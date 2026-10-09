Istoria îi dă fiori lui Dinamo! „Câinii” au mai fost lideri cu exact 26 de puncte după 11 etape. Ce a urmat a fost un coșmar

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Dinamo traversează una dintre cele mai bune perioade din ultimii ani. „Câinii” au ajuns la 26 de puncte după primele 11 etape din SuperLiga, în urma victoriei cu Sepsi. Formația pregătită de Nuno Campos strălucește în această stagiune și se anunță drept o pretendentă la titlu. Există însă un precedent care le dă fiori dinamoviștilor. În sezonul 2011-2012, Dinamo era pe primul loc în Liga 1, tot cu 26 de puncte după 11 etape. Cu toate acestea, „câinii” nu au reușit să câștige campionatul și au încheiat sezonul pe un dezamăgitor loc 5!

Coincidență incredibilă pentru Dinamo! Ultima dată când a avut 26 de puncte după 11 etape, sezonul s-a terminat cu o dezamăgire uriașă

Ultima dată când Dinamo a fost lider după 11 etape, cu un număr la fel de impresionant de puncte, 26 mai exact, a fost în sezonul 2011-2012. Atunci, formația din Ștefan cel Mare a avut un început de campionat aproape perfect. A dominat prima parte a sezonului și a intrat în pauza de iarnă de pe primul loc. Primăvara a adus însă o prăbușire neașteptată. Dinamo a pierdut teren în lupta pentru titlu și a încheiat campionatul abia pe locul 5.

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În vara anului 2011, Dinamo a început un nou proiect sportiv. Ioan Andone a părăsit banca tehnică, iar conducerea clubului a decis să-i ofere o șansă lui Liviu Ciobotariu. Fostul fundaș al „câinilor” nu avea un CV impresionant ca antrenor. Numirea sa a reprezentat o alegere surprinzătoare, dar rezultatele au apărut imediat.

Dinamo a început ca din tun sezonul 2011-2012! Cinci victorii consecutive sub comanda lui Liviu Ciobotariu

Dinamo a început campionatul cu cinci victorii consecutive. A învins FCM Târgu Mureș cu 1-0, apoi a făcut spectacol în deplasarea cu Gaz Metan Mediaș, scor 5-0. Au urmat succesele cu Pandurii Târgu Jiu, Sportul Studențesc și Oțelul Galați. Ultima era campioana en titre a României,

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Prima înfrângere a venit abia în etapa a șasea. Dinamo a cedat cu 1-3 pe terenul lui FC Vaslui. Eșecul nu a provocat însă o criză. Bucureștenii au remizat cu Rapid, scor 0-0, apoi au obținut trei victorii consecutive. Două dintre ele au fost categorice: 5-1 cu Petrolul Ploiești și 5-0 cu .

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Pe 23 octombrie 2011, Dinamo a primit vizita lui FC Brașov, în etapa a 11-a. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. Dinamo acumulase 26 de puncte din 11 partide, după opt victorii, două remize și o singură înfrângere. Avea cel mai bun atac al campionatului, cu 27 de goluri marcate.

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LIGA 1 2011–2012 SUPERLIGA 2026–2027 Loc Echipă Pct. Loc Echipă Pct. 1 Dinamo 26 1 Dinamo 26 2 CFR Cluj 23 2 Rapid 21 3 Rapid 22 3 Universitatea Craiova 20 4 Pandurii 21 4 Petrolul 19 5 U Cluj 21 5 U Cluj 18 6 Astra Ploiești 19 6 Corvinul 16 7 FC Vaslui 17 7 Farul 14 8 Steaua București 16 8 CFR Cluj 13 9 Gaz Metan 15 9 Sepsi OSK 13 10 Oțelul Galați 15 10 UTA Arad 12 11 FC Brașov 12 11 FCSB 12 12 Petrolul 12 12 FC Botoșani 11 13 Ceahlăul 10 13 FC Argeș 11 14 Voința Sibiu 10 14 Oțelul Galați 10 15 FCM Târgu Mureș 8 15 FC Voluntari 8 16 CS Mioveni 8 16 Csíkszereda 1 17 Sportul Studențesc 8 — — — 18 Concordia Chiajna 6 — — —

Rezultatele celor de la Dinamo din primele 11 etape ale sezonului 2011-2012:

Etapa 1: Dinamo – FCM Târgu Mureș: 1-0

Etapa 2: Gaz Metan Mediaș – Dinamo: 0-5

Etapa 3: Dinamo – Pandurii Târgu Jiu: 2-0

Etapa 4: Sportul Studențesc – Dinamo: 0-2

Etapa 5: Dinamo – Oțelul Galați: 2-1

Etapa 6: FC Vaslui – Dinamo: 3-1

Etapa 7: Dinamo – Rapid București: 0-0

Etapa 8: Petrolul Ploiești – Dinamo: 1-5

Etapa 9: Dinamo – Concordia Chiajna: 2-0

Etapa 10: Ceahlăul Piatra Neamț – Dinamo: 0-5

Etapa 11: Dinamo – FC Brașov: 0-0

Lotul lui Dinamo era unul experimentat. În atac se aflau Ionel Dănciulescu și Marius Niculae, doi dintre cei mai importanți fotbaliști ai clubului din acea perioadă. În echipă mai evoluau Cătălin Munteanu, Cosmin Moți, Dragoș Grigore sau Cristian Bălgrădean. Dinamo trecuse și printr-o schimbare importantă în vara respectivă. Gabriel Torje, unul dintre cei mai valoroși fotbaliști ai echipei, fusese transferat la Udinese pentru aproximativ cinci milioane de euro.

La începutul lunii decembrie, Dinamo a primit vizita Stelei, actuala FCSB. „Câinii” veneau după o serie excelentă, dar derby-ul a adus o înfrângere dureroasă. Rivala din Ghencea s-a impus cu 3-1 chiar în Ștefan cel Mare. A fost doar al doilea eșec al lui Dinamo în primele 16 etape. Echipa a reacționat cu o remiză pe terenul Astrei și o victorie cu FCM Târgu Mureș. Bucureștenii au încheiat anul 2011 pe primul loc și au intrat în pauza competițională cu speranțe mari.

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Dinamo a intrat în pauza de iarnă de pe primul loc. Nimeni nu anticipa ce avea să urmeze

După pauza de iarnă, Dinamo nu a mai arătat ca echipa care dominase prima parte a campionatului. Problemele au devenit evidente în martie. „Câinii” au început să piardă puncte în fața unor adversari mult mai slab cotați. În același timp, CFR Cluj și celelalte contracandidate au profitat de rezultatele negative.

Una dintre cele mai dureroase înfrângeri a venit pe teren propriu, împotriva Sportului Studențesc. A urmat un alt eșec acasă, cu FC Vaslui. Situația a devenit critică după partida cu Petrolul Ploiești, disputată pe 7 aprilie 2012. Dinamo a pierdut cu 1-3 în fața ploieștenilor. Hamza, Daniel Oprița și Damien Boudjemaa au marcat pentru oaspeți. Marius Niculae a înscris golul de onoare al bucureștenilor în prelungiri. La final, suporterii i-au cerut demisia lui Liviu Ciobotariu.

Liviu Ciobotariu a plecat în aprilie 2012. Conducerea l-a readus pe Dario Bonetti

Pe 10 aprilie 2012, aventura lui Liviu Ciobotariu pe banca lui Dinamo s-a încheiat. Conducerea clubului a decis să-l readucă pe italianul Dario Bonetti, care mai pregătise echipa în 2009. Schimbarea antrenorului nu a produs însă revenirea așteptată în campionat. Dinamo a continuat să alterneze victoriile cu rezultatele negative.

Echipa a pierdut cu FC Brașov, scor 0-2, și a cedat un meci extrem de important cu CFR Cluj, scor 0-1, chiar în Ștefan cel Mare. Înfrângerea cu formația ardeleană a cântărit greu în lupta pentru titlu. CFR Cluj avea să devină campioana României. Dinamo a mai pierdut și derby-ul cu Steaua, scor 2-3, în penultima etapă. Victoria cu Astra Ploiești, scor 3-0, din ultima rundă, nu a mai schimbat situația.

Victoria din finala Cupei României a îndulcit amărăciunea unui sezon început perfect, dar încheiat ca un coșmar

La finalul celor 34 de etape, Dinamo ocupa doar locul 5. Bucureștenii acumulaseră 62 de puncte, cu nouă mai puține decât campioana CFR Cluj. FC Vaslui, Steaua și Rapid au terminat și ele deasupra „câinilor”.Deși a ratat titlul, Dinamo nu a încheiat sezonul fără trofeu. Echipa lui Dario Bonetti a câștigat Cupa României, după o finală cu Rapid București. Succesul a reprezentat primul trofeu al clubului după cinci ani și prima Cupă a României câștigată după 2005.