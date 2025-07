Ispita Naba Salem de la Insula iubirii, sechestrată și băgată în spital de iubit. Calvarul din spatele camerelor de luat vederi

Ispita Naba Salem de la Insula iubirii a mers în Thailanda gata să își joace rolul de seducătoare, însă în inima ei numai de povești de iubire nu are chef de cel puțin 3 ani încoace. ”Felina” sexy originară din Irak, cunoscută pentru participarea în câteva show-uri de succes, a fost victima violenței domestice, motiv pentru care nu mai are încredere în bărbați.

ADVERTISEMENT

Naba Salem de la Insula iubirii, ispită în Thailanda, victima violenței domestice în România. A fost sechestrată și băgată în spital de fostul iubit

Naba Salem a acceptat provocarea de a fi ispită la Insula iubirii, bazându-se pe cele mai importante atuuri, dincolo de fizic: bunăvoia și sinceritatea. Ne-a mărturisit că nu s-a uitat la nicio ediție Insula iubirii, așa că pentru ea tot ce s-a filmat în Thailanda a fost o premieră.

Dincolo de zâmbetul larg pe care îl afișează, de exploziile pe care le provoacă la fiecare apariție și de caterinca pe care o face, se ascunde foarte multă durere. Vedeta ne-a mărturisit că ultimul ei iubit a agresat-o de mai multe ori, ajungând chiar în spital.

ADVERTISEMENT

Ispita de la Insula iubirii a decis, de la ultima separare, să nu mai dea voie oricui să o cunoască. Cu toate că a trecut prin câte a trecut, Naba a avut puterea să glumească cu noi, spunându-ne că nu se mai urcă în orice Logan, ci așteaptă acel bărbat care să fie cu adevărat valoros pentru ea, demn de dragostea pe care i-o poate oferi.

„Decât să mă combin cu fiecare Logan, prefer să îmi ajungă un Lamborghini. Mai bine stau așa”, ne-a spus Naba Salem, râzând. Zâmbetul ei s-a stins, treptat, pe parcursul conversației noastre, când a fost întrebată de ce nu are niciun iubit în viața reală și ce s-a întâmplat în ultima ei relație. Urmează confesiuni cu puternic impact emoțional!

ADVERTISEMENT

”Felina” din Irak, singură de mai bine de trei ani

„De multe ori am fost tratată urât. Am fost și bătută. Am fost sechestrată. Poliția m-a scos din casă de vreo două ori. Eu, spre deosebire de alte femei, am avut curajul să apelez la Poliție, doar că el avea și Poliția la degetul mic, din păcate, asta e țara în care trăim. Eu de atunci nu am avut relație, s-a întâmplat de mult timp, de vreo 3-4 ani.

ADVERTISEMENT

Au fost mai multe situații. M-a băgat în spital de vreo trei ori, deci a trecut. De atunci nu am mai putut avea încredere așa, în oricine. Mi-am dat seama că la prima greșeală trebuie să pleci. Un bărbat când te place și te respectă niciodată nu se va purta dizgrațios cu tine, punct. Așa mi-am dat seama că nu toată lumea merită a doua șansă”, a povestit Naba Salem de la Insula iubirii, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Depășind subiectul, fosta concurentă de la (sezonul 3) ne-a spus și cum a fost pentru familia ei, destul de conservatoare, să se acomodeze cu stilul de viață din România. Naba ne-a zis că a avut noroc că a crescut în Europa, pentru că se poate îmbrăca așa cum vrea și nu trebuie să respecte la virgulă regulile lumii islamice, chiar dacă în copilărie a avut de suferit, la un moment dat, din cauza felului în care vedea viața.

Naba, probleme în familie pentru că a îmbrățișat stilul de viață european: „Mama, la plajă, stă în costum de scafandru”

Naba ne-a zis, însă, că oamenii au multe prejudecăți în ceea ce privește țara ei, Irakul. Și acolo s-a mai emancipat lumea. „Provin dintr-o cultură mai altfel, sunt arăboaică. Sunt musulmancă, a fost foarte greu pentru mine, dar datorită acelor palme din copilărie, date la timpul lor, se schimbă traiectoria unui om. Nu o spun pentru că sunt de acord cu agresivitatea, nu o spun din infantilitate. Mă refer la palmele primite de la tatăl meu. Eu îi mulțumesc că a fost cum a fost, dar și el s-a emancipat, s-a modernizat, nu mai e cum era înainte.

Mama e o rușinoasă. Mama, la plajă, stă în costum de scafandru, ea e cu totul altfel. Am avut voie la libertatea asta pentru că am crescut în Europa. Am avut certuri multe în familie. Am trecut peste ele datorită faptului că trăiesc aici. Eu când m-am dus în Irak mereu mi-am pus valul, burqa. Dar acum, spre surprinderea noastră, a europenilor, am fost nu de mult în Irak și mi-au scris niște saloane de tatuaje de acolo. Deci s-a emancipat lumea și acolo. Am văzut o grămadă de lume tatuată, o grămadă de lume care se îmbrăca la fel ca și noi, în Europa”, ne-a mai spus Naba Salem.

Naba Salem, conservatoare în dragoste: „Ori e relație, ori nu”

În final, ispita de la Insula iubirii a spus de ce calcă bărbații strâmb și, întrebată dacă ar fi de acord cu o relație deschisă dacă asta ar salva relația ei, ne-a zis că nu ar accepta sub nicio formă asta. Din acest punct de vedere e destul de tradiționalistă.

„Bărbații care înșală o fac pentru că acasă le lipsește ceva. Când ai tot ce îți dorești acasă, automat nu ai de ce să te duci în altă parte. Infidelitatea pentru mine nu e legată doar de ceva sexual. Poate fi o conversație, o atitudine, poate fi orice lucru care ar putea trăda o relație. Sinceră să fiu, eu sunt mai pe vechi. Nu suport relațiile deschise. Ori e relație, ori nu e”, a încheiat Naba Salem.