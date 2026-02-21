Își continuă CFR Cluj forma de vis?! Statistica Petrolului îl bagă în alertă pe Daniel Pancu

ADVERTISEMENT

CFR Cluj își poate continua seria imperială de rezultate în partida de azi, contra Petrolului, programată de la ora 18.00, în Gruia. Ardelenii trec printr-o perioadă de-a dreptul formidabilă, o remiză și opt victorii la rând în ultimele nouă runde.

CFR Cluj – Petrolul, un duel ofensiv dezechilibrat

CFR n-a mai pierdut din noiembrie, când a fost surclasată de FC Argeș, scor 3-0. Aceeași FC Argeș, care etapa trecută a pierdut la Petrolul, scor 1-2 într-un meci care a generat un scandal monstruos la nivel de arbitraj,

Deși CFR Cluj este cea mai în formă echipă din campionat, ajungând într-un timp record de pe loc de baraj pe o poziție de play-off, echipa lui Daniel Pancu e amenințată de formația cu cel mai slab atac din SuperLigă.

Petrolul a marcat de numai 21 de ori în 27 de etape, la fel ca Metaloglobus, dar are un număr mai mic de șuturi pe poartă față de lanterna campionatului. Ploieștenii au tras de 78 de ori pe poartă, cu o medie de 2,8 șuturi care s-au cadrat, pe meci.

Ploieștenii, cele mai puține șuturi pe poartă din SuperLigă

Diferența față de același capitol din bilanțul adversarei este colosală. CFR Cluj are 43 de goluri înscrise (locul doi după U Craiova) și 178 de șuturi pe poartă (locul doi după FCSB). Deci cifre ofensive duble față de adversara de azi.

Cu toate acestea, Eugen Neagoe s-a declarat încrezător în șansa echipei sale. „Știu că întâlnim cel mai în formă adversar din acest început de an! Știm totul despre ei, cunoaștem toată echipa Îi felicit pentru rezultate, dar cred că sâmbătă seara ne putem ridica la nivelul lor. Cineva trebuie să-i bata și pe ei! Sper să le vină rândul cu noi ca să ne menținem perioada asta bună! Nici noi n-am pierdut de cinci meciuri”, a spus Neagoe pentru FANATIK.

Statistica Petrolului îl bagă în alertă pe Pancu. Neagoe, neînvins în duelurile cu FCSB, Dinamo și Rapid

Declarația lui Geană vine în contextul în care, Petrolul are în acest sezon un singur succes în precedentele 11 deplasări din SuperLigă. A învins FC Argeș cu 1-0, pe 4 octombrie 2025. În rest, echipa ploieșteană a înregistrat șase rezultate de egalitate și patru înfrângeri.

Optimismul lui Neagoe se bazează însă probabil pe seria de rezultate bune din fața celor trei mari echipe bucureștene: 1-1 cu FCSB, 1-1 cu Dinamo, 1-1 cu Rapid, toate în deplasare. Dar și pe faptul că, în cea mai recentă dispută directă din SuperLigă, pe 20 octombrie 2025,

Din cauza problemelor cauzate de vreme, petroliștii s-au antrenat câteva zile în sală, într-un balon cu teren de dimensiuni reduse, iar apoi pe sintetic! Meciul CFC Cluj – Petrolul îl va aduce în fața fostei echipe pe Nana Boateng, jucătorul ghanez vândut de ardeleni în Coreea de Sud, acum doi, pentru două milioane de euro. Boateng a jucat deja primele minute la Petrolul, etapa trecută, cu FC Argeș.