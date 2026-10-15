Sport

Istoria Marilor Premii Africane de Formula 1. Stirling Moss, Nigel Mansell și Alain Prost s-au numărat printre câștigători

Ciprian Necula
15.10.2026 | 17:27
Istoria Marilor Premii Africane de Formula 1 Stirling Moss Nigel Mansell si Alain Prost sau numarat printre castigatori
SPECIAL FANATIK
Formula 1 pe continentul african. Istoria Marilor Premii câștigate de Stirling Moss, Alain Prost și Nigel Mansell. Foto: Hepta
Caravana Formulei 1 a făcut opriri și în Africa de-a lungul timpului. Nume legendare s-au impus în aceste întreceri, de la Sir Stirling Moss și Jim Clark, până la Alain Prost și Nigel Mansell.
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Cel mai urmărit și iubit sport motorizat al planetei, Formula 1, va face din nou popas pe continentul african, după aproape 40 de ani. Rwanda va găzdui Marele Premiu al Africii, începând din 2030, pe un circuit complet nou, ce va fi ridicat la marginea capitalei Kigali. Astfel, statul condus în prezent de Paul Kagame va fi cel de-al treilea din istorie care va organiza, în mod oficial, un Grand Prix de Formula 1.

Formula 1, pe tărâm african. Prima oprire, Maroc

În toată istoria „Marelui Circ”, numai două țări din Africa au fost gazde oficiale ale unor Mari Premii: Maroc și Africa de Sud. Acestea au reprezentat destinații cu totul exotice în acele vremuri, întrucât majoritatea curselor se disputau în Europa sau în Statele Unite.

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În Maroc s-a ținut o singură cursă care a contat în calendarul Formulei 1, în octombrie 1958, la Ain-Diab, lângă Casablanca. A fost ultima etapă a acelui sezon, iar lupta pentru titlu se dădea între Stirling Moss, de la Vanwall și Mike Hawthorn, de la Ferrari.

Victoria i-a revenit lui Moss, însă nu și titlul mondial, pentru că rivalul său s-a clasat pe doi în cursă și a reușit să cucerească titlul la numai un punct diferență. Un accident produs în timpul cursei, în urma căruia britanicul Stuart Lewis-Evans și-a pierdut viața, i-a determinat pe organizatori să pună capăt acestui eveniment în mod definitiv.

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O nouă destinație

Africa de Sud și-a făcut apariția în calendarul competițional al Formulei 1 în 1962. Traseul din East London, aflat pe coasta de sud-est a țării, a găzduit trei întreceri, în 1962, 1963 și 1965. Prima dintre ele a fost câștigată de Graham Hill, nimeni altul decât tatăl lui Damon Hill, iar celelalte două de Jim Clark.

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Din 1967, competiția s-a mutat la Kyalami, pe un traseu situat între Pretoria și Johannesburg. S-au desfășurat curse până în 1993, cu două pauze notabile: prima a venit în 1981, pentru că întrecerea nu a făcut parte din calendarul Formulei 1, iar cea de-a doua în perioada 1986-1991, pe motivul politicilor de segregare rasială impuse la acea vreme (cunoscute și ca apartheid). Problemele financiare au dus la dispariția completă a cursei din Africa de Sud după 1993.

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Învingătorii din Africa de Sud

Jim Clark și Niki Lauda împart prima treaptă în ierarhia piloților la numărul de succese înregistrate în Marele Premiu al Africii de Sud, fiecare cu câte trei. Clark s-a impus în 1963, 1965 și 1968, iar Lauda în 1976, 1977 și în 1984.

Jackie Stewart, Nigel Mansell și Alain Prost au fiecare câte două victorii. Francezul Prost, poreclit „Profesorul”, a reușit să câștige ultima cursă disputată vreodată în Africa de Sud, cea din 1993.

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Pe lista învingătorilor se numără, printre alții, Mario Andretti, Gilles Villeneuve, dar și Jody Scheckter, care a văzut primul steagul în pătrățele chiar la el acasă.

Urmează Rwanda

O înțelegere valabilă pe minimum 10 ani a fost stabilită între oficialii statului Rwanda și cei ai Formulei 1. Marele Premiu al Africii se va disputa din 2030 cel mai curând, pe un circuit permanent, ce va fi construit în zona viitorului aeroport din Kigali.

Luând în considerare toate facilitățile de care va dispune acest traseu, dar și arealul pe care va fi amplasat, costurile vor fi unele ridicate, ce-l vor putea plasa în topul celor mai scumpe proiecte din motorsport. Arhitectura pistei va fi semnată de firma lui Hermann Tilke, alături de cea a fostului pilot de Formula 1, Alexander Wurz.

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Ciprian Necula
Ciprian Necula
Ciprian Necula este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat în presa sportivă în anul 2024 și în prezent îndeplinește și rolul de comentator în cadrul Campionatului Național de Karting.
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