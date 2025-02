Își dă demisia Șumudică? Robert Niță, informații incendiare de la Rapid după scandalul de la finalul meciului cu FC Botoșani!

O parte din fanii prezenți în Giulești au aruncat cu bulgări în Marius Șumudică în timpul meciului cu FC Botoșani, scor 1-0. Tehnicianul cu sânge „vișiniu” a amenințat cu demisia după scandalul cu suporterii grupării de sub Podul Grant.

Ce se întâmplă cu Marius Șumudică după scandalul din Giulești! Robert Niță, detalii incendiare de la Rapid

Robert Niță a fost pe stadionul din Giulești la meciul . Fostul atacant de la gruparea de sub Podul Grant a vorbit despre .

Fostul atacant de la Rapid București spune că Marius Șumudică nu va pleca de la gruparea de sub Podul Grant. Robert Niță a dezvăluit ce sfat i-a dat antrenorului din Giulești în urmă cu puțin timp.

„Am fost la meci, Șumudică era afectat și nervos. Victoria nu a fost o descătușare pentru el, nu s-a bucurat de victorie așa cum trebuia să se bucure. E dureros, a spus și el că s-a simțit umilit. Cred că e dureros când te contestă ai tăi și fac astfel de gesturi nejustificate.

Și dacă te bătea Botoșani rămânea aceeași diferență de puncte față de Petrolul și Sepsi. Nu văd de unde atâta încrâncenare, e un joc de fotbal și poți câștiga sau poți pierde. Mi se pare prea mult să arunci cu bulgări în propriul antrenor.

Îmi e greu să cred că vii la meci și își dorești să arunci cu bulgări în antrenorul echipei tale. Cred că l-a nimerit din greșeală pe Șumudică, îmi e greu să cred că poți să ai o asfel de atitudine. El spune și le arată celor de pe bancă că l-a lovit în cap”, a declarat Robert Niță.

Robert Niță: „De ce să plece în momentul ăsta? Ar face cea mai mare greșeală”

„Dacă și-a dorit atât de mult să ajungă la Rapid de ce să plece în momentul ăsta? Nu înțeleg asta. Ți-ai dorit atât de mult să ajungi și ai ajuns, ești susținut. Renunți că vine unul și dă cu bulgări în tine. Ești în Cupa României, de ce să renunți?

Am avut două luni în Giulești când nici nu ieșeam bine de sub bancă și mă luau băieții din spate. Nu îți pică bine, dar ăsta e Giuleștiul. E presiune, lumea are pretenții și el este un idol acolo. Până la urmă contează cele trei puncte și asta se poate întâmpla pe stadion.

Nu cred că e momentul să cedeze, eu știu că Șumudică e un luptător. Cred că ar face o mare greșeală dacă pleacă, indiferent dacă are sau nu oferte. A și spus prefera să îi scandeze tot stadionul demisia decât să fie lovit cu bulgări.

Trebuia să fie bucuros, echipa e pe loc de play-off. Nu trebuia să îi bage în seamă, trebuia să râdă de ei, să le arate tabela. Păcat că el trăiește așa. Am glumesc cu el și îi zic: «Bă, tu te uiți la televizor și la televizor o să rămâi»”, a mai spus Robert Niță.