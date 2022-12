Își scriu de 84 de ani, dar de curând au trecut pe Zoom. Povestea celor mai vechi prieteni prin corespondență

Prietenia transatlantică a început înainte de izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial și durează de 84 de ani.

Cei mai vechi prieteni prin corespondență s-au mutat pe Zoom

Geoff Banks, din Marea Britanie, și Celesta Byrne, din SUA, au început să își scrie unul altuia când aveau 16 ani, care urmărea strângerea legăturilor dintre studenții de pe ambele maluri ale oceanului.

În ciuda faptului că au o relație unică, cei doi insistă că nu a existat niciodată vreo tendință romantică și că au fost întotdeauna doar buni prieteni. Ambii au fost căsătoriți, iar Geoff și-a pierdut soția de 63 de ani în 2011.

Cei doi s-au întâlnit în persoană doar de câteva ori și au trecut recent de la scrisorile scrise de mână la .

“Am lucrat în străinătate timp de mai mulți ani, dar nu mai fusesem în State de ceva timp. Celesta era în New Jersey, așa că am decis să ne întâlnim la New York pentru o scurtă excursie de Crăciun. Totul a fost foarte bine și, de fapt, ne-am întâlnit din nou în 2004, când m-a invitat la ea acasă la prânz”, a povestit Geoff pentru .

”Am acum această chestie nouă numită Zoom pentru a discuta cu ea, dar las toată tehnologia în seama celor mai tineri. Ei sunt mult mai buni la apăsarea tuturor butoanelor.”

“Nu, suntem doar prieteni, ca doi oameni care locuiesc unul lângă celălalt. E plăcut să-i aud vocea”, a spus Celesta.

 

Au început să-și scrie la 16 ani

Fost inginer, Geoff a păstrat legătura chiar și în timpul serviciului militar, când a fost mecanic pe portavionul britanic HMS Illustrious din Pacific. Bărbatul a declarat că este o ”dificil să-mi amintesc cum am intrat în contact” după ce și-au scris pentru prima dată în 1938.

“Eram în ultimul an la liceu, cred, așa că aveam în jur de 16 ani. Ne-au pus în legătură cu americani pentru o relație de corespondență și, cumva, am ajuns să primesc această scrisoare de la o fată americană și de atunci am continuat să corespondăm.

Au fost câțiva ani în care ne-am luptat să păstrăm legătura din cauza războiului, dar o parte din corespondența pe care i-am trimis-o în timpul războiului i-a fost returnată după ce acesta s-a terminat și mi-a răspuns.

Acum, bineînțeles, ea este parțial nevăzătoare, așa că eu corespondez în principal prin e-mail cu una dintre fiicele ei care locuiește în apropiere. E-mailul este mult mai ușor pentru mine în aceste zile, deoarece nu mai pot scrie foarte bine.

Vorbim doar despre viața de zi cu zi și despre familiile noastre. Cred că într-una dintre primele mele scrisori i-am trimis o copie a unui ziar britanic din 1953, care avea încoronarea reginei Elisabeta a II-a pe prima pagină.

A confirmat primirea ei, dar în general doar discutăm și punem lumea la cale. Este o persoană foarte interesantă. Întotdeauna a fost acolo să îi scriu, chiar dacă a fost vorba doar de felicitări de ziua de naștere și de Crăciun.

Celeste a avut mai mulți copii și, din păcate, a pierdut unul recent, așa că discutăm și despre familie – însă nu discutăm despre fotbal”, a mai povestit Geoff.

Cei doi s-au cunoscut în 2002, când Celesta locuia în New Jersey, dar de atunci s-a mutat în Texas pentru a fi mai aproape de familie.