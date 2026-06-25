Istoria fascinantă a bazinului în care va concura David Popovici! „Foro Mussolini”, construit cu scopul de a îndoctrina tineretul fascist

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A 62-a ediţie a concursului Settecolli va începe vineri dimineaţa la Roma. David Popovici este unul dintre starurile , care se va desfăşura în capitala Italiei şi care va reuni nume importante din înotul mondial.

Stadio Olimpico del Nuoto, unul dintre bazinele preferate ale lui David Popovici!

Bazinul de la Roma este unul dintre cele mai rapide din lume şi unul dintre preferatele lui David Popovici. Pe data de 13 august 2022, înotătorul român a doborât recordul mondial la 100 de metri de liber deţinut din 2009 de Cesar Cielo Filho. David Popovici a înotat atunci distanţa de 100 de metri în 46,86 de secunde.

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David Popovici este nerăbdător să concureze din nou în bazinul de la Foro Italico, spunând că se bucură la maximum de atmosfera extraordinară şi de faptul că vor veni mulţi suporteri români:

„Atmosfera este întotdeauna extraordinară în Italia, îmi place foarte mult să concurez acolo, mai ales la bazinul ăsta. De fiecare dată când am concurat acolo au venit și un număr foarte mare de români. Îmi aduc aminte inclusiv la Europene acum câțiva ani, când am bătut recordul mondial, auzeam de la niște muncitori care montau schela: ‘Hai, David, hai!’. Da, abia aștept”, .

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Istorie zbuciumată! Mussolini l-a folosit ca instrument de îndoctrinare a tineretului fascist

Bazinul de la Roma are o istorie zbuciumată. Complexul sportiv de la Foro Italico a fost conceput în anul 1928 şi care se numea atunci Foro Mussolini. Conducătorul fascist al Italiei din perioada 1922-1943 a comandat acest complex sportiv, care a fost proiectat de arhitecţii Enrico Del Debbio și Luigi Moretti.

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Mussolini a folosit complexul sportiv ca instrument de îndoctrinare a tineretului fascist din Italia. Mai mult, dictatorul era sigur că Roma va obţine organizarea Jocurilor Olimpice din 1940, iar complexul de la Foro Mussolini a fost ridicat şi cu acest scop. Dar Italia a pierdut candidatura în faţa Japoniei. În cele din urmă, Jocurile Olimpice din acel an au fost anulate complet din cauza războiului.

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În 1937 a fost ridicat un monolit cu o înălţime de 17,5 metri, realizat din marmură de Carrara, la intrarea principală în complex. Era gravată inscripţia „Mussolini”, fiind plasată în Piaţa dell’Impero, care conţine mozaicuri complexe alb-negru, care simbolizează ideologia fascistă şi campaniile militare.

43 de recorduri mondiale au căzut la Mondialele din 2009 de la Roma

La un an după căderea regimului Mussolini, complexul a primit un nou nume: Foro Italico, aşa cum este şi azi. În cadrul complexului este celebrul Stadio Olimpico, arena de 70.000 de locuri a capitalei Italiei, Stadio dei Marmi, o arenă istorică de atletism, terenurile de tenis pe care se desfăşoară turneul ATP Masters de la Roma: Campo Centrale, Nicola Pietrangeli, NextGen Arena şi Stadio Olimpico del Nuoto, bazinul cu o capacitate de 7000 de locuri.

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În cadrul complexului se află şi un bazin acoperit, dar şi altele mai mici, care sunt folosite la antrenamente şi la găzduirea altor sporturi nautice, cum sunt polo sau săriturile în apă. În 2009, Stadio Olimpico del Nuoto a găzduit Campionatele Mondiale de nataţie, o ediţie fără precedent în care au fost doborâte nu mai puţin de 43 de recorduri mondiale.