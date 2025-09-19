Îşi revine FCSB la Botoşani?! Verdict în direct la Fanatik SuperLiga: “Are cel mai valoros lot şi oricând se poate produce declicul”

Cu 7 puncte acumulate în primele 9 etape, FCSB trece printr-o perioadă cu rezultate extrem de slabe, Universitatea Craiova, liderul din clasament, având deja nu mai puțin de 16 puncte avans. Pentru campioana en-titre urmează meciul cu FC Botoșani, iar acest duel poate produce momentul în care roș-albaștrii își anunță revenirea.

Îşi revine FCSB la Botoşani?! Andrei Vochin, verdict în direct la Fanatik SuperLiga

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Andrei Vochin a mărturisit că un egal cu FC Botoșani este ca o înfrângere pentru FCSB. Oficialul FRF e de părere că roș-albaștrii au un lot foarte valoros, iar în orice moment se poate produce un declic și astfel că jucătorii pot recupera din puncte.

„(n.r. – Își revine FCSB diseară?) Egalul e ca o înfrângere diseară! Botoșaniul pare să fie o bornă în istoria recentă a FCSB-ului. În campionatul trecut, meciul de la Botoșani a însemnat ultima înfrângere din campionat a FCSB-ului. De la momentul acela nu a mai pierdut niciun meci FCSB.

Probabil că cei de acolo își doresc ca meciul acesta să fie din nou o bornă, să fie momentul renașterii în campionat și a unei reveniri conform cu valoarea lotului. Ceea ce se întâmplă acum la FCSB îți ridică sprâncenele. E echipa care are cel mai bun lot din campionat.

Sabin Ilie: „Meciul cu FC Botoșani este infernal”

(n.r. – Are un lot mai bun decât Craiova?) Reperul meu este Transfermarkt, iar acolo încă este o distanță mare la cotațiile jucătorilor. FCSB este undeva la 48 de milioane, Craiova e la 30 (23,8 milioane). E adevărat că „Știința” se află undeva la jumătate, dar exprimarea jucătorilor și a echipei arată cu totul și cu totul altceva. Din punctul acesta de vedere, FCSB este foarte jos în campionat. Având un lot de o asemenea valoare, te poți aștepta că în orice moment se poate produce declicul și să înceapă urcușul în ierarhie.

Meciul acesta de la Botoșani e un meci greu, e o deplasare dificilă. Nici Craiova nu a câștigat acolo. Botoșani e o echipă care arată bine în startul acesta de sezon, o echipă care pare să fie antrenată bine, poate să alerge mult și bine. Față de sezoanele anterioare, e o echipă mult mai bine așezată pe posturi”, a declarat Andrei Vochin.

Sabin Ilie e în asentiment cu Andrei Vochin și : „La Csikszereda a fost o lipsă lipsă de concentrare, au subestimat echipa. Cum spunea și Andrei, ne așteptăm în fiecare etapă ca FCSB să-și revină, doar că joacă cum nu joacă. E păcat, au un lot foarte bun. La ultimul meci parcă nu au arătat nimic! La Csikszereda mă așteptam să fie 2, 3-0 în minutul 30. M-am uitat la Edjouma, a dat gol și nici măcar nu s-a bucurat. Ceva se întâmplă acolo! E un joc foarte slab, iar astăzi îi așteaptă un meci infernal”.