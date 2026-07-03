Material pentru Gică Hagi! Marcel Puşcaş analizează de la Sarajevo jocul Bosniei şi rapoartele wyscout din cele 4 meciuri de la CM 2026 al adversarei României din toamnă

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Dacă tot mă aflu acum, când scriu aceste rânduri, în Sarajevo, capitala Bosnia şi Herţegovina, încerc să profit de ocazie analizând și fotbalul din această țară în perspectiva meciurilor pe care le vom disputa contra lor, în Liga națiunilor. Pe data de 28 septembrie vom juca la București și pe 17 noiembrie în deplasare. O clasare pe locurile 1 sau 2 într-o grupă cu Suedia, Bosnia- Herțegovina și Polonia, ne-ar putea asigura o urnă favorabilă pentru tragerea la sorți a preliminariilor Campionatului European din 2028.

Este sau nu Hagi realist înainte de startul în Liga Naţiunilor?

Și cum selecționerul Gică Hagi, pe data de 20.04 anul curent, imediat după tragerea la sorți, a spus îndrăzneț și răspicat că: “Obiectivul e să câștigăm fiecare meci, obiectivul e să câștigăm Liga Națiunilor, si să ne calificăm la Europene. Strategia asta e, să devii cel mai bun. Eu am convingerea, cred lucrul ăsta. Și Liga Națiunilor o putem câștiga”, orice încercare de-a analiza adversarii o consider binevenită, dacă nu pentru Hagi, măcar pentru cei cărora le pasă de echipa națională.

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Am tot respectul pentru cariera de jucător a lui Gică, la fel pentru tot ce-a întreprins și realizat la Viitorul Constanța. Jos pălăria! Chiar și Ianis mi-e simpatic. Mă miră însă entuziasmul său. Este sau nu justificat? Nu-mi vine a crede că Hagi, până la 60 de ani, nu a învățat că, așa cum spunea Jean Paul Sartre: ”Fotbalul e simplu. El se complică doar când apare adversarul”.

E bine că-i încurajează pe fotbaliatorii săi, dar cred că a avea picioarele pe pământ și a fi realist poate avea un efect la fel de motivant. Dacă ieri am analizat , azi vine rândul Bosnia și Herțegovina. În acest demers public și, poate, util, m-am folosit, ca de obicei, de două coordonate principale: ce-am văzut și ce-am citit.

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De văzut, am văzut Bosnia la TV contra Canadei, Elveției, Qatarului și Statelor Unite. De citit am avut la dispoziție Wyscout, cea mai mare platformă de date și analiză video din fotbal. Dacă mai adaug și oleacă de cunoaștere a istoriei fotbalului și puțin din experiența de fost fotbalist se poate încropi acest material ajutător și ,poate, binevenit. Așadar, dacă pentru meciul cu Suedia am stabilit că vom avea un meci nu greu, ci foarte greu, pentru cel contra bosniacilor îl vom avea imprevizibil.

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În Liga Națiunilor, contra “nașilor”

Suedezii sunt „nașii” noștri de vreo 32 de ani, din 1994, iar balcanicii bosniaci sunt pe cale să devină. Dacă pe nordici îi mai putem dibui, cum se spune, multietnicii originari din Bosnia şi Herţegovina sunt imprevizibili. Ei pot învinge Italia la baraj, dar pot să și-o și fure cu 4-1 de la elvețieni. Pot face egal cu Canada, .

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După acea spectaculoasă și răsunătoare calificare la Mondial, obținută în detrimentul Italiei, a urmat și calificarea în șaisprezecimile Cupei Mondiale, ieșind dintr-o grupă cu Canada, Elveția și Qatar. O grupă accesibilă, zic eu.

Wyscout ne ajută, dar nu ne bagă-n traistă

Pentru a întări și dovedi cele spuse, a trebuit să arunc o privire de ansamblu, chiar mai detaliată, pe Wyscout-ul mai sus pomenit. M-au interesat mai puțin cifrele comparative cu ale adversarilor întâlniți, deoarece, după cum deja știm, niciun meci nu seamănă cu altul. Vara nu-i ca iarna, nici în jocul de fotbal.

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În toamnă, la data disputelor contra bosniacilor, lucrurile se pot schimba. Pot apărea stări diferite, absențe notabile, schimbări de antrenori, ieșiri din formă, lipsă de inspirație șamd. Să nu uităm că fotbalul este un joc extrem de simplu, dar, totuși, un sport de echipă. E suficient ca 3-4 piulițe/jucători din angrenaj să nu fie fit 100%, că motorul se gripează și începe să dea rateuri.

Ce m-a interesat în special de la aceste date oferite de Wyscout sunt câteva cifre referitoare la lucruri esențiale, cum ar fi posesia și acuratețea paselor, pentru că ele sunt cartea de vizită a oricărui fotbalist, la care adaug duelurile câștigate, durata medie a posesiei, șuturile spre și pe poarta adversă precum și intercepțiile esențiale fazei de apărare.

“Prietenul” Wyscout spune despre aceste mici-mari detalii următoarele:

BOSNIA- CANADA 1-1

– Posesie 40%

– Acuratețea paselor 72%

– Dueluri castigate 47%

– Durata medie a posesiei 8 sec

– Șuturi 7/ pe poartă 3

– Intercepții 66

BOSNIA- ELVEȚIA 1-4

– Posesie 36%

– Acuratețea paselor 81%

– Dueluri castigate 42%

– Durata medie a posesiei 13 sec

– Șuturi 4/ pe poartă 3

– Intercepții 53

BOSNIA -QATAR 3-1

– Posesie 54%

– Acuratețea paselor 86%

– Dueluri castigate 57%

– Durata medie a posesiei 18 secunde

– Șuturi 14/ pe poartă 5

– Intercepții 24

BOSNIA – SUA 0-2

– Posesie 54 %

– Acuratețea paselor 83 %

– Dueluri castigate 49%

– Durata medie a posesiei 18 secunde

– Șuturi 10/ pe poartă 3

– Intercepții 29

Știm bătaie c-am mai luat, de la Bosnia

Contra Bosniei-Herţegovina nu e de glumă. Știm bătaie c-am mai luat! Faptul că le este originea balcanică, că sunt un mixt musulmano-catolico-ortodox-turco-croato-sârb accentuează importanța și imprevizibilitatea AND-ului. Sunt interesanți, naționaliști, fanteziști, uniți, dar și repeziți.

Să nu uităm că provin dintr-un spațiu ex-iugoslav, cu mari calități, dar și cu hibe de expoatat. Dacă la aceste calități native, adăugăm faptul că mai toți sunt născuți și educați în fotbalul occidental, unde i-a cuprins și organizarea și disciplina, presupune că întâlnirea cu ei nu va fi deloc ușoară. Și ei, ca și suedezii, pot cu ușurință demola puseul de încredere, zic eu, exacerbată a lui Hagi. Unii spun că este o echipă îmbătrânită și că ar urma un schimb de generații.

Ei sunt căutați și noi evitați

Este fals. E adevărat că liderul lor absolut, Domnul Dzeko s-ar putea retrage în gloria Bundesligii. Să nu uităm că le rămân în componență jucători din Germania, campionat inaccesibil românilor, precum Demirovic, Tabakovic, Burnic, din Italia, Kalosinac, Muhamerovic, Hadzikadunic, la care îi adaug pe tinerii Alajbegovic(18 ani) de la Salzburg și pe mai tânăra rezervă a lui Dennis Man, de la Eindhoven, Bajraktarevic.

Mai toți bosniacii joacă în locuri, parcă, din ce în ce mai interzise alor noștri. Ei sunt din ce în ce mai căutați, iar noi, din ce în ce mai evitați. Până în toamnă nu mai este mult. Ne rămâne să așteptăm să se-mplinească prezicerile lui Hagi. Sper ca ele să fi fost realiste. Deocamdată pentru noi, speranța moare ultima. Vom trăi și vom vedea!