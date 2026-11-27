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Start total neașteptat de meci pentru U Cluj contra lui Sepsi. Gazdele au suferit o primă lovitură la nivelul echipei încă din minutul 2, când Issouf Macalou s-a accidentat și a fost scos de pe teren cu targa. Pierdere importantă pentru formația lui Cristiano Bergodi.

U Cluj l-a pierdut pe Issouf Macalou după doar 2 minute cu Sepsi

. Meciul de pe „Cluj Arena” a început însă cu un eveniment major pentru formația gazdă. Mai exact, Issouf Macalou s-a accidentat în minutul 2. Fotbalistul s-a prăbușit pe gazon și a strigat de durere. Medicii au pătruns imediat pe teren, iar jucătorul a fost scos pe targă, după aproape trei minute. Jocul s-a reluat ulterior, dar ivorianul a simțit că nu mai poate continua, cel mai probabil dislocându-și umărul.

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Drept consecință, locul său în teren a fost luat de către Jug Stanojev, în minutul 8. Totul a pornit după ce jucătorul ardelenilor a luat o fază pe cont propriu, și, când a ajuns în dreptul careului mare, a încercat să șuteze. În acel moment, ivorianul a fost blocat de Setigui Karamoko, lovindu-se ulterior și de tânărul Raul Cîmpean. Macalou a căzut fix pe umăr și a resimțit din plin durerea.

Issouf Macalou a fost victima rasismului la meciul precedent din SuperLiga

Dacă acum a simțit durere fizică, la meciul precedent a simțit durere sufletească. U Cluj a jucat etapa trecută în deplasare cu Farul, pe care a învins-o cu 3-2. Însă partida nu a fost lipsită de momente tensionante. „Centralul” Florin Andrei a fost nevoit să întrerupă partida timp de câteva minute pe final. Motivul? Din peluza ocupată de suporterii Farului s-au auzit scandări cu caracter rasist în minutul 85.

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La finalul jocului de la „Ovidiu”, . Ivorianul chiar marcase în poarta dobrogenilor în partida respectivă, iar ulterior a condamnat gesturile suporterilor și i-a cerut arbitrului să oprească partida. „Nu este posibil să auzim așa ceva în 2026. De asta am fost puțin nervoși la finalul partidei. Nu putem accepta astfel de lucruri. I-am spus arbitrului să oprească jocul. Este foarte grav. Nu putem accepta asta, nu este normal!”, declara jucătorul lui U Cluj despre cele întâmplate.

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