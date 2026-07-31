Istoria neagră a accidentelor rutiere de la Dinamo: de la plonjonul lui Dănciulescu în Lacul Morii la tragedia de la Câmpulung

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Tragedia de vineri de la Câmpulung, în urma căreia microbuzul echipei secunde a lui Dinamo s-a izbit de un copac, readuce în prim-plan momentele dramatice prin care clubul din Ștefan cel Mare a trecut de-a lungul timpului. Maseurul Constantin Covaciu și-a pierdut viața în urma accidentului. De-a lungul anilor, jucători, foști fotbaliști și oficiali ai clubului au fost implicați în accidente rutiere sau aviatice. Unele s-au încheiat doar cu sperieturi și pagube materiale, altele au lăsat în urmă adevărate tragedii.

1990: accidentul din Italia în care a murit impresarul Dan Alban

Cel mai vechi și unul dintre cele mai dramatice episoade din această listă s-a petrecut la scurt timp după Revoluție. Cornel Dinu, simbol al lui Dinamo ca jucător și antrenor, se afla în Italia alături de prietenul său Dan Alban, unul dintre primii impresari de fotbaliști din România postcomunistă.

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Impactul nu a mai putut fi evitat. Dan Alban, stabilit în Germania încă din 1977 și foarte bine conectat în lumea fotbalului, a murit la câteva ore după accident. Cornel Dinu a supraviețuit.

2000: accidentul lui Marian Albu, viitorul director economic al lui Dinamo

Marian Albu, pe atunci trezorier al Federației Române de Fotbal, a trecut printr-o experiență la limita dintre viață și moarte. Se afla alături de socrul său, Ștefan Olaianos, într-un Volkswagen Polo. La o trecere la nivel cu calea ferată din Dumbrăvița, județul Brașov, mașina a fost lovită de acceleratul Timișoara–București.

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Impactul a aruncat autoturismul la aproximativ 50 de metri. Socrul lui Albu a murit pe loc, iar oficialul a suferit traumatisme craniene și s-a ales cu mai multe coaste rupte. A fost internat la Spitalul Floreasca. Inițial, a fost acuzat de ucidere din culpă, însă dosarul a fost clasat după ce a prezentat documente medicale care atestau că suferise o comoție cerebrală înainte de accident. Ulterior, Marian Albu a devenit director economic la Dinamo.

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August 2001: Cătălin Dănilescu ucide un pieton pe trecerea de la Piața Moghioroș

Cătălin Dănilescu, antrenor la centrul de copii și juniori al lui Dinamo și fiul fostului director sportiv Constantin „Tică” Dănilescu, a lovit mortal un pieton care traversa regulamentar pe trecerea de pietoni din Piața Moghioroș. Victima a murit a doua zi la spital.

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Antrenorul a părăsit locul accidentului și, potrivit presei vremii, nu a executat nicio zi de închisoare. A fost reținut 48 de ore, apoi eliberat. Parchetul l-a acuzat doar de părăsirea locului accidentului și de conducerea unui autoturism neînmatriculat, nu și de ucidere din culpă. A primit doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare.

2002: Ionel Dănciulescu, cu mașina în Lacul Morii

a trecut printr-o experiență care putea avea un final tragic. Pe carosabilul umed din zona barajului Lacul Morii, mașina pe care o conducea a derapat, a rupt gardul de protecție și a ajuns în apă.

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Fostul atacant a reușit să iasă prin geamul autoturismului aproape scufundat și s-a urcat pe plafon, unde a așteptat intervenția echipelor de salvare. A scăpat nevătămat, iar episodul a rămas unul dintre cele mai cunoscute din istoria recentă a clubului.

2003: Cezar Dinu, produs al academiei Dinamo, a murit după un accident cumplit

Cezar Dinu, crescut la academia lui Dinamo și remarcat în tinerețe de Ionuț Chirilă, avea doar 27 de ani când și-a pierdut viața în urma unui accident rutier petrecut la Focșani. Fotbalistul de la Unirea 2002 se afla în mașină alături de coechipierul Ionuț Botezatu, care se afla la volan.

După ce au plecat de la o discotecă, șoferul nu a observat panourile de avertizare amplasate pe carosabil, a pierdut controlul direcției și s-a izbit violent de vitrina unui magazin. Cezar Dinu a suferit răni grave la cap și la torace. A fost transportat la Spitalul Floreasca din București, unde a rămas în comă. După 22 de zile de luptă pentru viață, fostul jucător al lui Dinamo a decedat. Ionuț Botezatu a fost condamnat pentru ucidere din culpă la doi ani de închisoare cu suspendare.

Septembrie 2004: accidentul de pe autostrada spre Pitești

Adrian Iordache se întorcea spre București alături de Dorin Semeghin și Lucian Goian, după ce cei trei plecaseră din cantonamentul lui Dinamo fără acordul conducerii. Pe autostrada Pitești–București, mașina condusă de Iordache a ieșit în șanț, iar în apropiere a fost găsit trupul neînsuflețit al unui bărbat.

Iordache a declarat că nu a simțit niciun impact și că victima s-ar fi aflat deja în șanț. Ancheta a avut concluzii contradictorii, iar dosarul nu s-a încheiat cu o condamnare. Dinamo i-a amendat pe cei trei fotbaliști cu câte 3.000 de dolari pentru încălcarea regulamentului și prejudicierea imaginii clubului.

2004: Semeghin, direct în zidul Hotelului Erbașu

La doar câteva luni după acel episod, Dorin Semeghin a fost din nou protagonistul unui incident grav. Fundașul a intrat cu Opelul Tigra în zidul Hotelului Erbașu din București.

Impactul a distrus autoturismul, însă fotbalistul a scăpat fără răni grave. Testele au indicat o alcoolemie de 1,65 la mie. Dosarul a ajuns la Parchet, însă procurorii au decis scoaterea lui de sub urmărire penală.

Aprilie 2009: La un pas de o tragedie fără margini. Avionul lui Dinamo a lovit un stol de păsări

În aprilie 2009, avionul Tarom care transporta lotul lui Dinamo la Iași a fost avariat cu aproximativ zece minute înainte de aterizare. Aeronava a lovit un stol de berze, iar una dintre păsări a spart radomul din zona radarului.

Pilotul a reușit să aterizeze în siguranță, iar niciun membru al delegației nu a fost rănit. Mircea Rednic a povestit ulterior că în avion s-au trăit momente de panică, iar Ionel Dănciulescu le-a mulțumit public piloților pentru modul în care au gestionat situația. Cursa de întoarcere spre București a fost amânată două ore, Tarom trimițând o altă aeronavă la Iași.

2010: fostul vicepreședinte Mircea Copaci, implicat într-un accident mortal

Mircea Copaci, fost vicepreședinte al lui Dinamo, a accidentat mortal în octombrie 2010 un bărbat de 32 de ani pe o trecere de pietoni de pe Șoseaua Pipera din București. Victima a murit ulterior la spital.

La vremea respectivă au existat mai multe variante prezentate în spațiul public, inclusiv că pietonul ar fi traversat neregulamentar sau s-ar fi aflat sub influența alcoolului. Cazul a fost inclus ulterior în mai multe analize despre accidente rutiere în care au fost implicate persoane publice și care nu au ajuns în fața instanței.

31 iulie 2026: tragedia de la Câmpulung

Echipa secundă a lui Dinamo se afla în cantonament la Câmpulung Muscel când, în drum spre antrenamentul oficial, șoferul microbuzului care transporta jucătorii și staff-ul ar fi suferit un infarct la volan. Vehiculul a ieșit de pe carosabil și s-a izbit violent de un copac de pe marginea drumului. Impactul a fost atât de puternic încât

În urma accidentului, maseurul Constantin Covaciu, om cu mulți ani în staff-ul medical al clubului, și-a pierdut viața, în ciuda manevrelor de resuscitare. Antrenorul Adrian Ropotan, fost internațional și produs al academiei dinamoviste, a suferit o fractură deschisă la mână și a fost internat, fiind în afara oricărui pericol.