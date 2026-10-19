Istoricul lui Real Madrid cu Istvan Kovacs la centru. Spaniolii au reacționat imediat

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Spaniolii de la au doar cuvinte de laudă la adresa românului, pe care-l consideră „unul dintre cei mai apreciați arbitri din Europa”.

Istvan Kovacs, apreciat de jurnaliștii spanioli. Românul va arbitra Real Madrid – Leipzig

„Partida va fi arbitrată de românul Istvan Kovacs. În vârstă de 42 de ani, acesta este unul dintre cei mai apreciați arbitri din Europa și face parte din categoria ELITE a UEFA. Este arbitru internațional din 2010, iar acesta va fi primul său meci din actuala ediție a fazei principale a Ligii Campionilor”, scrie sursa citată.

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Mai mult, spaniolii au remarcat cum Istvan Kovacs a mai arbitrat pe Real Madrid de șase ori. Mai mult, spaniolii scot în evidență că este pentru prima dată când Istvan Kovacs arbitrează o echipă din Germania, fiind vorba despre Leipzig.

anunță că este a 6-a oară când un meci al lui Real Madrid este arbitrat de român. „István Kovács va arbitra partida din etapa a treia a Ligii Campionilor, dintre Real Madrid și Leipzig, care se va disputa pe stadionul Santiago Bernabéu (miercuri, ora 21:00, transmisă de Orange TV și Movistar Liga de Campeones)”, au scris madrileni.

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„Galacticii” au reamintit care au fost cele șase meciuri la care Istvan Kovacs a fost central:

Liverpool – Real Madrid 1-0 . Etapa a patra a fazei principale a Ligii Campionilor, sezonul 2025/2026.

. Etapa a patra a fazei principale a Ligii Campionilor, sezonul 2025/2026. Real Madrid – Manchester City 3-1. Manșa retur a play-off-ului pentru calificarea în optimile Ligii Campionilor, sezonul 2024/2025.

Manșa retur a play-off-ului pentru calificarea în optimile Ligii Campionilor, sezonul 2024/2025. Real Madrid – Borussia Dortmund 5-2. Etapa a treia a fazei principale a Ligii Campionilor, sezonul 2024/2025.

Etapa a treia a fazei principale a Ligii Campionilor, sezonul 2024/2025. Liverpool – Real Madrid 2-5. Prima manșă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor, sezonul 2022/2023.

Prima manșă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor, sezonul 2022/2023. Manchester City – Real Madrid 4-3. Prima manșă a semifinalelor Ligii Campionilor, sezonul 2021/2022.

Europa Press, în schimb, și a pierdut de două ori în ultimele 5 partide în care Kovacs a fost arbitru. Astfel, străinii se feresc să tragă concluzii și să spună despre arbitrul român dacă este unul bun, sau nu, preferând să prezinte „cifrele”.