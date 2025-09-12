Sport

Islam Slimani, primul interviu în tricoul CFR Cluj! Le-a pus gând rău rivalelor: „Vreau să marchez mult”. Video

Primele declarații date de Slimani din postura de jucător al celor de la CFR Cluj. „Sunt foarte fericit să fiu aici, la un club mare din România”
Alex Bodnariu
12.09.2025 | 16:45
Slimani, primul interviu în tricoul CFR Cluj. Ce l-a impresionat în România pe fostul atacant de la Monaco și Sporting

Neluțu Varga a mutat spectaculos pe finalul perioadei de transferuri. La CFR Cluj au ajuns jucători cu nume mari, precum Kurt Zouma și Islam Slimani, iar atacantul algerian a acordat deja un prim interviu în tricoul formației din Gruia.

CFR Cluj și-a adus o vedetă în atac. Slimani a fost prezentat de echipa din Gruia

Slimani, fost jucător la echipe uriașe precum AS Monaco și Sporting, a ajuns la 37 de ani, însă speră să prindă o convocare în 2026 la Campionatul Mondial. Acesta a fost și motivul pentru care a ales să revină în Europa, la CFR Cluj, vicecampioana României.

Transferul este, fără doar și poate, unul spectaculos. Atacantul algerian are un CV impresionant, însă rămâne de văzut dacă vârsta își va spune cuvântul sau va reuși să își facă rapid loc în clasamentul golgheterilor din Superliga României.

Slimani, impresionat de ce a găsit în România. „Totul m-a făcut să mă simt bine încă de la început”

Slimani a acordat un interviu pentru CFR Cluj, în care a vorbit despre alegerea de a semna cu echipa din Gruia. Atacantul algerian abia așteaptă să își facă debutul și s-a declarat impresionat de ce a găsit în orașul Cluj-Napoca.

„Sunt foarte fericit să fiu aici, la un club mare din România. Abia aștept să încep, să conduc echipa și să întâlnesc fanii. Vreau să marchez cât mai multe goluri și să ajut echipa să își atingă obiectivele. Am jucat cu fotbaliști extraordinari, de la Mahrez la Fabregas, și am învățat ce înseamnă disciplina și mentalitatea de campion. La Cluj, vreau să le transmit aceste lucruri tinerilor. Pot să îi ajut să progreseze zi de zi.

Am găsit un club bine organizat, iar Clujul e un oraș în care ai multe lucruri de făcut. Totul m-a făcut să mă simt bine încă de la început. Avem un sezon lung, cu multe meciuri, iar noi vom face tot ce putem pentru a-i face fericiți pe suporteri”, a declarat atacantul algerian, într-un interviu publicat pe rețelele de socializare ale CFR Cluj.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
