Își strică Mbappe relația cu Florentino Perez la Real Madrid? Ce mesaj a transmis după plecarea lui Xabi Alonso

Clubul Real Madrid a anunțat luni, la o zi după eșecul suferit contra Barcelonei în finala Supercupei Spaniei, că Xabi Alonso nu mai este antrenorul echipei, cele două părți despărțindu-se de comun acord. Conform presei din Spania, jucătorii Realului au fost șocați la aflarea veștii, iar starul echipei, Kylian Mbappe, a reacționat pe rețelele sociale.

Ce mesaj i-a transmis Kylian Mbappe fostului său antrenor, Xabi Alonso

Xabi Alonso l-a înlocuit pe Carlo Ancelotti pe banca Realului în vara anului trecut și a avut un start excelent. Situația s-a complicat serios spre finalul lui 2025 însă, iar postul antrenorului era în pericol încă din decembrie. Eșecul din finala Supercupei Spaniei a fost ultima picătură pentru Florentino Perez, care a decis să se despartă de antrenorul spaniol.

Kylian Mbappe a fost, fără îndoială, cel mai important jucător al echipei în mandatul lui Xabi Alonso, iar francezul a oferit o primă reacție după plecarea tehnicianului. „A fost o perioadă scurtă, dar a fost o plăcere să joc sub comanda ta și să învăț de la tine. Îți mulțumesc pentru că mi-ai dat încredere încă din prima zi.

Îmi voi aduce aminte de tine ca de un antrenor cu idei clare, care știe foarte multe despre fotbal. Mult noroc în următorul tău capitol”, a transmis golgheterul Realului pe , la scurt timp după ce . Rămâne de văzut dacă afirmațiile vor fi pe placul lui Florentino Perez, care .

Cum au aflat jucătorii lui Real Madrid despre plecarea lui Xabi Alonso

Deși , duelul fusese unul destul de echilibrat, așadar jucătorii nu se așteptau ca Xabi Alonso să se despartă de echipă. „Vestiarul lui Real Madrid a aflat despre plecarea lui Xabi Alonso prin comunicatul oficial remis de club.

În ciuda eșecului din El Clasico, jucătorii nu aveau nicio idee că antrenorul va pleca după înfrângerea suferită contra Barcelonei la Jeddah. Anunțul plecării antrenorului basc a provocat un adevărat șoc, dar și nedumerire, în rândul unei echipe care spera să revină pe drumul cel bun începând din ianuarie”, au notat cei de la .

Ce realizări a avut Kylian Mbappe sub comanda lui Xabi Alonso

Kylian Mbappe a evoluat în 28 de partide sub comanda lui Xabi Alonso în toate competițiile, iar francezul a avut cifre impresionante. Acesta a reușit să marcheze nu mai puțin de 30 de goluri în aceste meciuri, oferind și 5 pase decisive. Afectat de o accidentare, francezul a ratat semifinala Supercupei, contra lui Atletico Madrid, iar în meciul cu Barcelona din ultimul act a intrat pe final, singura sa contribuție fiind la eliminarea lui Frenkie de Jong.