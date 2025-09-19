Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Îşi revine FCSB la Botoşani?! Verdict în direct la Fanatik SuperLiga: “Are cel mai valoros lot şi oricând se poate produce declicul”

Andrei Vochin și Sabin Ilie au analizat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, forma slabă prin care trece FCSB în primele etape din noul sezon.
Iulian Stoica
19.09.2025 | 13:27
Isi revine FCSB la Botosani Verdict in direct la Fanatik SuperLiga Are cel mai valoros lot si oricand se poate produce declicul
EXCLUSIV FANATIK
FC Botoșani - FCSB, analizat în platoul FANATIK SUPERLIGA. Sursă foto: Colaj Fanatik

Cu 7 puncte acumulate în primele 9 etape, FCSB trece printr-o perioadă cu rezultate extrem de slabe, Universitatea Craiova, liderul din clasament, având deja nu mai puțin de 16 puncte avans. Pentru campioana en-titre urmează meciul cu FC Botoșani, iar acest duel poate produce momentul în care roș-albaștrii își anunță revenirea.

ADVERTISEMENT

Îşi revine FCSB la Botoşani?! Andrei Vochin, verdict în direct la Fanatik SuperLiga

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Andrei Vochin a mărturisit că un egal cu FC Botoșani este ca o înfrângere pentru FCSB. Oficialul FRF e de părere că roș-albaștrii au un lot foarte valoros, iar în orice moment se poate produce un declic și astfel că jucătorii pot recupera din puncte. Site-ul nostru a oferit în exclusivitate și primul 11 al campioanei pentru duelul cu moldovenii.

„(n.r. – Își revine FCSB diseară?) Egalul e ca o înfrângere diseară! Botoșaniul pare să fie o bornă în istoria recentă a FCSB-ului. În campionatul trecut, meciul de la Botoșani a însemnat ultima înfrângere din campionat a FCSB-ului. De la momentul acela nu a mai pierdut niciun meci FCSB.

ADVERTISEMENT

Probabil că cei de acolo își doresc ca meciul acesta să fie din nou o bornă, să fie momentul renașterii în campionat și a unei reveniri conform cu valoarea lotului. Ceea ce se întâmplă acum la FCSB îți ridică sprâncenele. E echipa care are cel mai bun lot din campionat.

Sabin Ilie: „Meciul cu FC Botoșani este infernal”

(n.r. – Are un lot mai bun decât Craiova?) Reperul meu este Transfermarkt, iar acolo încă este o distanță mare la cotațiile jucătorilor. FCSB este undeva la 48 de milioane, Craiova e la 30 (23,8 milioane). E adevărat că „Știința” se află undeva la jumătate, dar exprimarea jucătorilor și a echipei arată cu totul și cu totul altceva. Din punctul acesta de vedere, FCSB este foarte jos în campionat. Având un lot de o asemenea valoare, te poți aștepta că în orice moment se poate produce declicul și să înceapă urcușul în ierarhie.

ADVERTISEMENT
VIDEO Momentul în care o șoferiță din București accidentează mortal un bărbat pe...
Digi24.ro
VIDEO Momentul în care o șoferiță din București accidentează mortal un bărbat pe scuter. Avea permisul suspendat și urcase băută la vol

Meciul acesta de la Botoșani e un meci greu, e o deplasare dificilă. Nici Craiova nu a câștigat acolo. Botoșani e o echipă care arată bine în startul acesta de sezon, o echipă care pare să fie antrenată bine, poate să alerge mult și bine. Față de sezoanele anterioare, e o echipă mult mai bine așezată pe posturi”, a declarat Andrei Vochin.

ADVERTISEMENT
El așteaptă să fie cerut de ea în căsătorie: ”Când întemeiezi o familie,...
Digisport.ro
El așteaptă să fie cerut de ea în căsătorie: ”Când întemeiezi o familie, tatăl copiilor tăi este totul”

Sabin Ilie e în asentiment cu Andrei Vochin și a amintit și de partida cu Csikszereda: „La Csikszereda a fost o lipsă lipsă de concentrare, au subestimat echipa. Cum spunea și Andrei, ne așteptăm în fiecare etapă ca FCSB să-și revină, doar că joacă cum nu joacă. E păcat, au un lot foarte bun. La ultimul meci parcă nu au arătat nimic! La Csikszereda mă așteptam să fie 2, 3-0 în minutul 30. M-am uitat la Edjouma, a dat gol și nici măcar nu s-a bucurat. Ceva se întâmplă acolo! E un joc foarte slab, iar astăzi îi așteaptă un meci infernal”.

FC Botoșani - FCSB, analizat în direct la FANATIK SUPERLIGA

Gigi Becali se ține de cuvânt: Bîrligea va fi Lăcătuș, Olaru rezervă! Cum...
Fanatik
Gigi Becali se ține de cuvânt: Bîrligea va fi Lăcătuș, Olaru rezervă! Cum arată primul 11 al FCSB la Botoșani. Exclusiv
Ar putea Zeljko Kopic să lucreze cu Gigi Becali patron? Răspunsul surpriză al...
Fanatik
Ar putea Zeljko Kopic să lucreze cu Gigi Becali patron? Răspunsul surpriză al antrenorului de la Dinamo: „Sunteţi într-o dispoziţie bună”
Valeriu Iftime a anunțat ce jucători de la Botoșani pot fi titulari acum...
Fanatik
Valeriu Iftime a anunțat ce jucători de la Botoșani pot fi titulari acum la FCSB. ”Sunt vreo 3-4. Dar Ongenda joacă doar la mine”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Mircea Lucescu a propus un selecționer, Burleanu n-a vrut să audă de așa...
iamsport.ro
Mircea Lucescu a propus un selecționer, Burleanu n-a vrut să audă de așa ceva: 'Oricine, în afară de ăsta'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!