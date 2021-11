Israel dă startul vaccinării copiilor între 5 și 11 ani. Numărul cazurilor de COVID-19 este în creștere

Autoritățile din Israel au început să distribuie la nivel național, încă de luni, pentru a fi cu vârste de la 5 la 11 ani, în încercarea de a reduce o nouă creștere a ratei de infectare cu coronavirus.

Cel de-al patrulea val de infecții izbucnit în Israel încă din luna iunie a scăzut până în septembrie. Cu toate acestea, pe parcursul ultimelor două săptămâni, rata de transmitere a virusului, se menținuse sub pragul ideal pe durata a două luni. Din păcate a crescut această rată de multiplicare a virusului și a continuat să urce, ceea ce arată faptul că virusul s-ar putea răspândi vertiginos, notează .

Cazurile zilnice de infecție sunt în creștere în ultimele zile, iar jumătate dintre cazurile sunt în acest moment înregistrate la copiii cu vârsta de 11 ani și mai mici.

Campania de vaccinare a copiilor a început de luni într-o piață din Tel Aviv, unde un număr mic de părinți au format în liniște o coloană cu copiii lor pentru a primi vaccinurile. De marți, campania se va desfășura la nivel național.

„Copiii merg la școală, se (amestecă) cu (alți) copii și fac o mulțime de activități sociale. Suntem foarte entuziasmați (să-i) vaccinăm și să (revenim) la viața normală”, a afirmat Katy Bai Shalom, una dintre mamele prezente la vaccinarea din Tel Aviv. Aceasta era alături de fiul și fiica ei, vaccinați luni.

