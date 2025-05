Își pregătește Elias Charalambous plecarea de la FCSB? „Își caută staff pentru Arabia Saudită!”

Elias Charalambous a reușit să câștige cu FCSB două titluri consecutive, o Supercupă, dar și o campanie de excepție în Europa League. Cipriotul, , nu a semnat încă prelungirea cu echipa bucureșteană.

Ce urmează pentru Elias Charalambous după un nou titlu câștigat cu FCSB

Elias Charalambous și-a făcut repede un nume în România prin performanțele atinse cu FCSB. Tehnicianul campioanei, ar putea schimba totuși echipa la finele acestui sezon.

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Cristi Coste și invitații săi au discutat pe seama acestui subiect. Specialiștii FANATIK au dezbătut șansele ca tehnicianul sosit la FCSB în primăvara anului 2023 să continue sau să înceapă o nouă aventură la un alt club.

„Există informații că își caută oameni pentru un staff în Arabia Saudită”

„Ați văzut și conferința de presă a lui Charalambous și a staff-ului. Avea tot staff-ul la conferință. Totuși eu am așa o virgulă apropo de Elias Charalambous. Am spus-o și joia trecută când am intrat de la Arad după Cupă.

ADVERTISEMENT

Există informații că își caută oameni pentru un staff în Arabia Saudită. Plus că am mai văzut o poză, cred că pe ProSport, nu vreau să greșesc, că de fapt Elias a pus-o pe contul lui cu impresarul care l-a dus pe Cordea, în Arabia Saudită, o poză făcută la București.

Adică sunt niște discuții și ceea ce alimentează toate aceste discuții nu zic că va pleca 100% sau nici măcar 50%. Nu și-a prelungit încă contractul. Într-adevăr, o să ne spună tot că e o formalitate, că se termină meciul de diseară de la Cluj, se termină sezonul și apoi se apucă și…”, a precizat la început moderatorul Cristi Coste.

ADVERTISEMENT

„Gigi Becali a spus că ar fi fost interes pentru el de la AEK Atena!”

„Sunt sigur că dacă va avea o ofertă bună… Nea Gigi îl va lăsa să plece!”, a fost remarca lui Bănel Nicoliță. „Ofertă bună înseamnă să câștige 3 milioane pe an, așa spunea Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

A spus acum vreo două-trei zile de AEK Atena, că ar fi fost interes pentru el de la AEK Atena și că nu se ridică oferta financiară la salariul, la ceea ce ar însemna plecarea lui!”, a continuat moderatorul.

„Ei pe ăștia îi caută”

„AEK Atena caută de aia grei, toate trei cluburile din Grecia, alea mari, caută și al patrulea, al patrulea e Răzvan. Dar îl caută pe ăsta care a câștigat cu Sevilla, Mendilibar. Păi de ăsta-i nivelul.

Ăsta e nivelul, câștigători de Cupă Europeană, bani mulți de tot la cluburile mari din Atena, jucători cu contracte. Deci ei au genul ăla, cum fac și turcii, iau câte un Icardi, cât un de ăla!

Ei pe ăștia îi caută, adică niște jucători de atac. cu nume, atunci ai șansă să duci în Turcia, în Grecia, să vândă tricouri cu tine, să vină fanii după tine, să mai dai și niște goluri. Dacă ai 30 de ani, e numai bine. E vârsta ideală pentru a merge la marile cluburi și a câștiga salarii de nu știi să-i numeri!”, a fost și părerea lui Alin Buzărin.

„Știi cum, trebuie să fie o ofertă mare financiar pentru că există și mirajul ăsta să joci preliminarii Champions League. Să bagi încă un sezon de grupe de Europa League, că sunt șanse destul de mari!”, a mai spus Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.