Își mai revine Ștefan Baiaram? Verdict dur despre starul Universității Craiova: „E ca și cum începe din nou fotbalul”

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Ștefan Baiaram trece printr-o perioadă complicată la Universitatea Craiova, iar forma sa din ultima vreme a fost analizată de Adrian Ilie, Nicolae Mitea și Andrei Vochin, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. Fostul internațional român consideră că starul oltenilor și-a pierdut încrederea și a ieșit din ritmul care îl consacrase, în timp ce Ștefan Băsceanu a profitat de oportunitățile primite și a ajuns să se impună în echipă.

Adrian Ilie, verdict dur despre Ștefan Baiaram: „A ajuns ca și cum începe din nou fotbalul”

Adrian Ilie consideră că Baiaram traversează un moment în care are nevoie să-și regăsească încrederea și constanța. În opinia fostului internațional, talentul nu este suficient pentru a rămâne la un nivel ridicat, iar fotbalistul Universității Craiova trebuie să demonstreze că poate depăși perioada dificilă.

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„Cred că Baiaram a ieșit din ritm, nu mai are încredere în el și joacă din ce în ce mai prost. A ajuns la nivelul în care nu are încredere în el. Băsceanu este peste el acum, pentru că joacă bine, are încredere, în timp ce Baiaram a avut probleme și cu publicul. Și-a ieșit din ritm. Așa cum zic eu, jucătorii români nu au continuitate.

Este foarte ușor să ajungi în vârf, dar depinde cât rămâi acolo. Știi cum se coboară de acolo? Ca pe sanie, la vale, nu te mai oprești. De urcat până acolo e ușor. Din punctul meu de vedere, Baiaram a ajuns ca și cum începe din nou fotbalul. Trebuie să aibă o tărie mare de caracter ca să revină la nivelul lui. E un jucător talentat, ce, a uitat fotbalul de acum un an de zile? Băsceanu își câștigă locul în teren. În momentul de față, el joacă bine și e titular”, a declarat Adrian Ilie, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Nicolae Mitea îi ia apărarea lui Baiaram: „A mai trecut prin probleme de genul”

Nicolae Mitea a remarcat și el și consideră că tânărul fotbalist merită să fie titular în acest moment. Totuși, fostul jucător a amintit că Baiaram a mai trecut prin perioade dificile și a reușit să revină la un nivel bun: „Îmi place Băsceanu, merită să fie titular. Revenind iar la Baiaram, a mai trecut prin probleme de genul și a revenit. Să sperăm că din nou va fi la fel”, a spus și Nicolae Mitea.

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Andrei Vochin a evidențiat , dar a subliniat că fotbalul modern presupune mult mai mult decât execuțiile cu mingea la picior. În opinia sa, tânărul jucător a progresat și în ceea ce privește contribuția pe care o are atunci când echipa nu se află în posesie: „Băsceanu are o calitate uluitoare cu mingea. În fotbalul modern, însă, trebuie să joci și fără minge, pentru că mingea o ai în medie 1 minut jumătate, chiar două minute. Aici el a crescut mult în ultima perioadă”, a adăugat Andrei Vochin.

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