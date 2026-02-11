“Își doresc moartea fiicelor noastre!” Mărturia cutremurătoare a fotbalistului care a luat o decizie radicală în mijlocul sezonului

ADVERTISEMENT

Uruguayanul Ronald Araujo a ajuns primul căpitan al Barcelonei, după plecarea lui Marc Ter Stegen la Girona. Fotbalistul de 26 de ani s-a întors la echipa catalanilor, după cea mai cumplită experiență din viața sa.

Ronald Araujo suferea de anxietate de un an și jumătate

Araujo nu s-a accidentat, nici n-a fost suspendat, dar a fost lovit dur de depresie. Atât de dur încât a fost nevoit să-și ia concediu, în mijlocul sezonului. A renunțat la fotbal timp de o lună de zile.

Internaționalul uruguayan a decis acum să rupă tăcerea și să tragă un semnal de alarmă în privința problemelor psihice pe care le pot avea fotbaliștii. Î când a fost eliminat pentru două cartonașe galbene, primite în 12 minute.

El și-a lăsat echipa în inferioritate în minutul 44, iar Barca a încasat-o cu 3-0.“Sufăream de anxietate de un an și jumătate care s-a transformat în depresie, și jucam așa. Asta nu te ajută, pentru că pe teren nu te simți tu însuți. Știi valoarea pe care o ai și ce poți face pe teren, iar când nu mă simțeam bine, știam că se întâmplă ceva. În acea zi am realizat că am terminat, că trebuie să vorbesc cu profesioniști și cu clubul ca să mă poată ajuta”, a povestit el pentru elmundodeportivo.

Fotbalistul ținea totul în el

Cum a ajuns aici? “A fost o acumulare de lucruri. Încerci să fii puternic, poate din cauza rădăcinilor pe care le ai, de unde vii, începi să mergi înainte, dar eu simțeam că ceva nu e bine. Sunt un om introvertit, unul dintre cei care păstrează totul pentru mine, dar trebuie să înțelegi și că există profesioniști care te pot ajuta, îți pot oferi instrumente ca să știi cum să gestionezi anumite situații”, a dezvăluit el.

“Nu m-am gândit să mă opresc să joc, pentru că am visat mereu să joc fotbal, încă din copilărie. Totuși, când pierzi puțin din entuziasm din cauza situațiilor prin care treci, te frustrezi. Aș juca fotbal chiar dacă nu aș fi profesionist. O făceam acasă sau cu prietenii mei. Acum sunt norocos pentru că sunt plătit să fac asta, iar fotbalul este practic viața mea. Dar când nu te mai bucuri, știi că există o problemă”, a mai afirmat fotbalistul care e de opt ani la Barcelona.

Valul de hate i-a afectat dur familia

Lucrurile au degenerat după eliminarea de la Londra, care l-a pus în genunchi pe fotbalist. Devină au fost și rețelele sociale și valul de hate de acolo. “Am încercat să stau departe, dar până la urmă ce e acolo ajunge la tine printr-un prieten, un frate, familie. Îmi amintesc că într-o zi eram cu soția mea. Am văzut cum i s-a schimbat fața în timp ce se uita la telefonul mobil și i-au dat lacrimile. „Nu înțeleg răul oamenilor, își doresc moartea fiicelor noastre” mi-a spus ea. Când lucrurile ajung la acea dimensiune, regândești multe aspecte, vezi cât de nebună este societatea sau cât de nebuni sunt oamenii pe rețelele sociale. Poate răul nu vine direct la tine, dar familia suferă”, a mai mărturisit Araujo.

Fotbalistul a precizat de ce a ales varianta de a merge la Ierusalim. “A fost o călătorie foarte personală. Sunt creștin și am mers într-un loc cu multă istorie pentru creștinism, aveam nevoie de acel timp de pace, de singurătate, de calm, de a mă putea reconecta cu ceea ce cred, cu Isus, să pot înțelege multe lucruri pentru că aveam multe întrebări.

M-a ajutat mult, am avut răspunsurile pe care le voiam și mi-a dat dorința de a înfrunta ceea ce urmează. A fost o călătorie foarte plăcută pentru mine”, a explicat vedeta catalanilor.

Tatăl nu i-a înțeles decizia

El a avut sprijinul necondiționat al familiei. “Soția mea a fost foarte curajoasă pentru că avem două fiice foarte mici și a putut să-mi ofere puterea de care aveam nevoie. Părinții și frații mei au suferit mult. L-am sunat pe tatăl meu să-i explic decizia pe care am luat-o și nu a înțeles-o prea bine, el este un om de la țară, mai dur când vine vorba de sentimente.

I-a fost greu să înțeleagă, dar mie mi-a plăcut foarte mult pentru că la un moment dat mi-a spus „orice ai face, te susțin”. Toți au fost esențiali în acest proces de recuperare. Cred că ce a fost mai rău a trecut. Am atins fundul sacului. Sunt bine pregătit, lucrez cu profesioniști grozavi și aștept cu nerăbdare ce urmează”, a concluzionat fotbalistul Barcelonei.