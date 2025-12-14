Sport

Istoria putea fi cu totul alta! Fotbalistul de legendă de la Steaua a fost dorit și de Dinamo și U Craiova: cum s-a făcut transferul la echipa din Ghencea

Cum putea să ajungă legenda Stelei la una dintre rivalele Dinamo sau Universitatea Craiova. Povestea convingerii sale de a semna cu echipa din Ghencea.
Mihai Dragomir
14.12.2025 | 14:30
Istoria putea fi cu totul alta Fotbalistul de legenda de la Steaua a fost dorit si de Dinamo si U Craiova cum sa facut transferul la echipa din Ghencea
EXCLUSIV FANATIK
Legenda Stelei putea semna cu una dintre rivalele „militarilor”. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Steaua a avut o mulțime de jucători importanți în istoria sa. Unul dintre cei mai de seamă fotbaliști a fost, cu siguranță, Miodrag Belodedici. Andrei Vochin a povestit cum a ajuns, de fapt, în Ghencea după ce Dinamo și U Craiova și-au manifestat interesul pentru el.

Legenda Stelei, dorită de Dinamo și U Craiova

Miodrag Belodedici a fost la un pas să ajungă la una dintre Dinamo sau Universitatea Craiova. Fostul mare internațional român s-a aflat în vizorul celor două mari echipe, însă Steaua a intervenit la timp.

ADVERTISEMENT

„Halagian l-a luat după el la FC Olt, dar nu era legitimat. Actele lui Belo erau încă la Minerul Moldova Nouă. Avea un om acolo, cel care l-a crescut, care se numea Olimp Mateescu. Nea Olimp, cum îi zice el, era bucureștean, dar actele stăteau la el și n-a vrut să dea actele.

În fine, l-a dus la un trial pentru loturile naționale, undeva la Turnul Severin și acolo s-a dus Costică Toma, postul portar de la CCA, care era antrenor federal și mare amator de pescuit. Și când l-a văzut pe Belo acolo l-a selectat la lotul național imediat.

ADVERTISEMENT
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru...
Digi24.ro
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război cu Rusia: „E iresponsabil”

Când s-a întors acasă, fiind coleg la CCA cu Ion Alecsandrescu (n.r. – fostul mare conducător al Stelei), i-a spus că a văzut pe unul extraordinar, Belodedici. Nea Ion nici nu putea să pronunțe, dar Costică Toma i-a zis să vină neapărat să îl vadă pentru că Dinamo și Craiova îl vor.

ADVERTISEMENT
S-a întors în România după jumătate de an și a aflat că soția...
Digisport.ro
S-a întors în România după jumătate de an și a aflat că soția l-a înșelat: ”Am văzut”. Cum a numit-o + Mesajul neașteptat

Nea Ion s-a dus, nu s-a afișat, s-a dus să-l vadă din umbră. Evident că i-a plăcut ce a văzut și în secunda 2 s-a dus la Toma și i-a zis să vină imediat la Steaua. I-a zis că trebuie să facă cumva să îl aducă, că fusese la FC Argeș, la FC Olt, că are actele încă la Moldova Nouă!”, a spus inițial Andrei Vochin.

Cum a ajuns în cele din urmă Miodrag Belodedici la Steaua

Oficialul FRF a povestit cum au reușit oficialii Stelei să îl convingă pe tatăl lui Miodrag Belodedici, cel care a dezvăluit ultima convorbire cu Emeric Ienei, să își dea acceptul pentru ca fiul lui să semneze cu „militarii”. Ce beneficii avea tânărul fotbalist la noua echipă, dar și ce realitate a fost nevoit să suporte în primul an acolo.

ADVERTISEMENT

L-a chemat cu băiatul acolo, Toma l-a dus de mână în birou la Alecsandrescu, l-a întrebat dacă vrea la Steaua, a zis că da, dar că nu îl lasă taică-su. S-au dus la a doua zi cu mașina la tatăl lui și i-au zis, dom’le, el acum a făcut școala profesională. Noi aici îl ajutăm să termine liceul, după aia face armata jucând fotbal, are un salariu, îi dăm pentru început o cameră la cantonament numai a lui să stea acolo, uite are un salariu.

Una peste alta l-a îmbrobodit nea Ion pe nea Petru Belodedici, astfel încât Belo a venit la Steaua și în 82 a semnat. N-a jucat de la început, n-a jucat vreun an de zile. Îl trimiteau să joace la tineret. S-a reîntâlnit cu Halagian la Steaua. Halagian, săracul, zicea că tot el l-a adus și pe Belodedici la Steaua. Mă rog, era forțată, dar îl văzuse și el înainte!”, a mai spus Vochin.

Când a debutat Miodrag Belodedici la Steaua

Debutul oficial în campionat al lui Miodrag Belodedici la Steaua a fost abia în 1983, deși semnase cu bucureștenii încă din 1982. În ce partidă s-a remarcat atunci „căprioara”.

„A jucat primul meci pentru Steaua într-un amical cu selecționata armatei Siriene pe 27 mai 1982, iar debutul oficial în campionat îl face pe 5 martie 1983. El a debutat oficial la 19 ani într-un Steaua – Poli Iași 1-0. Belo s-a evidențiat încă de la primul meci!”, a mai spus Vochin la „Oldies but Goldies”.

Afacerea în care Zlatan Ibrahimovic a investit milioane de euro nu mai dă...
Fanatik
Afacerea în care Zlatan Ibrahimovic a investit milioane de euro nu mai dă randament. De ce s-a ajuns în această situație
Membrul Casei Regale, atacat de suporteri după un meci de Champions League: „M-am...
Fanatik
Membrul Casei Regale, atacat de suporteri după un meci de Champions League: „M-am temut pentru viața mea!”
Fostul fotbalist este în formă maximă la 49 de ani! Care este rutina...
Fanatik
Fostul fotbalist este în formă maximă la 49 de ani! Care este rutina zilnică de la care nu se abate
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
BOMBĂ! Loți Bölöni, în discuții să devină antrenor la FCSB: 'M-a sunat Mihai...
iamsport.ro
BOMBĂ! Loți Bölöni, în discuții să devină antrenor la FCSB: 'M-a sunat Mihai Stoica. Avem respect reciproc'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!