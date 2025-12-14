Istoria putea fi cu totul alta! Fotbalistul de legendă de la Steaua a fost dorit și de Dinamo și U Craiova: cum s-a făcut transferul la echipa din Ghencea

ADVERTISEMENT

Steaua a avut o mulțime de jucători importanți în istoria sa. Unul dintre cei mai de seamă fotbaliști a fost, cu siguranță, Miodrag Belodedici. Andrei Vochin a povestit cum a ajuns, de fapt, în Ghencea după ce Dinamo și U Craiova și-au manifestat interesul pentru el.

Legenda Stelei, dorită de Dinamo și U Craiova

Miodrag Belodedici a fost la un pas să ajungă la una dintre Dinamo sau Universitatea Craiova. Fostul mare internațional român s-a aflat în vizorul celor două mari echipe, însă Steaua a intervenit la timp.

„Halagian l-a luat după el la FC Olt, dar nu era legitimat. Actele lui Belo erau încă la Minerul Moldova Nouă. Avea un om acolo, cel care l-a crescut, care se numea Olimp Mateescu. Nea Olimp, cum îi zice el, era bucureștean, dar actele stăteau la el și n-a vrut să dea actele.

În fine, l-a dus la un trial pentru loturile naționale, undeva la Turnul Severin și acolo s-a dus Costică Toma, postul portar de la CCA, care era antrenor federal și mare amator de pescuit. Și când l-a văzut pe Belo acolo l-a selectat la lotul național imediat.

Când s-a întors acasă, fiind coleg la CCA cu , i-a spus că a văzut pe unul extraordinar, Belodedici. Nea Ion nici nu putea să pronunțe, dar Costică Toma i-a zis să vină neapărat să îl vadă pentru că Dinamo și Craiova îl vor.

Nea Ion s-a dus, nu s-a afișat, s-a dus să-l vadă din umbră. Evident că i-a plăcut ce a văzut și în secunda 2 s-a dus la Toma și i-a zis să vină imediat la Steaua. I-a zis că trebuie să facă cumva să îl aducă, că fusese la FC Argeș, la FC Olt, că are actele încă la Moldova Nouă!”, a spus inițial Andrei Vochin.

Cum a ajuns în cele din urmă Miodrag Belodedici la Steaua

Oficialul FRF a povestit cum au reușit oficialii Stelei să îl convingă pe tatăl lui Miodrag Belodedici, , să își dea acceptul pentru ca fiul lui să semneze cu „militarii”. Ce beneficii avea tânărul fotbalist la noua echipă, dar și ce realitate a fost nevoit să suporte în primul an acolo.

„L-a chemat cu băiatul acolo, Toma l-a dus de mână în birou la Alecsandrescu, l-a întrebat dacă vrea la Steaua, a zis că da, dar că nu îl lasă taică-su. S-au dus la a doua zi cu mașina la tatăl lui și i-au zis, dom’le, el acum a făcut școala profesională. Noi aici îl ajutăm să termine liceul, după aia face armata jucând fotbal, are un salariu, îi dăm pentru început o cameră la cantonament numai a lui să stea acolo, uite are un salariu.

Una peste alta l-a îmbrobodit nea Ion pe nea Petru Belodedici, astfel încât Belo a venit la Steaua și în 82 a semnat. N-a jucat de la început, n-a jucat vreun an de zile. Îl trimiteau să joace la tineret. S-a reîntâlnit cu Halagian la Steaua. Halagian, săracul, zicea că tot el l-a adus și pe Belodedici la Steaua. Mă rog, era forțată, dar îl văzuse și el înainte!”, a mai spus Vochin.

Când a debutat Miodrag Belodedici la Steaua

Debutul oficial în campionat al lui Miodrag Belodedici la Steaua a fost abia în 1983, deși semnase cu bucureștenii încă din 1982. În ce partidă s-a remarcat atunci „căprioara”.

„A jucat primul meci pentru Steaua într-un amical cu selecționata armatei Siriene pe 27 mai 1982, iar debutul oficial în campionat îl face pe 5 martie 1983. El a debutat oficial la 19 ani într-un Steaua – Poli Iași 1-0. Belo s-a evidențiat încă de la primul meci!”, a mai spus Vochin la „Oldies but Goldies”.