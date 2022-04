Israelul, lovituri aeriene puternice în Fâșia Gaza. Atacurile, replică la o rachetă trimisă de gruparea Hamas

Luni noapte, sirenele de alarmă au sunat în sudul Israelului, anunțând un tir de rachete dinspre Fășia Gaza. La câteva ore, armata israeliană a oferit o replică puternică.

Marți dimineață, armata israeliană a efectuat primele lovituri aeriene după mai multe luni asupra .

Atacurile reprezintă o replică la un tir de rachetă din această enclavă palestiniană, semn că tensiunile locale nu dau semne de atenuare după un weekend de violenţe în locurile sfinte la Ierusalim, notează .

”O rachetă a fost trasă din Fâşia Gaza asupra teritoriului israelian şi a fost interceptată de sistemul de apărare Iron Dome”, a anunţat armata israeliană într-un comunicat.

Apoi, în cursul acestei dimineți, forţele aeriene israeliene au anunțat că au bombardat un depozit de armament al Hamas, mişcarea islamistă armată aflată la putere în Fâşia Gaza, ca represalii la tirul de rachetă din acest teritoriu.

Raidurile aeriene ale Israelului au fost condamnate de Autoritatea Palestiniană, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Maroc, Arabia Saudită, Turcia, Iordania, Iran și organizații regionale precum Organizația pentru Cooperare Islamică (OCI) și Liga Arabă.

Photos| The moment when Israeli warplanes struck Al-Qadisiyah site, west of Khan Yunis city, with at least four missiles, after midnight on Tuesday.

— Quds News Network (@QudsNen)