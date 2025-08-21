Istanbul Bașakșehir – Universitatea Craiova, live video în manșa tur din play-off-ul de calificare UEFA Conference League. Duel tare pentru elevii lui Mirel Rădoi în Turcia

După ce a trecut de FK Sarajevo și Spartak Trnava în tururile anterioare, Universitatea Craiova se pregătește de dubla cu Istanbul Bașakșehir din play-off-ul pentru „Faza Ligii” Conference League. Prima manșă va avea loc în deplasare, în Turcia, iar pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile importante despre partida oltenilor.

Istanbul Bașakșehir – Universitatea Craiova, live video manșa tur din play-off-ul UEFA Conference League. Oltenii caută un rezultat pozitiv în deplasarea din Turcia

Universitatea Craiova are un parcurs extrem de bun în UEFA Conference League. a până acum și .

Dorința patronului Mihai Rotaru, dar și a jucătorilor de la Universitatea Craiova, este ca echipa să reușească să se califice într-o grupă principală europeană. După mult timp, oltenii speră la tabloul principal din Conference League.

Când este programat meciul tur Istanbul Bașakșehir – Universitatea Craiova și unde va avea loc

Așa cum UEFA a anunțat, prima manșă a duelului se va disputa în Turcia, pe „Basaksehir Fatih Terim Stadium”. Partida va avea loc joi, 21 august, de la ora 20:45, iar elevii lui Mirel Rădoi vor să obțină cel puțin un punct.

Returul are loc o săptămână mai târziu, pe stadionul „Ion Oblemenco”, de la ora 20:30. Important este ca Universitatea Craiova să nu piardă manșa tur, un rezultat de egalitate fiind ducând calificarea în Bănie, unde oltenii se simt cel mai bine.

Cine transmite la TV Istanbul Bașakșehir – Universitatea Craiova din manșa tur a play-off-ului de calificare UEFA Conference League

Digi Sport 1 și Prima Sport 2 sunt posturile ce vor transmite la tv meciul Istanbul Bașakșehir – Universitatea Craiova, prima manșă din play-off-ul de calificare UEFA Europa League. În plus, partida de joi, 21 august, de la ora 20:45, poate fi urmărită și online pe platformele celor două televiziuni, pe DigiOnline, respectiv Prima Play, dar și pe Orange TV GO.

Site-ul FANATIK.ro vă va oferi de asemenea acest meci, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. Universitatea Craiova va aborda partida la victorie, însă duelul se anunță a fi extrem de dificil.

Ce urmează pentru Universitatea Craiova în cupele europene

În cazul în care va trece mai departe de Istanbul Bașakșehir, Universitatea Craiova se va pregăti de „Faza Ligii” UEFA Conference League, competiție în care oltenii vor să ajungă cu orice preț.

Ei bine, în cazul în care turcii vor ieși victorioși, elevii lui Mirel Rădoi vor fi eliminați complet din cupele europene și nu au decât să aștepte următoarea ediție din sezonul viitor. FCSB este singura echipă din România care are asigurată prezența în competițiile europene în această ediție.

Tragerile la sorți pentru „Faza Ligii” UEFA Conference League va avea loc vineri, 29 august, la doar o zi de când se știu toate echipele participante. Universitatea Craiova își dorește să acceadă în competiție și din acest motiv va trata dubla cu Istanbul Bașakșehir la calificare.

Care este diferența de valoare dintre Universitatea Craiova și Istanbul Bașakșehir

Istanbul Bașakșehir domină, ca valoare, în faza play-off-ului de calificare UEFA Conference League. Turci au un lot de aproape 3 ori mai valoros decât Universitatea Craiova.

În total, valoarea de piață a jucătorilor formației din Turcia, conform Transfermarkt, ajunge la 61,05 milioane de euro, în timp ce lotul clujenilor este evaluat la 22,5 de milioane de euro.

Cei mai bine cotați jucători de la Istanbul Bașakșehir sunt Abbosbek Fayzullaev (mijlocaș ofensiv, 8 milioane de euro), Eldor Shomurodov (atacant central, 5 milioane de euro) și Jerome Opoku (fundaș central, 5 milioane de euro).

Cotele la pariuri pentru confruntarea din Turcia

Favorită în acest duel este văzută formația gazdă, Istanbul Bașakșehir. Victoria turcilor este cotată cu 1,57, în timp ce un succes al Universității Craiova are cota 5,40 la casele de pariuri.

Un eventual rezultat de egalitate între cele două echipe este cotat cu 4,00. Pentru cei care mizează pe goluri, varianta “ambele echipe marchează” (GG) are o cotă de 1,91.

Vezi live video Istanbul Bașakșehir – Universitatea Craiova, în play-off-ul de calificare UEFA Conference League. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

Toate detaliile legate de meciul de pe stadionul „Basaksehir Fatih Terim Stadium”, dintre Istanbul Bașakșehir și Universitatea Craiova, sunt pe FANATIK.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor de la Universitatea Craiova, inclusiv ale lui Mirel Rădoi, dar și a fotbaliștilor care s-au remarcat în cele 90 de minute de joc pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!