“Îşi şantajează clubul şi patronul!” Dumitru Dragomir, reacţie după ce Louis Munteanu a fugit de la CFR Cluj: “Nu cred că îl mai convoacă Lucescu!”

Întrebat de către Horia Ivanovici în legătură cu acest subiect, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal din România a oferit o perspectivă cel puțin interesantă asupra scandalului din Gruia,

ADVERTISEMENT

Cum vede Dumitru Dragomir ultimele evenimente de la CFR Cluj, cu Louis Munteanu în prim-plan: „Nu e normal, dar au mai făcut și alții”

El este de părere că un astfel de comportament nu este unul normal, dar, pe de altă parte, a punctat și că Munteanu nu este singurul fotbalist care apelează la astfel de chestiuni într-un context de așa natură.

În schimb, i-a transmis tânărului atacant că ar trebui să își schimbe radical abordarea în destul de scurt timp, întrucât el ar fi singurul care ar urma să aibă de suferit de pe urma acestei situații, riscând foarte mult inclusiv să iasă din vederile selecționerului Mircea Lucescu pentru o convocare la echipa națională.

ADVERTISEMENT

„Nu facem nimic, îl mângâiem pe frunte și îl aducem înapoi sau îl vindem. Astea cu răzbunarea… Nu, nu e normal, dar este practic, au mai făcut și alții, nu e numai el. (n.r. Îți șantajezi clubul dacă ai valoare?) Bineînțeles. Sigur că da. Nu e bine ce face, încă o dată spun, dar nu e singurul în lumea asta. Mbappe… Bineînțeles.

Clubul care se răzbună pe jucător e un club cu conducere tâmpită, proastă. Nu. Îl iei, îl mermelești, îl mângâi, ai nevoie de în campionat, ai nevoie să iei bani pe el. Și atunci ai tu o altă direcție, inteligentă, nu cum a procedat el.

ADVERTISEMENT

Avertisment pentru tânărul atacant: „Dacă nu joacă, nici nu îl cheamă la echipa națională! La Lucescu trebuie să joci”

Dacă nu joacă, nici nu îl cheamă la echipa națională. Nu pentru asta. Păi dacă nu joci… La Lucescu trebuie să joci. Ce amendă, mă? Să îi spună: ‘Băi, îți mai dăm 2000 la contract, mergi pe blat până te vindem. Luăm banii, ne recuperăm și noi…’.

ADVERTISEMENT

Băi, cum faci valuri, cum te schimbă vreun jucător de valoare. Ce, poți să te iei cu Messi, cu Ronaldo? Păstrând măsura… Copilul tău care te supără, chiar dacă îi dau două la fund, a doua zi vii și îl pupi. Nu?

Dacă nu joacă, se va pierde ca fotbalist. Îi recomand, eu cu bătrânețea mea, să se întoarcă, să cadă la pace, să dea goluri în tot turul ăsta, că deocamdată… Nu se vede. Nu se vede nicăieri”,

ADVERTISEMENT