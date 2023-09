Dinamo în etapa cu numărul 10 din SuperLiga. Mai mult decât atât, „câinii” au pierdut în ultimele trei meciuri fără să înscrie gol. Formația pregătită de Ovidiu Burcă ocupă locul 13 în campionat, cu 8 puncte în 10 partide.

Își dă demisia Ovidiu Burcă după Dinamo – Farul 0-2? „Trei înfrângeri apasă greu!”

La flash-interviul de la finalul meciului, Ovidiu Burcă a fost întrebat despre demisie. , însă a explicat că nu se pune, deocamdată, problema să renunțe.

ADVERTISEMENT

„Nu sunt prea multe de spus după meciul acesta. Pierdem din nou, deși am făcut un meci solid, dar din păcate fotbalul se joacă pe goluri, nu pe ocazii. E frustrant că pierdem, dar cred că am făcut un meci destul de bun pe terenul acesta dificil, poate am fost mai puțin inspirați în fața porții. Am avut mingea, am avut ocazii.

În fotbal se poate întâmpla și asta. E frustrant pentru că e a treia înfrângere la rând fără să înscriem, deși astăzi am avut numeroase ocazii și șanse de a marca. Lipsește un pic de luciditate în fața porții. Terenul de câteva ori ne-a jucat feste pentru că jucătorii au ajuns în situații clare și mingea le-a sărit.

ADVERTISEMENT

Nu-mi place să invoc niciodată ghinionul sau norocul, aceasta este situația. O situație care începe să ne apese, nu e o situație ușoară. I-am văzut pe jucători foarte afectați. Trebuie să ne refacem, ăsta e fotbalul. Nu (n.r. demisie). Cred că e mult prea devreme să vorbim despre lucrul ăsta, deși trei înfrângeri sunt grele și apasă greu, dar nu, nicidecum”, a declarat Ovidiu Burcă.

Ovidiu Burcă, mesaj acid la adresa arbitrajului: „A fost timorat”

Ovidiu Burcă a răbufnit de mai multe ori pe parcursul meciului la adresa lui Szabolcs Kovacs. Antrenorul lui Dinamo se aștepta la un astfel de arbitraj, din cauza fazei controversate din Farul – FCSB 0-1, când oaspeții au beneficiat de un penalty acordat ușor.

ADVERTISEMENT

„Nu sunt nemulțumiri, dar în tensiunea meciului… Nu aș vrea să vorbesc mult de arbitraj, doar că mi s-a părut puțin timorat. Exact la asta mă așteptam înainte de meci pentru că ei veneau după un meci în care s-a făcut într-adevăr o greșeală împotriva lor. Au ridicat vocea, au o voce grea și atunci când vorbesc ei creează puțină tensiune și s-a văzut. Arbitrul a fost timorat.

Niciodată nu-mi place să vorbesc la cald. Trebuie să revăd fazele, sunt păreri și păreri. Arbitrajul este ultimul lucru pe care-l analizăm. Analizăm în primul rând ce am făcut noi, mai greu ajungem la arbitraj. Când pierzi nu este bine să-ți creezi anumite alibiuri în faptul că arbitrul a dat anumite decizii nefavorabile”, a mai spus Ovidiu Burcă.

Burcă, despre Ghezali: „Are niște adversari mai puternici decât la liga a doua”

Lamine Ghezali a jucat 76 de minute în eșecul lui Dinamo cu Farul. Fotbalistul francez în vârstă de 24 de ani este departe de forma pe care a arătat-o în finalul sezonului trecut, când a fost cel mai bun jucător al „câinilor”.

ADVERTISEMENT

Ovidiu Burcă a explicat că dificultatea adversarilor este alta pentru Ghezali. Totodată, antrenorul a lămurit momentul tensionat care a avut loc la schimbarea lui Dennis Politic cu Ahmed Bani.

„Nu se întâmplă nimic. Are niște adversari mai puternici decât la liga a doua. E o astfel de intensitate. A avut și o perioadă de inactivitate de o lună și se vede. E un jucător tânăr.

Dennis mi-a dat niște semne că terminase resursele, l-am văzut cu crampe și am avut senzația cu toții că trebuie să-l schimbăm”, au fost cuvintele lui Ovidiu Burcă.