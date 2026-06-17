Isterie în Bangladesh după ce Argentina a debutat la Cupa Mondială. Fanii lui Messi s-au urcat în copaci

ADVERTISEMENT

Fanii fotbalului sunt răsfățați în această perioadă cu meciurile de la Cupa Mondială. Partida dintre Argentina și Algeria, câștigată de sud-americani cu 3-0, a creat show în Bangladesh. Microbiștii au purtat tricourile Argentinei și s-au urcat până și în pomi pentru a celebra succesul naționalei lui Lionel Messi.

Show în Bangladesh după Argentina – Algeria 3-0

Start în forță pentru campioana mondială din 2022. și a făcut spectacol. Victoria sud-americanilor a fost posibilă grație lui Admiratorii săi și ai naționalei pentru care joacă sunt din întreaga lume.

ADVERTISEMENT

O comunitate mare de fani ai Argentinei este și în Bangladesh, care are o populație de 170 de milioane de locuitori. Țara din Asia de Sud găzduiește unii dintre cei mai efervescenți suporteri din întreaga lume ai giganților fotbalului: Brazilia și Argentina. Deși nu s-a calificat niciodată la Cupa Mondială, acest lucru nu i-a împiedicat pe mulți dintre cetățenii săi să joace un rol important în turneu.

Spre exemplu, în timpul Cupei Mondiale din 2022, țara a devenit virală pentru sprijinul moral oferit Argentinei pe tot parcursul competiției. Scenariul s-a repetat și acum, când, la miezul nopții, mii de fani s-au adunat în piețele publice pentru a urmări meciurile care încep la 17.000 de kilometri distanță. La meciul jucat de Argentina contra Algeriei, o mulțime de microbiști din Bangladesh au îmbrăcat tricourile naționalei Albiceleste și s-au urcat până chiar și în copaci.

ADVERTISEMENT

Care este legătura dintre Bangladesh și Argentina sau Brazilia

Bangladesh nu este legată de Argentina sau Brazilia din punct de vedere geografic, lingvistic sau colonial, însă afinitatea bengalezilor pentru aceste țări are un alt izvor. Fotbalul a ajuns inițial în regiune odată cu britanicii, cu mult înainte ca Bangladesh să obțină independența în 1971. Totul s-a schimbat însă la sfârșitul secolului al XX-lea.

ADVERTISEMENT

În timpul anilor de tulburări politice și greutăți economice, tinerii din Bangladesh erau disperați să vadă simboluri ale speranței și excelenței. Mai întâi, au descoperit Brazilia, fiind fascinați de . Apoi a venit 1986, prima Cupă Mondială transmisă pe scară largă la televiziunea color în Bangladesh, iar Diego Maradona, decedat și el între timp, devenea noul lor idol. Timpul a trecut, iar pasiunea bengalezilor pentru Argentina și Brazilia s-a moștenit din generație în generație, odată cu noile vedete din cele două țări care au luat cu asalt fotbalul.