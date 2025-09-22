Israel, ca și exclusă de UEFA din toate competițiile! Ce înseamnă asta pentru naționala României și cluburile din SuperLiga

La fel ca în cazul Rusiei, UEFA se pregătește să ia măsuri drastice și cu Israelul. Se va vota marți pentru excluderea din toate competițiile europene, iar decizia pare deja luată. Inclusiv israelienii scriu că votul va fi covârșitor pentru excludere și pun asta pe seama influenței pe care o are Qatarul în fotbalul european, din postura de sponsor la UEFA, PSG, dar și alte cluburi importante.

Israelienii sunt convinși că vor fi excluși marți de UEFA din toate competițiile. Acuză influențele Qatarului

„Fotbalul israelian se teme că va primi vestea apocaliptică: excluderea din competițiile europene. Am aflat că cei din Qatar exercită o presiune enormă aupra UEFA pentru a supune la vot excluderea încă de marți, iar în ultima săptămână s-a lucrat pe toate fronturile pentru a forma o majoritate.

În acest moment, se pare că există o majoritate covârșitoare împotriva Israelului, 17-18 dintre cei 20 de votanți, doar doi sau trei exprimându-și opoziția fermă față de excluderea Israelului”, era anunțul pe care îl făceau jurnaliștii de la

O asemenea decizie ar avea impact uriaș în tot ceea ce privește organizarea competițiilor europene, iar pentru România ar putea însemna mai multe avantaje. Atât la nivel de echipă națională, cât, mai ales, la nivel de cluburi. Asta în condițiile în care România și Israel sunt în zone apropiate ale multor clasamente bazate pe coeficienți.

România este pe locul 21 în clasamentul coeficienților UEFA pe ultimii 5 ani. Iar Israel este pe 20, deci ar urma să urcăm un loc

La nivel de echipe de club, cel mai evident avantaj ar veni din clasamentul coeficienților pe ultimii cinci ani, care dă numărul de echipe calificate în cupele europene și faza în care intră acestea în competiții. În această ierarhie, România este pe locul 21 în clasamentul live, care ține cont și de rezultatele din sezonul 2025-2026. Iar Israel este pe 20.

Astfel, România ar urma să urce până pe locul 20, ceea ce ar fi improbabil dacă Israel nu este exclusă, deoarece distanța este destul de mare. 27,250 puncte are Israelul, doar 22,750 are România. Chiar dacă o mai au doar pe Maccabi Tel Aviv în Europa League, față de FCSB și Univesitatea Craiova care reprezintă România, ar fi puțin probabil ca israelienii să piardă locul 20 fără o eventuală excludere.

De pe locul 20, România va avea un singur avantaj major. Campioana nu va mai fi nevoită să joace turul 1 preliminar de Champions League, ar merge direct în turul 2. Teoretic, turul 1 nu punea oricum probleme. Deși FCSB a fost să o comită anul acesta în Andorra, cu Inter d’Escaldes. Dar, poate cel mai important, intrând din turul 2, echipa care va lua titlul în România își poate face un program de vară mult mai bine pus la punct.

Ce ar însemna pentru FCSB eliminarea celor de la Maccabi Tel Aviv, una dintre echipele cu care se luptă pentru calificarea din faza ligii a Europa League

O eventuală avansare pe locul 20 în clasamentul coeficienților ar însemna și un pas mai aprope de mult visata poziție 15. De unde am putea trimite două echipe în preliminariile UCL. Plus o echipă în Europa League și două în Conference League. Ce-i drept, locul 15 pare în acest moment un obiectiv foarte greu de atins.

Un semn de întrebare vine și în privința modului în care UEFA ar decide să o înlocuiască pe Maccabi în faza ligii din Europa League. Chiar dacă nu este ar urma să le întâlnească, o eventuală decizie împotriva isrealienilor ar putea avea impact și pentru campioana României, în lupta pentru .

Posibil avantaj și în lupta pentru un loc de cap de serie în preliminarii. Maccabi Tel Aviv era peste toate echipele din România

Oricum, un alt clasament pe care l-ar putea avea pe viitor echipele din România ar fi legată de lupta pentru un loc de cap de serie în preliminriile competițiilor europene. Maccabi Tel Aviv este pe locul 65 în clasamentul coeficienților pe ultimii 5 ani, mai sus decât orice echipă din România. FCSB pe 76, iar CFR Cluj pe 96, chiar la egalitate cu o echipă din Israel, Maccabi Haifa.

Pentru naționala României, avantajele excluderii Israelului sunt mai puțin evidente. Nu ne-ar ajuta în lupta pentru o urnă mai bună la tragerile la sorți, pentru că Israelul este destul de mult sub România. Locul 56 pentru „tricolori” în clasamentul FIFA, doar poziția 76 pentru Israel.

România este mult peste Israel în clasamentul FIFA. Cum ne-ar putea ajuta faptul că Norvegia ar avea drum liber spre mondial direct din preliminariile clasice

Dar cel mai important este pentru România să prindă barajul pentru Campionatul Mondial prin intermediul Nations League. Israel nu este câștigătoare de grupă, deci nu e în fața României în clasamentul pentru locurile de baraj. Spania, Germania, Portugalia, Franța, Anglia, Norvegia, Țara Galilor și Cehia sunt peste „tricolorii”. Dintre acestea, avem nevoie ca măcar cinci să meargă la Mondial direct din cadrul preliminariilor. Ceea ce este aproape sigur că se va întâmpla, astfel că România va fi printre cele 4 care vor juca barajul pentru calificarea la mondial din Nations League.

Iar o eventuală excludere a Israelului ar ajuta, fie și doar puțin, din acest punct de vedere. Pentru că Norvegia este în grupă cu Israel, astfel că i-ar crește șansele de calificare dacă Israel ar fi exclusă. Ce-i drept, Norvegia se descurcă oricum excelent în drumul spre mondial. Are maximum de puncte după 5 meciuri, 15, iar Italia și Israel sunt la 6 puncte în urmă.