Israelul și SUA au atacat Iranul! Teheranul a ripostat la operațiunea lui Donald Trump. Cel puțin 40 de morți după atacul asupra unei școli. Alte 4 persoane și-au pierdut viața în Siria din cauza unei rachete iraniene

ADVERTISEMENT

A început războiul. Israelul și SUA au atacat în dimineața zilei de sâmbătă, 28 februarie, Iranul. Atacul „Roaring Lion” (n.r. – Răgetul Leului) fusese anunțat deja de Donald Trump. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre conflict.

O rachetă iraniană a lovit o clădire din orașul Sweida, aflat în sudul Siriei, conform agenției de știri de stat SANA, preluată de Reuters. În urma acestui atac, patru persoane au fost ucise și alte câteva au fost rănite. Nici alte zone precum orașul Quneitra sau bazinul Yarmouk, din provincia sudică a Siriei, Daraa, nu au scăpat, pe teritoriile lor căzând resturi de rachete.

ADVERTISEMENT

Atac cu rachetă iraniană în Siria: patru morți și mai mulți răniți în Sweida — unumihai (@unumihaii)

Agenția de știri oficială iraniană IRNA a comunicat o știre devastatoare în cursul zilei. Cel puțin 40 de persoane și-au pierdut viața după ce un atac israelian a lovit o școală de fete din Minab, în provincia sudică Hormozgan.

🚨 Israel and the U.S. did this to a school in Iran. Pure evil. — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle)

Conflictul armat dintre cele două țări a început să producă efecte grave. După ce Israel, Iran, Emiratele Arabe Unite și Qatar au anunțat că și-au închis spațiul aerian civil, mai multe orașe importante au resimțit loviturile rachetelor.

ADVERTISEMENT

Bazele americane din Qatar, Bahrein, Kuwait, Emiratele Arabe Unite, Irak şi Iordania au fost atacate de Iran. Companiile de zbor precum Wizz Air și TAROM au anunțat că au suspendat deja toate zborurile spre mai multe destinații din regiune până la data de 7 martie, respectiv că nu mai zboară spre și dinspre Tel Aviv.

ADVERTISEMENT

مشاهد من الانفجار الذي طال العاصمة الاماراتية ⁧ ابوظبي⁩ جراء الصواريخ الإيرانية — حسين المياحي (@hassan_almayah)

Israelul și SUA au atacat Iranul. Teheranul a ripostat

Nu mai e loc de întoarcere după ce Israelul, alături de SUA, au atacat Iranul. Israel Katz, ministrul israelian al apărării, a declarat sâmbătă dimineață „stare de urgență specială și permanentă” pe tot teritoriul țării.

„plutea” practic în aer în ultima perioadă de timp. Trei explozii au fost auzite inițial în centrul orașului Teheran, potrivit mass-media iraniană „Statul Israel a lansat un atac preventiv împotriva Iranului pentru a elimina amenințările la adresa Statului Israel”, a declarat ministrul apărării Israel Katz, potrivit Reuters.

ADVERTISEMENT

BREAKING: Israel is currently striking Iran’s capital, Tehran. — Globe Eye News (@GlobeEyeNews)

Israelul și-a închis ulterior și spațiul aerian, iar tot mai multe explozii au fost auzite la Teheran. Iranul a ripostat în jurul orei 10:15, când a lansat mai multe rachete către Israel.

Donald Trump a anunțat oficial implicarea SUA în războiul Israel – Iran

Prin intermediul platformei de socializare, Truth Social, Donald Trump a anunțat într-un videoclip de 8 minute faptul că SUA a fost implicată în atacul lansat de Israel asupra Iranului.

Liderul de la Casa Albă a afirmat că atacurile împotriva Iranului au venit în urma încercării acestora de a-și reconstrui programul nuclear, iar obiectivul este acela de a apăra SUA eliminând amenințările regimului iranian.

President Donald J. Trump on the United States military combat operations in Iran: — The White House (@WhiteHouse)

SUA a cumpărat arme din Israel

În luna septembrie 2025, cu fragmentație de ultimă generație. Mai exact, SUA a încheiat un acord cu Israel prin care să plătească compania Tomer pentru a fabrica, pe parcursul a trei ani, un nou tip de muniție de 155 mm.

Americanii se dotează astfel cu muniție, cunoscută sub numele XM1208, proiectată să aibă o rată de neexplodare sub 1%. Potrivit documentelor Pentagonului, aceasta folosește focoase mai complexe și mecanisme de autodistrugere menite să reducă pericolul pe termen lung pentru civili, dar experții și organizațiile pentru drepturile omului avertizează că testele din laborator nu corespund realității de pe câmpul de luptă.