Issouf Macalou, prestație fabuloasă în FCSB – U Cluj: gol și două pase decisive! Gigi Becali a vrut să îl transfere și a explicat de ce a picat mutarea

Issouf Macalou a pus în scenă un adevărat spectacol în meciul FCSB – U Cluj, disputat sâmbătă seară pe Arena Națională în cadrul ultimei etape din sezonul regulat al SuperLigii. În prima repriză, fotbalistul „șepcilor roșii” a furnizat două pase decisive, a doua fiind cu adevărat specială, la reușita lui Lukic din minutul 40. Anterior, în minutul 24, el pasase și la golul înscris de Mendy din fața porții.

Fotbalistul ivorian în vârstă de 27 de ani și-a continuat recitalul după pauză. În minutul 57, el și-a trecut numele pe lista marcatorilor cu o execuție de senzație cu interiorul piciorului stâng la colțul lung din marginea careului de 16 metri. Scorul în această partidă a fost deschis de cei de la FCSB, în minutul 10. Atunci, campioana României a beneficiat de autogolul semnat de Stanojev.

Recent, Gigi Becali a anunțat în mod public faptul că l-ar dori pe , doar că ai săi colaboratori din staff-ul tehnic s-ar opune acestei mutări.

„Am mai văzut eu aseară un jucător, la U Cluj. Am văzut, dar e greu să iei de la ei. În play-off mi-e frică cel mai mult… Eu cred că U Cluj va fi pe locul 4, noi pe 5.

Au forță, au jucători puternici, care au curaj, bărbați, pasează, se luptă. Rapid nu a avut nicio ocazie de gol, jucând acasă. Singurul lucru ce nu au cei de la U Cluj… un atacant, unul care să o bage în poartă”,

Gigi Becali a explicat că Macalou nu era dorit de colaboratorii săi de la FCSB

Ulterior, FANATIK a informat în exclusivitate că era vorba despre Issouf Macalou, iar la scurt timp Becali a confirmat această chestiune cu ocazia unei intervenții telefonice în direct la Digi Sport. Tot atunci, omul de afaceri a explicat și că fotbalistul nu este dorit totuși de toți oamenii importanți de la FCSB: „Pe mine mă interesează Macalou de vreun an, de un an l-am văzut. Dar nu îl vor ei (n.r. staff-ul tehnic de la FCSB), să vedem ce se va întâmpla”.