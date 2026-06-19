Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

ISIS, amenințare terifiantă pentru fanii de la Cupa Mondială! „Oriunde lovești, vei provoca durere”

Organizația teroristă ISIS a transmis un mesaj halucinant susținătorilor cu privire la Cupa Mondială care se desfășoară în această perioadă în America de Nord.
Bogdan Mariș
19.06.2026 | 19:20
ISIS amenintare terifianta pentru fanii de la Cupa Mondiala Oriunde lovesti vei provoca durere
ULTIMA ORĂ
ISIS a lansat un avertisment incredibil pentru fanii de la Cupa Mondială. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Organizația teroristă ISIS a transmis susținătorilor un mesaj uluitor cu privire la Cupa Mondială. Aceștia sunt încurajați să efectueze atacuri asupra fanilor pe străzi și pe stadioanele din SUA care organizează meciuri de la turneul final. Milioane de fani au călătorit în America de Nord pentru a fi prezenți la turneul final, primul cu 48 de echipe.

ISIS, amenințare incredibilă pentru fanii de la Cupa Mondială

ISIS a lansat o amenințare incredibilă la adresa milioanelor de fani prezenți în SUA pentru turneul final al Cupei Mondiale, încurajând susținătorii să desfășoare atacuri pe străzi și pe stadioane. „O, mujahid, ai o lună întreagă la dispoziție pentru a monitoriza adunările și a lansa atacuri, căci hoardele nestăpânite de necredincioși umplu străzile, iar tribunele sunt pline de ei.

ADVERTISEMENT

Așadar, oriunde lovești, vei provoca durere; oriunde îți înfigi cuțitul, va curge sânge; orice lovești cu mașina, vei distruge. Imaginați-vă că ați reușit să declanșați un incendiu în tribune pentru a provoca o busculadă uriașă care va ucide sute de oameni din națiunea Trinității și ateismului? Este o idee care merită implementată”, a transmis organizația, conform The Sun.

Măsuri fără precedent pentru Cupa Mondială

Autoritățile din SUA au luat măsuri fără precedent pentru a opri incidentele la Cupa Mondială. „Întreaga forță de poliție a acestei țări se implică. Este o problemă incredibilă când mă gândesc la ce vor trebui să facă forțele de ordine locale în această perioadă de 40 de zile. Este fără precedent. Vom face tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că nimic nu merge rău”, afirma Andrew Giuliani, directorul executiv al Grupului de lucru al Casei Albe pentru Cupa Mondială, înainte de startul competiției, conform ESPN. Cu puține zile înainte de meciul inaugural, a avut loc un atac grav în SUA, cinci persoane fiind înjunghiate.

ADVERTISEMENT
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie...
Digi24.ro
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie rapid un acord de pace: „Lucrurile mergeau prost în Biroul Oval”

Christopher Raia, directorul adjunct al FBI, a recunoscut însă că atacurile încurajate de organizații precum ISIS sunt foarte dificil de oprit: „Acestea sunt incidente foarte dificil nu doar de detectat, ci și de oprit. Într-un fel, acele atacuri majore în stilul celor din 11 septembrie sunt aproape mai ușor de detectat în zilele noastre datorită diferitelor instrumente pe care le avem la dispoziție. E mai dificil cu aceste atacuri la scară mică, cu ținte vulnerabile, din partea unor oameni care se radicalizează prin intermediul internetului și stau în spatele tastaturii nouă, zece ore pe zi”. Turneul final s-a confruntat cu o tragedie încă de la meciul de deschidere, când un fan a decedat în afara stadionului Azteca.

ADVERTISEMENT
OUT de la Barcelona, Ansu Fati a făcut un
Digisport.ro
OUT de la Barcelona, Ansu Fati a făcut un "anunț-șoc" la doar 23 de ani
Care este cel mai mare regret pe care îl are Gică Hagi. Și-ar...
Fanatik
Care este cel mai mare regret pe care îl are Gică Hagi. Și-ar fi dorit să joace o singură partidă
Răzvan Sava a semnat pe 4 ani cu U Craiova! Fostul portar de...
Fanatik
Răzvan Sava a semnat pe 4 ani cu U Craiova! Fostul portar de la Udinese a fost prezentat oficial. Update Exclusiv
S-a anunțat programul sezonului 2026-2027 din Premier League! Cum arată prima rundă și...
Fanatik
S-a anunțat programul sezonului 2026-2027 din Premier League! Cum arată prima rundă și când se vor disputa marile derby-uri
Tags:
Parteneri
'Selymeș nu a primit Mercedes pentru că era ungur?'. Componentul Generației de Aur...
iamsport.ro
'Selymeș nu a primit Mercedes pentru că era ungur?'. Componentul Generației de Aur a spus lucrurilor pe nume după 33 de ani!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!