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Organizația teroristă ISIS a transmis susținătorilor un mesaj uluitor cu privire la Cupa Mondială. Aceștia sunt încurajați să efectueze atacuri asupra fanilor pe străzi și pe stadioanele din SUA care organizează meciuri de la turneul final. Milioane de fani au călătorit în America de Nord pentru a fi prezenți la turneul final, primul cu 48 de echipe.

ISIS, amenințare incredibilă pentru fanii de la Cupa Mondială

ISIS a lansat o amenințare incredibilă la adresa milioanelor de fani prezenți în SUA pentru turneul final al Cupei Mondiale, încurajând susținătorii să desfășoare atacuri pe străzi și pe stadioane. „O, mujahid, ai o lună întreagă la dispoziție pentru a monitoriza adunările și a lansa atacuri, căci hoardele nestăpânite de necredincioși umplu străzile, iar tribunele sunt pline de ei.

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Așadar, oriunde lovești, vei provoca durere; oriunde îți înfigi cuțitul, va curge sânge; orice lovești cu mașina, vei distruge. Imaginați-vă că ați reușit să declanșați un incendiu în tribune pentru a provoca o busculadă uriașă care va ucide sute de oameni din națiunea Trinității și ateismului? Este o idee care merită implementată”, a transmis organizația, conform .

Măsuri fără precedent pentru Cupa Mondială

Autoritățile din SUA au luat măsuri fără precedent pentru a opri incidentele la Cupa Mondială. „Întreaga forță de poliție a acestei țări se implică. Este o problemă incredibilă când mă gândesc la ce vor trebui să facă forțele de ordine locale în această perioadă de 40 de zile. Este fără precedent. Vom face tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că nimic nu merge rău”, afirma Andrew Giuliani, directorul executiv al Grupului de lucru al Casei Albe pentru Cupa Mondială, înainte de startul competiției, conform . .

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Christopher Raia, directorul adjunct al FBI, a recunoscut însă că atacurile încurajate de organizații precum ISIS sunt foarte dificil de oprit: „Acestea sunt incidente foarte dificil nu doar de detectat, ci și de oprit. Într-un fel, acele atacuri majore în stilul celor din 11 septembrie sunt aproape mai ușor de detectat în zilele noastre datorită diferitelor instrumente pe care le avem la dispoziție. E mai dificil cu aceste atacuri la scară mică, cu ținte vulnerabile, din partea unor oameni care se radicalizează prin intermediul internetului și stau în spatele tastaturii nouă, zece ore pe zi”. .