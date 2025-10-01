Israel, în pericol de suspendare din toate competiţiile europene: “Războiul se poate încheia în câteva zile!”

Nemulțumirile din lumea fotbalului au făcut ca , atât la nivel de națională, cât și la nivel de echipe de club.

ADVERTISEMENT

Israel, exclusă din preliminariile Cupei Mondiale? Vești de ultim moment. Trump se implică și a vorbit cu șeful de la FIFA

Într-o intervenție la FANATIK, jurnalistul Beno David a dezvăluit că ultimele ore ar putea să fie decisive în viitorul Israelului, asta după ce prim-ministrul Beniamin Netanyahu a fost în SUA și s-a întâlnit cu președintele Donald Trump. Acesta din urma, prieten cu președintele FIFA, Gianni Infantino, ar fi intervenit pentru ca momentan să nu se ia o decizie drastică și Israel să nu fie exclusă din competiții.

„Situația este foarte delicată. Sunt și foarte multe zvonuri. Din cauza războiului, este însă o posibilitate mare să se încheie. A fost întâlnire între Netanyahu și Trump, la Casa Albă, toate țările musulmane au acceptat un acord de pace. Acum se așteaptă un răspuns de la Hamas. Trump a intervenit la Infantino, cu care este prieten foarte bun, să nu excludă Israel.

ADVERTISEMENT

În funcție de răspunsul celor de la Hamas, războiul se poate încheia și totul să fie la normal. Situația e grea. Selecționerul a chemat jucătorii și se pregătesc de două meciuri, cu Norvegia și Italia, ambele în deplasare. Norvegienii au cerut mai demult suspendarea. Noi sperăm să nu se întâmple. Netanyahu și-a exprimat regretul pentru moartea unui agent din Qatar. Noi sperăm că toate aceste lucruri o să ajute”, a declarat Beno David la FANATIK SUPERLIGA.

Israel luptă pentru calificarea la Cupa Mondială

Naționala din Israel se luptă în continuare cu șanse pentru a ajunge la Cupa Mondială. Aceștia au pierdut ultimul meci, dramatic, cu Italia, 4-5, însă rămân cu 9 puncte în clasament, din 5 meciuri, la fel ca Squadra Azzurra, care are însă un meci mai puțin jucat. Pentru Israel urmează însă niște dueluri dificile, în deplasare cu Norvegia și Italia, iar preliminariile urmează să fie încheiate cu un meci considerat acasă, contra Republicii Moldova.

ADVERTISEMENT

La nivel de club, Maccabi Tel-Aviv este singura echipă care a reușit calificarea în faza grupelor. Aceștia joacă în Europa League și ar fi și ei afectați de eventuale sancțiuni îndreptate către fotbalul din Israel. Toată , acolo unde naționala și echipele de club au primit interzis și nu pot evolua în competițiile organizate de FIFA și UEFA, asta după ce s-a declanșat războiul în Ucraina.

ADVERTISEMENT