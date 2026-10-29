Istoria piloților de Formula 1 care au devenit campioni mondiali în Mexic. Kimi Antonelli poate marca o premieră!

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De-a lungul anilor, Marele Premiu de Formula 1 al Mexicului s-a regăsit în ultima parte a sezonului competițional, reprezentând chiar și finalul acestuia. Astfel că etapa din Ciudad de México a fost martoră și totodată gazdă la încoronarea mai multor campioni mondiali. Întrucât , Kimi Antonelli își poate trece numele pe lista piloților care și-au adjudecat marele trofeu pe Autodromul Hermanos Rodriguez.

Anii ’60: adrenalină și pericol. John Surtees a cucerit Mexicul

În 1964, trei piloți, toți britanici, s-au aflat în luptă directă pentru titlu. Graham Hill era lider la general în acel moment, la cinci puncte peste John Surtees. Jim Clark rămăsese și el în cărți, însă trebuia să fie atent și la rezultatele rivalilor săi.

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Prima parte a cursei a fost un coșmar pentru Surtees. Din cauza unor probleme apărute la motor, a pierdut mai multe poziții, însă această situație nu l-a împiedicat să-și continue drumul spre glorie.

După ce Hill a ieșit din cursă, pentru că a fost acroșat de colegul lui Surtees de la Ferrari, Lorenzo Bandini, ghinionul l-a lovit și pe Jim Clark. Deși plecase din pole position și se afla la șefia întrecerii, a fost și el forțat să retragă mașina la boxe din cauza unei scurgeri de ulei.

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În ultimul tur rămas, Bandini l-a lăsat pe Surtees să treacă în fața sa, pentru a aduna mai multe puncte. Astfel, britanicul a reușit să încheie pe doi și să devină campion cu 40 de puncte în total, cu unul mai mult față de Graham Hill.

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Hulme și Hill au continuat tradiția

În 1967, doi piloți din țări vecine și, totodată, coechipieri, s-au întrecut până în ultima etapă a campionatului. Neozeelandezul Denny Hulme a avut o rivalitate strânsă cu australianul Jack Brabham, nimeni altul decât proprietarul echipei cu același nume.

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Înaintea rundei mexicane, Hulme avea cinci puncte peste Brabham, iar în ultima cursă a reușit să urce pe ultima treaptă a podiumului. Cu toate că Brabham a încheiat în fața sa, Denny Hulme s-a putut mulțumi cu acest rezultat, care i-a adus primul și singurul său titlu din „Marele Circ”.

Un an mai târziu, în 1968, s-a remarcat Graham Hill, care a purtat până în capitala mexicană o luptă cu Jackie Stewart și cu Denny Hulme. Pilotul celor de la Lotus avea un avans de trei puncte față de Sir Jackie și, în același timp, unul de șase puncte față de campionul în exercițiu, Hulme. Deși plecase al treilea și nu trebuia decât să rămână în fața rivalilor săi, Hill s-a delectat în cele din urmă cu o victorie.

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Hamilton, de două ori campion la mare înălțime

Mergem în anii 2010, mai exact în 2017, când Lewis Hamilton și-a trecut în palmares, pe circuitul aflat la peste 2000 de metri altitudine, cel de-al patrulea titlu din carieră. La general, diferența dintre pilotul „Săgeților Argintii” și Sebastian Vettel, care reprezenta Ferrari în acel punct, era una considerabilă, de 66 de puncte. Practic, singura șansă ca Vettel să mai poată deveni campion era să câștige cursa, iar Hamilton să încheie mai jos de top 5.

Imediat după start, s-a produs un contact între cei doi, în urma căruia Hamilton a suferit o pană pe spate. Pentru britanic, locul 9 pe care a terminat acea cursă a fost de ajuns, întrucât Vettel a obținut un loc patru la final.

În 2018, Lewis Hamilton a avut din nou motive de bucurie. El a dus aceeași rivalitate cu Sebastian Vettel, de data aceasta la un nivel mult mai apropiat. În eventualitatea în care germanul ar fi câștigat întrecerea, pentru Sir Lewis ar fi fost suficientă o clasare pe șapte.

Degradarea accentuată a pneurilor i-a dat mari bătăi de cap pilotului de la Mercedes, care s-a zbătut să încheie pe patru. Cu Vettel clasat pe locul secund, Hamilton a putut sărbători cucerirea celui de-al cincilea titlu, egalând astfel performanța legendarului Juan Manuel Fangio.

Doar patru piloți au obținut titlul în Mexic. Antonelli poate fi al cincilea

Pentru Andrea Kimi Antonelli, weekendul din Ciudad de México se poate transforma într-unul de poveste. La doar 20 de ani, pilotul din Bologna are șansa de a bate un nou record, de cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1, doar dacă se va clasa pe locul 9 cel puțin la finalul cursei de duminică, 1 noiembrie.

În plus, poate fi primul pilot non-britanic, dar și din afara spațiului Commonwealth, ce-și trece în cont titlul la piloți pe tărâm mexican.