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Radu Drăgușin (24 de ani) s-a întors în Italia pentru sezonul 2026-2027. Internaționalul român a fost împrumutat de Tottenham la Fiorentina, dar startul la gruparea din Firenze e unul complicat. Accidentările și lipsa meciurilor încă lasă urme în evoluțiile stoperului.

Dezvăluirile lui Florin Manea, după startul slab al lui Radu Drăgușin la Fiorentina

Primele prestații ale lui . Florin Manea, agentul fotbalistului, are în continuare încredere în internaționalul român. Manea e convins că, la calitățile pe care le are, Drăgușin poate fi în top 3 cei mai buni stoperi din Serie A.

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„Mi s-a părut că a fost bun (n.r. – la ultimele meciuri), chiar mai puternic decât înainte. A muncit din greu la sala de fitness în perioada în care a fost accidentat, dar, evident, își va recăpăta condiția fizică prin meciuri. Am trecut printr-o perioadă dificilă, iar, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie unul dintre primii trei fundași centrali din campionat, ținând cont de calitatea pe care o are”, a declarat Florin Manea, în presa din „Cizmă”.

După primele 4 etape din Serie A, Fiorentina este pe locul 15, cu doar 4 puncte. Până acum, Drăgușin s-a descurcat cel mai rău în partida din runda a doua, când gruparea viola . „Am avut o discuție după meciul cu Frosinone. Suntem foarte apropiați, îl cunosc de când avea 16 ani, este ca un frate mai mic pentru mine.

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După înfrângerea cu Frosinone, am stat împreună două ore și am analizat totul. Lucrurile nu mergeau bine: nu jucase chiar atât de rău împotriva Romei, însă cele trei goluri primite în meciul cu Frosinone au avut un efect profund asupra lui.

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Acum ați văzut diferența, mai ales pentru că abia dacă a jucat în ultimul an și jumătate. Își pierduse încrederea, precum și reperele pe teren, dar după acea discuție ați văzut diferența. Radu este un tip care se critică foarte mult, este mai atent și are încredere în el. Crede foarte mult în această echipă, vrea să facă diferența și rareori face multe greșeli în timpul meciurilor. Se critică, își analizează evoluțiile, iar asta îl ajută”, a mai spune Manea, potrivit

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Drăgușin a jucat 6 meciuri pentru Fiorentina

Radu Drăgușin a bifat șase apariții în tricoul Fiorentinei, în toate competițiile. Fundașul român și-a făcut debutul în Cupa Italiei, în victoria cu Benevento, scor 4-1, partidă în care a contribuit și cu o pasă decisivă.

În Serie A, începutul de sezon a fost unul complicat pentru trupa din Firenze. Fiorentina a suferit trei înfrângeri consecutive, 0-4 cu AS Roma, 0-3 cu Frosinone și 1-2 cu Torino. Ulterior, Fiorentina a spart gheața în campionat, după victoria cu Venezia, scor 4-2, și și-a continuat parcursul pozitiv în Cupa Italiei, unde a învins-o pe Pisa cu 3-0. Drăgușin a început ca titular duelul cu formația toscană, însă a fost înlocuit la pauză. Internaționalul român are ocazia să arate ce poate în următorul duel tare din Serie A. În etapa a 5-a, Fiorentina primește vizita lui Napoli, duminică, 20 septembrie, de la ora 13:30.