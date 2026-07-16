Istoria fotografiei epice Lionel Messi – Lamine Yamal: „Am transpirat sânge ca să o realizez!”

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O fotografie aparent banală dintr-un calendar caritabil a devenit, peste ani, una dintre cele mai iconice imagini din istoria fotbalului. Lionel Messi, la începuturile carierei sale glorioase, ținând în brațe un bebeluș de doar șase luni care avea să devină noua senzație a fotbalului mondial: Lamine Yamal. Cei doi se vor confrunta acum în finala CM 2026. Care este istoria fotografiei.

Cum s-au intersectat destinele lui Lamine Yamal și Lionel Messi

Înainte să ajungem la iulie 2026, când iar Yamal și Messi se vor duela, trebuie să facem o întoarcere în timp. Totul a început în luna decembrie a anului 2007. Lionel Messi avea doar 20 de ani, purta părul lung și deja fascina tribunele de pe Camp Nou, la doar trei ani de la debutul la prima echipă a Barcelonei. Fundația clubului FC Barcelona, în colaborare cu ziarul Diario Sport, organiza o amplă ședință foto pentru un calendar caritabil pe anul 2008. Fondurile strânse urmau să fie direcționate către UNICEF și alte asociații de binefacere din Catalonia.

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Ca parte a inițiativei, mai mulți jucători ai echipei blaugrana trebuiau să pozeze alături de copii din zonă. Sute de familii s-au înscris, iar soarta a făcut ca familia lui Lamine Yamal să fie aleasă pentru a colabora tocmai cu starul argentinian. În fotografii, care avea doar 6 luni la acel moment, sub privirile atente ale mamei acestuia, Sheila Ebana. Fotograful a povestit cât de greu i-a fost să realizeze cadrele respective.

„A fost o fotografie dificilă”, a declarat fotograful Joan Monfort pentru The Athletic. „Putem spune că am transpirat sânge ca să o realizez. Lionel Messi este încă timid. Era mult mai timid la începutul carierei, iar acum se află acolo cu un bebeluș micuț într-o cadă de plastic plină cu apă. La început, nu a existat prea multă interacțiune. A fost dificil pentru toți. Dar, puțin câte puțin, lucrurile au început să se desfășoare și, în final, a ieșit o fotografie destul de reușită”, a spus Joan Monfort, fotograful, citat de

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Motivul uluitor pentru care poza cu Lamine Yamal și Lionel Messi a fost ascunsă timp de 17 ani

Deși familia spaniolului avea o adevărată comoară în casă, aceștia au refuzat cu desăvârșire să o facă publică timp de aproape 17 ani, imaginile ieșind la iveală abia în vara anului 2024. Motivul principal? Protejarea copilului de presiunea mediatică,

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„În momentul în care au fost făcute fotografiile, eu, evident, nu eram conștient de ce se întâmpla la vârsta aceea. Tatăl meu le-a păstrat și ele nu au ieșit niciodată în public în principal pentru că nu voiam să fiu comparat cu Messi. Oricui i-ar plăcea să fie comparat cu cel mai bun jucător din toate timpurile, dar asta te poate afecta masiv, pentru că nu vei fi niciodată ca el”, a povestit Lamine Yamal.

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Visul lui Yamal pentru Cupa Mondială 2026: o confruntare cu „nașul” Messi

Întrebat dacă această poză de acum aproape 2 decenii ar putea deveni posterul finalei Cupei Mondiale (Spania vs. Argentina), Yamal a răspuns recent, emoționat și plin de speranță, că vrea să îl înfrunte pe Lionel Messi în marea finală. „Da, am crescut un pic față de atunci, și cred că și Leo la fel (râde). Sper să se întâmple asta! Mi-ar plăcea enorm să-l înfrunt pe Messi într-o finală de Cupă Mondială!”, a spus superstarul Spaniei și al Barcelonei.