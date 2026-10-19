Istoricul lui Real Madrid cu Istvan Kovacs la centru. Spaniolii au reacționat imediat

Spaniolii de la Mundo Deportivo au doar cuvinte de laudă la adresa românului, pe care-l consideră „unul dintre cei mai apreciați arbitri din Europa”.
„Partida va fi arbitrată de românul Istvan Kovacs. În vârstă de 42 de ani, acesta este unul dintre cei mai apreciați arbitri din Europa și face parte din categoria ELITE a UEFA. Este arbitru internațional din 2010, iar acesta va fi primul său meci din actuala ediție a fazei principale a Ligii Campionilor”, scrie sursa citată.
Mai mult, spaniolii au remarcat cum Istvan Kovacs a mai arbitrat pe Real Madrid de șase ori. Mai mult, spaniolii scot în evidență că este pentru prima dată când Istvan Kovacs arbitrează o echipă din Germania, fiind vorba despre Leipzig.
Între timp, site-ul oficial al lui Real Madrid anunță că este a 6-a oară când un meci al lui Real Madrid este arbitrat de român. „István Kovács va arbitra partida din etapa a treia a Ligii Campionilor, dintre Real Madrid și Leipzig, care se va disputa pe stadionul Santiago Bernabéu (miercuri, ora 21:00, transmisă de Orange TV și Movistar Liga de Campeones)”, au scris madrileni.
Europa Press, în schimb, remarcă faptul că Real Madrid a câștigat trei meciuri și a pierdut de două ori în ultimele 5 partide în care Kovacs a fost arbitru. Astfel, străinii se feresc să tragă concluzii și să spună despre arbitrul român dacă este unul bun, sau nu, preferând să prezinte „cifrele”.