Islam Slimani, primul interviu în tricoul CFR Cluj! Le-a pus gând rău rivalelor: „Vreau să marchez mult”. Video

Neluțu Varga a mutat spectaculos pe finalul perioadei de transferuri. La CFR Cluj au ajuns jucători cu nume mari, precum Kurt Zouma și Islam Slimani, iar atacantul algerian a acordat deja un prim interviu în tricoul formației din Gruia.

ADVERTISEMENT

CFR Cluj și-a adus o vedetă în atac. Slimani a fost prezentat de echipa din Gruia

, a ajuns la 37 de ani, însă speră să prindă o convocare în 2026 la Campionatul Mondial. Acesta a fost și motivul pentru care a ales să revină în Europa, la CFR Cluj, vicecampioana României.

Atacantul algerian are un CV impresionant, însă rămâne de văzut dacă vârsta își va spune cuvântul sau va reuși să își facă rapid loc în clasamentul golgheterilor din Superliga României.

ADVERTISEMENT

Slimani, impresionat de ce a găsit în România. „Totul m-a făcut să mă simt bine încă de la început”

Slimani a acordat un interviu pentru CFR Cluj, în care a vorbit despre alegerea de a semna cu echipa din Gruia. Atacantul algerian abia așteaptă să își facă debutul și s-a declarat impresionat de ce a găsit în orașul Cluj-Napoca.

„Sunt foarte fericit să fiu aici, la un club mare din România. Abia aștept să încep, să conduc echipa și să întâlnesc fanii. Vreau să marchez cât mai multe goluri și să ajut echipa să își atingă obiectivele. Am jucat cu fotbaliști extraordinari, de la Mahrez la Fabregas, și am învățat ce înseamnă disciplina și mentalitatea de campion. La Cluj, vreau să le transmit aceste lucruri tinerilor. Pot să îi ajut să progreseze zi de zi.

ADVERTISEMENT

Am găsit un club bine organizat, iar Clujul e un oraș în care ai multe lucruri de făcut. Totul m-a făcut să mă simt bine încă de la început. Avem un sezon lung, cu multe meciuri, iar noi vom face tot ce putem pentru a-i face fericiți pe suporteri”, a declarat atacantul algerian, într-un interviu publicat pe rețelele de socializare ale CFR Cluj.