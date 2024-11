Ispită în teroare. Mădălina de la Insula Iubirii l-a dat pe Dany Boy pe mâna poliției: „Sunt clipuri intime cu mine”. Vrea ordin de protecție

Răsturnare de situaţie în scandalul dintre Mădălina de la Insula Iubirii şi Dany Boy. Tânăra a făcut toate demersurile pentru a primi ordin de protecţie împotriva fostului ei iubit.

Mădălina Maricuţ a cerut ordin de protecţie împotriva lui Dany Boy

Lucrurile se complică din ce în ce mai mult în scandalul dintre Mădălina Maricuţ şi Dany Boy. Blondina a cerut oridin de protecţie împotriva fostului ei iubit, pe care ”l-a furat” chiar de sub ochii Mariei, cea cu care Dany s-a înscris la Insula Iubirii.

Cei doi foşti participanţi la show-ul de televiziune au părăsit împreună Thailanda, în caitate de cuplu. Păreau făcuţi unul pentru celalalt, însă soarta le-a jucat feste. Totul a fost o iluzie frumos împachetată, iar adevărul avea să o lovească crunt pe Mădălina.

Odată ajunşi în ţară, tânăra a trebuit să dea piept cu realitatea. Bărbatul minunat pe care şi-l închipuise ea, s-a transformat în cel mai mare coşmar al ei. Cel puţin asta trăieşte de o bună perioadă încoace, din spusele ei.

Relaţia de dragoste se deteriora de la o zi la alta, ajungând astfel la decizia de separare definitivă. Fosta ispită de la Inslua Iubirii a crezut că despărţirea de Dany Boy îi va aduce linişte, dar situaţia a degenerat complet, motiv pentru care a cerut ordin de protecţie.

Mădălina Maricuț: “Mă hărţuieşte”

Contactată de FANATIK, a mărturisit că trăieşte un calvar de când a pus punct relaţiei cu Dany Boy. Tânărul a devenit insistent, neputând să accepte despărţirea, reiese din declaraţiile ei. Aceasta susţine că fostul ei iubit nu îi dă pace, ba mai mult, o hărţuieşte şi urmăreşte.

Întrebată de ce a luat atitudine abia acum, la o perioadă de la despărţire ţi întâmplarea faptelor de agresiune, blondina a mărturisit că a Dany se află în posesia unor clipuri intime cu ea, iar asta nu îi dă pace. Mădălina susţine că nu poate trăi în teroare şi că propria lui mamă îl susţine.

”Abia acum pentru că există videoclipurile la el. Sunt clipuri intime cu mine, fără acordul meu şi fără ştirea mea. Am ajuns în punctul în care nu mă mai interesează, vreau ca omul ăsta să se oprească. Vine după mine oriunde, mă urmăreşte, mă hărţuieşte, mă sună nopţile, mă trezesc noaptea cu el la poartă, sare în faţa maşinii, mă aşteaptă cu orele la mine pe stradă.

Mă jigneşte încontinuu online, de două luni, fără ca eu să zic absolut nimic şi nu se opreşte. A încercat să îmi îndepărteze familia, prietenii şi minte oriunde se duce. În online, numele meu nu iese din gura lui niciodată şi m-am săturat. Efectiv numai pot să trăiesc în teroarea asta. El este un păduche care este susţinut de maică-sa”, a declarat Mădălina Maricuţ pentru FANATIK.

Fosta ispită de la Insula Iubirii, despre ordinul de protecţie

Din vorbă în vorbă, fosta parteneră a lui , numele său din buletin, a declarat că nu este deloc deranjată şi frustrată de faptul că el umblă cu alte domnişoare, aşa cum susţine tânărul. Ambii declară că vor să scape unul de celalalt, însă blondina susţine că Dany nu încetează îi caute atenţia.

Sătulă peste măsură de stresul şi abuzul psihic la care spune că este supusă, Mădălina Maricuţ a cerut ordin de protecţie. A făcut toate demersurile în acest sens şi aşteaptă cu nerăbdare să îşi trăiască viaţa liniştită. Tânăra este decisă să meargă până-n pânzele albe pentru a scăpa definitv de Dany Boy din viaţa ei.

”Nu sunt frustrată că iese cu altele. De două luni nu ştiu cum să scap de el. Îl am la block, mă caută încontinuu, mă urmăreşte. Nu pot să scap de el. El nu va recunoaşte niciodată chestia asta, dar pot să dovedesc.

Dovezile pe are el are sunt la mine, de fapt. Adică apeluri, screen shot-uri. Am toate dovezile pentru hărţuire pentru că au fost depuse la poliţie. Eu acum îmi aştept ordinul de protecţie. Am cerut ordin de protecţie şi am şi avocat.

Ne vom judeca într-o zi. Aştept ordinul, după trebuie să mă duc să îl dau în judecată. Demersurile cu poliţia le-am început înainte să plec din ţară, adică la începutul lunii octombrie. Nu am primit nimic de la poliţie de atunci, dar mi-am luat avocat şi se ocupă el”, a continuat aceasta.

Dany Boy, refuz categoric la despărţire

Din spusele femeii se pare că Daniel nu ar vrea neapărat să renunţe la relaţia cu ea. Aceasta ne-a dezvăluit un episod în care tânărul i-a restricţionat accesul la telefonul personal şi cheile casei pentru a o împiedica să plece din club. Ba mai mult, ajunşi în faţa blocului surorii blondinei, bărbatul s-a certat şi cu ea.

”După gala RXF am fost în club şi mi-a luat telefonul, cheile de la casă şi nu m-a lăsat să plec câteva ore. Nu am putut să plec până nu a venit cu mine în faţa blocului la sora mea. O oră s-a rugat de mine să cobor, nu mă lăsa să plec, s-a certat cu sora mea ca să îi dea cheile de la casa ei. Până la urmă i-a dat surorii mele şi telefonul meu. Ea a reuşit să mă ia de jos, din faţa blocului, iar el a mai stat o oră pe bordură”, a mai spus fosta ispita.

Dany Boy îi dă replica Mădălinei

Sătul de acuzațiile care-i sunt aduse, Dany nu stă cu mâinile-n sân şi vine cu replica pentru Mădălina de la Insula Iubirii. Tânărul susţine că nu vrea scandaluri şi este de părere că fosta lui parteneră este lipsită de respect, pentru că aduce injurii familiei lui. De asemenea, acesta susţine că are dovezi care ar face-o pe Mădălina să sta în banca ei şi să nu mai fie atât de vocală.

”Sunt sătul. Vreau linişte, am nevoie de linişte. Nu mai vreau circul ăsta făcut de ea, din frustrările ei. A minţit foarte mult în primul rând. În al doilea rând, s-a văzut foarte clar că din moment ce începe să îmi jignească familia şi să se adreseze familiei mele, e clar că atât poate.

E lipsă de respect. Nu mă mai interesează, să îşi vadă de viaţa ei, dar să nu îmi mai rostească numele. A început ea cu dovezi, cu ce avea pe acolo, că îi ziceam ”pisi, pisi”, la mişto. Nu îmi bat capul. Am şi eu dovezile mele, nu le-am postat, nu le voi posta.

Eu îmi doresc doar să îşi vadă de treaba ei şi să nu îmi mai rostească numele. Dacă mă apucam eu să postez anumite chestii nu cred că nu mai era aşa tare-n gură, dar nu sunt genul. Nu vreau scandaluri, vreau doar să mă lase în pace”, a declarat Daniel pentru FANATIK.

”Îi doresc tot binele din lume”

Întrebat dacă crede că Mădălina este geloasă sau regretă despărţirea, acesta nu a ştiut ce să răspundă. Cu toate acestea, el este de părere că cel mai mare deranj al tinerei este că în seara despărţirii lor, Dany a ieşit în club şi s-a afişat cu diverse reprezentante ale sexului frumos.

”Nu ştiu ce să zic, dacă este geloasă sau regretă despărţirea. Nu pot să zic lucrul ăsta. Ştiu că se oftică foarte mult că de când m-am despărţit de ea, exact din prima seară, am ieşit în club şi am făcut nişte story-uri cu nişte fete.

Asta cred că o supără pe ea cel mai mult, pentru că ies cu foarte multe fete, deşi nu ar trebui să mai aibă treabă. Eu mereu când o căutam, o căutam să o rog să nu mă mai vorbească pe mine în live-urile ei. Asta a fost toată chestia, de asta o sunam.

Eu îmi trăiesc viaţa fără să o bag în seamă. Se pare că tocmai faptul că nu o bag în seamă o face să vrea să fie din nou băgată în seamă. Mi-am văzut de viaţa mea. M-am distrat cu prieteni, cu fete, cu amice, cu surori, cu verişoare, cu toată lumea”, a continuat fostul concurent de la Insula Iubirii.

În încheiere, fostul iubit al blondinei ne-a mărturisit că îşi doreşte să fie lăsat să îşi trăiască tinereţea la maxim. Deşi a primit acuzaţii grave din partea Mădălinei Maricuţ, Dany Boy susţine că îi doreşte tot binele acesteia, chiar şi un nou iubit.

”Să îşi vadă de problemele ei, de toate frustrările ei. Îi doresc tot binele din lume. Mă rog la Dumnezeu să fie bine, să îşi găsească un iubit pe măsura ei. Să mă lase în pace să am grijă de viaţa mea, să fiu fericit cu femeile mele”, a mai spus el.