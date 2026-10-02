Își dă Hagi demisia? Ce s-a întâmplat în vestiarul României, imediat după 0-6 cu Polonia. Exclusiv

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Gică Hagi (61 de ani) nu ia în calcul să își dea demisia de la națională, chiar dacă , scor 6-0, în etapa a treia din actuala ediție de Liga Națiunilor. Din informațiile obținute de FANATIK, selecționerul se gândește deja la pregătirea partidei cu Suedia de la București, ultima din această acțiune.

După Polonia – România 6-0, Gică Hagi a decis să nu își dea demisia de la națională

La scurt timp după încheierea meciului din Polonia, „Regele” a stat în vestiar alături de jucătorii săi, semn că vrea să le fie alături în aceste momente complicate și să continue alături de ei pe acest drum. Pe final de meci, , pe tabela stadionului din Varșovia, acolo unde a fost de altfel transmisă partida, a apărut la un moment dat chipul lui , extrem de abătut, așa cum era de altfel și firesc în contextul dat.

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Ce i-a reproșat Gică Popescu lui Gică Hagi după dezastrul de la Varșovia

De acolo ideea conform căreia selecționerul ar putea fi tentat să renunțe după acest eșec umilitor. Dar în cele din urmă nu se pune problema de așa ceva, cel puțin nu în acest moment, chiar dacă „Regele” a ajuns să fie criticat după ultimele rezultate chiar și de cei mai apropiați oameni ai săi,

„I-aș reproșa două lucruri. În primul rând, acest exces de încredere pe care l-a avut în jucătorii echipei naționale. Trebuia să fie mai cumpătat. I-ar fi prins mai bine dacă ar fi avut o reacție mai așezată, mai puțin optimistă. Dar acesta este Gică. Atunci când conduce un colectiv, are mare încredere în el.

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În al doilea rând, trebuia să realizeze că una este activitatea la echipa de club, unde ai timp să pui în practică anumite idei, într-o săptămână, două sau trei, și alta este situația de la echipa națională. Acolo ai două, trei sau patru zile înaintea unui meci oficial pentru a găsi formula potrivită”.