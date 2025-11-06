Își face turn Donald Trump pe terenul Elenei Udrea? Cât mai valorează astăzi mega-proiectul de 2 miliarde de euro de la Cluj

ADVERTISEMENT

În afară de Trump Tower București, familia președintelui american pare interesată și de zona Cluj, acolo unde Elena Udrea a vrut să ridice un cartier de două miliarde de euro.

Ce s-a ales de proiectul imobiliar demarat de Elena Udrea la Cluj

Transilvania Smart City, cel mai ambițios proiect imobiliar din România, în spatele căruia s-a aflat Elena Udrea alături de mai mulți oameni de afaceri, a eșuat în urmă cu câțiva ani, lăsându-și investitorii să se certe prin tribunale.

S-a ales praful de marele vis al Elenei Udrea, însă nu chiar de tot. Fosta membră a cabinetului Boc mai deține, prin intermediul unei firme ce apaține în acte fratelui partenerului ei de viață, active de foarte mulți bani. Acestea ar putea fi vândute pentru a acoperi datoriile societății, iar dacă acest lucru s-ar întâmpla, proiectul Transilvania Smart City ar fi pregătit să revină la viață. De această afacere ar fi interesată inclusiv Donald Trump, care și-a trimis oamenii la România, în acest an.

Compania controlată de Elena Udrea mai deține 50% din Transilvania Smart City

În prezent, situația cartierului Transilvania Smart City este una destul de complicată. Realtopfarma, firma înființată de iubitul Elenei Udrea și fostul deputat PMP Adrian Gurzău, a intrat în insolvență, cu datorii de peste 190 de milioane lei (30,8 milioane euro).

În cadrul procedurii de insolvență, lichidatorul judiciar a comandat un raport de evaluare strict pe , în stadiul în care acesta se află. Potrivit datelor consultate de FANATIK, în mai 2025 existau trei societăți care dețineau proiectul: Realtopfarma SA (50%), SDC Imobiliare (1%) și SDC Smart City (49%). Doar ”felia” Elenei Udrea se ridica la suma de 10 milioane euro.

Cota Elenei Udrea din afacerea de la Cluj

”Întreaga proprietate imobiliară a fost evaluată la 19.999.000 euro, din care: terenul în suprafață de 29.472 mp – 15.922.200 euro și construcția edificată până în prezent – 4.076.800 de euro.

Dat fiind faptul că faptul că societatea Realtopfarma SA deține 50% din proprietatea imobiliară, rezultă că valoarea cotei deținute din proprietate este de 9.999.500 euro”, se arată în raportul de evaluare aflat la dosarul de insolvență.

Iubitul Elenei Udrea, înlocuit în companie de fratele său

În prezent, iubitul Elenei Udrea nu mai apare în structura de acționari ai Realtopfarma, el cedându-i locul fratelui său, Marinel Alexandrov. Acesta împarte acțiunile cu Adrian Gurzău.

SDC Imobiliare și SDC Smart City, foștii parteneri ai Elenei Udrea în mega-proiectul de la Cluj, sunt firme controlate de soții Ștefania și Ștefan Berciu, respectiv Alina Dana Mureșan și Septimiu Ștefan Munteanu (25% din SDC Smart City).

Familia Trump, interesată de cartierul Elenei Udrea încă din 2022

De aici, povestea devine și mai interesantă. În 2022, un om de afaceri de origine română, pe nume , care spunea că deține mai multe apartamente în Trump Hotel din Chicago, a dezvăluit că familia președintelui american se gândește să investească în proiectul Elenei Udrea. El susținea că fiul lui Trump ia în calcul să devină investitor al proiectului Transilvania Smart City din Cluj.

”Eric Trump vrea prima dată să vină să vadă. Este posibil să fie partener la proiectul Smart City din Cluj, dar acum lucrăm la detalii. De altfel, i-a fost prezentat și proiectul Campeador din Cluj”, spunea atunci omul de afaceri.

Cine sunt ”partenerii investitori din România” ai familiei Trump

Declarația nu a făcut prea multe valuri la vremea respectivă, până în 2025 când un reprezentant al Trump Organization, chiar a ajuns la București. Larry Glick, vicepreședintele executiv al companiei care administrează toate afacerile președintelui american, s-a întâlnit atunci cu ”parteneri investitori ai familiei Trump” în vederea unui proiect imobiliar (cu hotel de lux și terenuri de golf) în zona Ilfov.

SDC Imobiliare, care deține o parte din Transilvania Smart City, va construi Trump Tower la București

Omul de încredere al lui Donald Trump s-a întâlnit cu nimeni altul decât Ștefan Berciu, fost partener al lui Alexandrov în proiectul Transilvania Smart City. De altfel, în iulie 2025, SDC Imobiliare, firma lui Berciu, a anunțat că a ajuns la un acord cu Trump Organization pentru construcția primului Trump Tower din România. Construcția urmează să fie ridicată ”în centrul Bucureștiului”.

Informația a fost confirmată și pe pagina oficială a Trump Organization, care a anunțat că-și va extinde imperiul imobiliar în România printr-un parteneriat cu SDC Imobiliare.

Surse: Trump Organization ar fi ”antamat” și cartierul Elenei Udrea

”Pe surse” s-a aflat că Trump Organization nu se va opri doar aici și mai este interesat de alte două proiecte, unul în Otopeni iar altul în Cluj.

”Conform informațiilor G4Media, în Capitală sunt antamate cel puțin două proiecte majore, unul în zona centrală a Capitalei, iar cel de-al doilea în zona Otopeni, în vecinătatea terenurilor deținute de omul de afaceri Ion Țiriac.

Un alt proiect major e prevăzut în Cluj Napoca, pe dealul Borzaș (cartierul Somșeni), în cadrul proiectului „Transilvania Smart City” – proiect care inițial a fost început de omul de afaceri Ștefan Berciu în parteneriat cu Elena Udrea (așa cum relata presa locală) afacere încheiată prin instanțe”, a scris .

G4Media a publicat și fotografii în care Larry Glick, însoțit de Daniel Constantin, șeful Trump Intarnational Hotel&Tower Chicago se întâlnește cu oamenii de afaceri români Ștefan Berciu și Avram Gal (patronul unui cunoscut restaurant clujean care a inventat burgerii ”de aur”).

Și Donald Trump a confirmat că tatăl său e interesat să investească în România și în Europa de Est, cu ocazia unei conferințe de afaceri organizate în aprilie, la București.

Elena Udrea a declarat că vrea să termine cartierul

Elena Udrea a recunoscut, cu ani în urmă, că ea se află, de fapt, în spatele companiei Realtopfarma, care deține jumătate din proiectul Transilvania Smart City. Mai mult, la scurtă vreme după ieșirea din închisoare, Udrea a dezvăluit că intenționează să reia investiția de la Cluj, menționând că a fost sabotată de ”oameni de afaceri” din zonă.

Nu este prima dată când Udrea acuză ”preluarea abuzivă” a Transilvania Smart City. În 2023, ea a declarat că proiectul i-a fost preluat de celebrul ”grup de la Cluj”, format din politicieni și afaceriști influenți.

Șansele ca Elena Udrea să se redreseze, totuși, și să revină în proiect au scăzut simțitor, după ce planul de reorganizare al Realtopfarma a fost respins de creditori.