complex sau vindeam droguri! Fac comerț de 30 ani, nu am trăit asemenea asupriri, iar firma mea nu a primit 5 amenzi în 15 ani, nu în 12 zile”.