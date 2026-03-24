Israelul pregătește o invazie majoră pentru a-și extinde granițele. Mărturia unui medic: „Primim familii întregi decedate, cu tată, mamă și copii. Cu toții morți”

După o ofensivă de doi ani în Fâșia Gaza și în contextul războiului în curs împotriva Iranului, care domină atenția regională, armata israeliană și-a intensificat ofensiva aeriană asupra sudului Libanului și semnalează că pregătește o invazie terestră. Autoritățile libaneze au estimat numărul morților la 1.039 în trei săptămâni de conflict. Trupele israeliene susțin că peste jumătate dintre cei uciși sunt membri ai miliției pro-iraniene Hezbollah, dar Ministerul Sănătății din Liban susține că 158 erau copii sau lucrători medicali.

Israelul vrea să izoleze complet sudul Libanului de restul ţării

Medicul Mona Abozeid, directoarea unui spital din orașul Nabatieh din sudul Libanului, este îngrozită de ororile cu care se confruntă în fiecare zi de la reizbucnirea conflictului şi a declarat pentru corespondentul El Pais că la morga sunt aduse „familii întregi decedate”. În opinia sa, campania militară a Israelului „vizează populația civilă” într-un mod fără precedent de la ofensiva din 2024, când Israelul a ucis 4.000 de oameni în Liban.

Între timp, avioanele israeliene au continuat luni distrugerea mai multor poduri care leagă sudul Libanului de restul țării. După ce au distrus duminică autostrada principală care traversează Libanul, mai multe bombe au scos din funcțiune un pod peste râul Litani, care leagă zona de frontieră Bint Jbeil de Nabatieh. De altfel, începând de săptămâna trecută, forțele israeliene au lansat zeci de atacuri împotriva podurilor și drumurilor adiacente acestui râu. Scopul lor declarat este de a izola complet de restul Libanului teritoriul aflat la sud de râul Litani.

Ministrul israelian de finanţe: „Graniţele Israelului trebuie schimbate”

Între timp, pentru sudul Libanului și suburbiile Beirutului, ca o măsură de protecție civilă în timp de război, îndemnându-i pe locuitori să plece atâta vreme cât încă mai rămâne deschis vreun pod. Ministrul de finanţe al Israelului, Bezazel Smotrich, merge însă mult mai departe şi îndeamnă la anexarea sudul Libanului. Într-un interviu acordat luni unui post de radio israelian, Smotrich, al cărui fiu a fost rănit grav în lupte în sudul Libanului, a declarat că bombardamentele în curs „trebuie să se încheie cu o realitate complet diferită, care include o schimbare a granițelor Israelului”.

Ministerul Sănătății din Liban a documentat 128 de atacuri israeliene împotriva unor unități sau echipamente medicale, multe dintre ele la sud de râul Litani, și le clasifică drept încălcări ale dreptului internațional și ale Convențiilor de la Geneva. „Impunitatea absolută de care s-a bucurat Israelul în războaiele anterioare încurajează repetarea unor crime precum strămutarea forțată a civililor, iar formularea unor acuzații nefondate, conform cărora ambulanțele libaneze ar fi folosite în scopuri militare nu justifică tratarea spitalelor și a transportoarelor medicale ca pe niște câmpuri de luptă”, afirmă şi Amnesty International.

Israelul vrea să transforme râul Litani într-o replică a Liniei Galbene din Gaza

În , pe care forțele israeliene luptă să o controleze, trăiesc un sfert de milion de libanezi. Șeful trupelor israeliene, Eyal Zamir, a aprobat duminică ofensiva operațiunilor terestre împotriva Hezbollah, anticipând că operațiunea va fi una de durată. Deși Israelul nu a specificat în mod clar câți kilometri nord de graniță intenționează să ocupe pentru a stabili ceea ce descrie ca o zonă de securitate care protejează statul evreu, declarațiile şi altor oficiali în afară de Smotrich indică faptul că intenționează să își extindă teritoriul cu încă 30 de km, exact distanţa până la râul Litani. Nu mai departe de săptămâna trecută ministrul apărării, Israel Katz, avertiza că autoritățile israeliene vor împiedica întoarcerea populației de la sud de râul Litani până când nu înţelege că securitatea zonei este garantată de Israel, iar Hezbollahul va fi neutralizat.

Planul israelian transformă râul Litani într-o replică a Liniei Galbene stabilite în Gaza prin armistițiul din octombrie anul trecut, un fel de frontieră internă care reduce jumătate din enclavă la un teritoriu fantomă în numele securității israeliene, după cum scrie Joan Cabeses Vega, corespondentul El Pais la Beirut. Duminică, Israel Katz a spus că el și premierul Netanyahu au ordonat distrugerea satelor de la granița libaneză în conformitate cu modelul aplicat în Gaza, și a adăugat că au cerut distrugerea imediată a tuturor podurilor care fac legătura cu sudul țării.

Cum se protejează paramedicii libanezi de atacurile israeliene

Cuvintele lui Katz au provocat consternare în Liban din cauza lipsei de distincție între țintele civile și cele militare. Dr. Mona Abozeid, directorul Spitalului Najdeh din Nabatieh, spune că atacurile israeliene vizează familii și civili mai mult decât în ​​timpul războaielor anterioare. „Primim familii întregi decedate, cu tată, mamă și copii. Cu toţii morţi”, spune ea. Ea a constatat că din cauza crizei economice pe care o trăiește Libanul de ani de zile, cu moneda devalorizată cu peste 90% faţă de 2019, împiedică mulți civili să-și părăsească locuințele din sud pentru zone mai sigure. Acum, distrugerea podurilor împiedică şi mai mult acest exod și reduce considerabil asistența medicală în regiunea de frontieră. „Va exista o lipsă de personal, provizii medicale și combustibil”, avertizează ea.

Dificultățile medicale cauzate de bombardarea infrastructurii civile sunt agravate de ostilitățile directe împotriva lucrătorilor din domeniul sănătății. Paramedicii intervievați de ziarul britanic The Guardian spun că au luat măsuri de precauție împotriva a ceea ce descriu drept „atacuri sistematice” împotriva personalului medical. Acum lucrează în echipe de doi în loc de trei, evită să-și viziteze familiile și prietenii în timp ce sunt de serviciu pentru a nu-i pune în pericol și dorm singuri în ambulanțe izolate, astfel încât un atac ipotetic ar ucide o singură persoană.