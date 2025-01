Ispita Teodor Costache, dezvăluiri despre rolul său la Insula Iubirii: ”Niciodată nu trebuie să te duci cu planurile făcute de acasă”. Exclusiv

Ispita Teodor Costache, de la Insula Iubirii, emisiunea de la Antena 1, recunoaște că viața i s-a schimbat după participarea la show. Tânărul spune că a trăit câteva experiențe, în emisiunea prezentată de Radu Vâlcan, pe care nu le poate uita și din care a avut câte ceva de învățat.

Participarea într-un format TV care scoate la iveală cele mai puternici trăiri interioare ale unui om nu este ușoară, iar concurenții de la Insula Iubirii dovedesc anual acest lucru. În vara lui 2024, show-ul a încins imaginația și discuțiile tuturor celor care au fost cu ochii pe fiecare ediție. Teodor Costache, Teo, una dintre ispitele masculine care a pus inimele participantelor pe jar.

Ispita Teodor Costache, de la Insula Iubirii: “Până la urmă, și noi ispitele suntem tot oameni”

Am vorbit cu Teo despre cum l-a schimbat implicarea în acest proiect, dar și despre motivele pentru care Insula Iubirii este un show ce merită încercat.

Ce a însemnat pentru tine experiența Insula Iubirii? Cum ți-a schimbat modul de a vedea relațiile?

Pentru mine, personal, experiența Insula Iubirii a fost ceva ce nu mi-aș fi dorit să se termine niciodată. Mi-aș fi dorit să fie cel puțin un serial la fel de lung, comparativ, cu Prison Break. Am învățat că nu trebuie să bag mâna în foc pentru nicio relație, am facut asta pe Insulă, când am ajuns și m-am ars.

Dacă privești spre perioada filmărilor, cu ce amintiri ai rămas din acele zile petrecute în Thailanda?

Pot spune că am doar amintiri plăcute, începând cu vibe-ul exotic de Thailanda, emoțiile de la începutul filmărilor până la final, acestea sunt de neuitat. Vila în care îți formezi cele mai frumoase clipe de pe insulă, relația cu producția care nu te constrânge să faci nimic din ceea ce tu nu simți.

“După ce am ajuns în țară, la scurt timp am cunoscut o fată, am format o relație pe care eu am considerat-o serioasă”

De ce i-ai recomanda și altcuiva să se înscrie pentru rolul de Ispită la Insula Iubirii?

Rolul de ispită este diferit comparativ cu participarea în cuplu, deoarece ca ispită încerci să găsești slăbiciunile fetelor din cuplu și vulnerabilitățile. Iar mai apoi totul vine de la sine. Dar vreau să punctez faptul că niciodată nu trebuie să te duci cu planurile făcute de acasă. Socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Am simțit-o pe pielea mea, când am ajuns pe insulă și cu trecerea zilelor, chiar dacă am avut rolul de ispită, mi-am dat voie să simt, nu mi-am impus bariere și m-am atașat. Până la urmă, și noi ispitele suntem tot oameni.

Spune-ne ce ai mai făcut de la finalul filmărilor? Cum arată viața ta, în prezent?

După finalul filmărilor, m-am întors în țară, totul la fel ca înainte până la difuzarea realty show-ului. Apoi totul a fost diferit pentru mine, devenind o persoană virală și cunoscută de oameni, un sentiment plăcut pentru mine, fiind și apreciat de către public. Iar asta țin să mulțumesc mereu că .

Teodor Costache, ispita de la Insula Iubirii: “Vedeam ceva de viitor alături de ea, pentru ca eu îmi doresc copii, familie. Dar Dumnezeu mi-a demonstrat că nu ea e persoana potrivită și icoana copiilor mei”

Pe partea sentimentală, după ce am ajuns în țară, la scurt timp am cunoscut o fată, am format o relație pe care eu am considerat-o serioasă. Vedeam ceva de viitor alături de ea, pentru ca eu îmi doresc copii, familie. Dar Dumnezeu arată adevarata față a oamenilor și mi-a demonstrat că nu ea e persoana potrivită și icoana copiilor mei. Respect orice persoană ce a făcut parte din viața mea și țin să mulțumesc că de la fiecare am învățat câte ceva.

În prezent, sunt singur și sunt dornic de a-mi întemeia o familie. Pe partea profesională, totul merge de la foarte bine în sus, sunt într-o continuă dezvoltare, atât profesională, cât și personală.

Anul trecut, începutul anului te prindea în Thailanda. Acum ce planuri ai?

Dacă începutul anului trecut mă prindea în Thailanda, acum aștept cu nerăbdare vacanța mea, tot exotică, bineînțeles, în Mauritius, loc în care îmi doresc să ajung de vreo 2 ani. Planuri nu aș vrea să-mi mai fac, deoarece sunt o fire spontană și la mine totul vine de la sine. Îmi place să fiu luat prin surprindere.

“Sunt dornic să urmăresc noul sezon al Insulei, sunt dornic să mă pun în pielea lor. Este un sezon greu de bătut cel în care am participat”

Cum crezi că te vei simți să urmărești sezonul următor de Insula Iubirii? La ce te vei uita cu atenție?

Sunt dornic să urmăresc noul sezon al Insulei, sunt dornic să mă pun în pielea lor. Sunt dornic să-mi dau cu părerea ca la testimoniale. Sunt pregătit să stau din nou, cu sufletul la gură. Este un sezon greu de bătut cel în care am participat, dar nu imposibil. Îmi voi îndrepta atenție către cupluri și problemele pe care le au, iar la final, Cine iubește nu lasă.

Cu ce imagine ți-ar plăcea să fi rămas cei de acasă despre tine? Cum ți-ar plăcea să te descrie?

M-aș bucura ca cei de acasă să mă vadă o persoană bună așa cum sunt. Un om cu suflet bun, care n-ar face rău niciodată nimănui. O persoană modestă și cu mult bun simț, așa cum m-au etichetat în emisiune.