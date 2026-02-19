Sport

Cel mai bun handbalist al lumii a avut parte de un șoc după Dinamo – Fuchse Berlin la București: „Este incredibil”. Video

Cel mai bun handbalist din lume, Mathias Gidsel, a fost asaltat luat prin surprindere, la finalul confruntării din Liga Campionilor, dintre Dinamo și Fuchse Berlin.
Marian Popovici
19.02.2026 | 22:07
Gidsel, cel mai bun handbalist din lume, asaltat de fani
Dinamo s-a duelat cu Fuchse Berlin în Liga Campionilor, iar pentru formația germană a strălucit Mathias Gidsel, ales cel mai bun handbalist din lume în 2025. Nemții s-au impus, 27-21, iar la finalul confruntării jucătorul danez a fost asaltat de fani. Într-o reacție pentru FANATIK, Gidsel s-a declarat extrem de surprins: „E incredibil!”.

Unul dintre cei prezenți în Sala Polivalentă, un tânăr suporter, a pregătit un mesaj special, scris și în daneză, și în engleză, pentru handbalistul de la Fuchse Berlin. Sportivul s-a bucurat când a văzut că este atât de bine primit și i-a oferit acestuia un autograf.

„Salut, Mathias! Numele meu este Albert. Te-am întâlnit prima dată pe 31.10.2024, tot în această sală. Cum Luc Abalo a fost idolul tău, așa ești tu pentru mine. Îți mulțumesc că mă inspiri zilnic. Te urmăresc pe Youtube și-mi dai toată încrederea că o să reușesc în acest sport. Chiar mi-aș dori să primesc un tricou semnat de la tine. Sper să devin următorul Gidsel și să fim colegi într-o bună zi”, a stat scris pe o bucată de carton a unui fan.

Mesaj fan
Ce a spus Mathias Gidsel după finalul partidei dintre Dinamo și Fuchse Berlin

Danezul a fost încântat să vadă câți tineri îl apreciază și așteaptă să-l întâlnească după meciul dintre Dinamo și Fuchse Berlin.

„E incredibil cât de mulți copii mă susțin și mă așteaptă la autografe pentru un băiat care a plecat din Danemarca și joacă în Germania este incredibil câtă susținere am. De-asta practic cel mai bun sport din lume și mă bucur de fiecare clipă petrecută aici. După interviul cu dumneavoastră, abia aștept să mă duc să dau autografe”, a spus Mathias Gidsel la finalul partidei.

Gidsel, asaltat de fani după ce Fuchse Berlin a bătut-o pe Dinamo în Liga Campionilor

În imaginile surprinse de FANATIK, se poate vedea cum zeci de puști l-au așteptat pe Mathias Gidsel la finalul partidei pentru a putea să primească un autograf de la acesta sau pentru a putea face o poză cu jucătorul lui Fuchse Berlin.

A fost nevoie chiar de intervenția celor de la securitate pentru a stopa puțin entuziasmul existent în Sala Polivalentă. De remarcat modul în care danezul a fost extrem de umil și și-a făcut timp pentru fiecare dintre cei prezenți.

Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
