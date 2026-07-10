Sport

Isterie națională! Erling Haaland a cucerit o țară întreagă: „Niciodată nu am crezut că o să-mi placă un alt fotbalist după Cristiano Ronaldo”

Erling Haaland face furori la CM 2026. Atacantul norvegian a cucerit o țară întreagă. De unde vin cei mai mulți fani ai „vikingului”, de fapt.
Mihai Dragomir
10.07.2026 | 11:23
Isterie nationala Erling Haaland a cucerit o tara intreaga Niciodata nu am crezut ca o sami placa un alt fotbalist dupa Cristiano Ronaldo
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Erling Haaland este noul superstar global din fotbal. Țara care s-a declarat public admiratoarea atacantului norvegian. Foto: Hepta.
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Erling Haaland, atacantul vedetă al naționalei Norvegiei și al echipei Manchester City, impresionează la prima sa Cupă Mondială din carieră. Vârful de 25 de ani și-a dus țara până în sferturi, acolo unde va înfrunta Anglia. De unde vin, de fapt, cei mai mulți susținători ai săi.

Erling Haaland, fenomen viral în China

Erling Haaland, jucătorul care a făcut un gest emoționant înainte de Norvegia – Anglia, este în centrul atenției la această Cupă Mondială. El și echipa lui au făcut show pe teren după ce au eliminat Brazilia în optimi, iar popularitatea sa a atins cote astronomice. Cei mai mulți susținători ai săi vin însă din China, țara unde numele său este menționat constant.

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Rețelele de socializare, precum Weibo, Douyin și Xiaohongshu, din țara asiatică s-au umplut cu poze, videoclipuri, știri și meme-uri despre atacantul norvegian. El este văzut de poporul chinez în două ipostaze: „Cyborgul Nordic” – datorită fizicului său impunător și a forței sale de nestăvilit și „Ha Bao” tradus prin „Bebelușul Ha” – fanii îl adoră pentru latura sa extrem de simpatică și caraghioasă în afara terenului.

„Niciodată nu am crezut că o să-mi placă un alt fotbalist după Cristiano Ronaldo. Dar m-a cucerit după ce am văzut o mulțime de videoclipuri pe rețelele de socializare cu Haaland jucând pentru Manchester City, precum și videoclipuri cu momentele sale amuzante în afara terenului”, a declarat Gum Li, un jucător în vârstă de 34 de ani din provincia Guangdong, pentru NBC News.

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Cele mai tari reacții ale chinezilor după ce l-au văzut pe Erling Haaland la CM 2026

Erling Haaland i-a cucerit total pe chinezi, el fiind deja în parteneriat cu mai multe companii din țara lor. Fotbalistul este protagonist într-o campanie publicitară pentru marca de ceai din plante Walovi și este implicat și în promovarea brandului de electrocasnice Midea. Reacțiile despre el au curs în mediul online.

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„Cifrele vorbesc de la sine – marchează o mulțime de goluri”, „Cred că Erling Haaland este cel mai bun atacant din lume”, „Este încă foarte tânăr și cred că ar putea rămâne cel mai bun atacant din lume în următorii cinci până la opt ani”, au scris admiratorii acestuia. „Cristiano Ronaldo este un superstar pe care îl admirăm de la distanță. Haaland, prin contrast, ni se pare mai degrabă unul dintre prietenii noștri apropiați!”, a mai reacționat un suporter.

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  • 200.000.000 de euro este cota actuală a lui Erling Haaland
  • 62 de goluri a înscris până acum pentru Norvegia
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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