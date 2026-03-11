Istorie în NBA! A marcat 83 de puncte și i-a întrecut pe Lebron James și Kobe Bryant

ADVERTISEMENT

Duelul dintre Miami Heat și Washington Wizards nu se anunța a fi unul special în vreun fel, însă partida s-a transformat într-una istorică, asta după ce baschetbalistul gazdelor, Bam Adebayo, a fost într-o formă de excepție și a reușit să bată recorduri importante.

Bam Adebayo, jucătorul lui Miami Heat, a scris istorie în NBA

s-a transformat în ultimii ani și zona de ofensivă, care să țină publicul aproape, este mult mai accentuată față de trecut. Acest lucru se vede și în , unde din ce în ce mai multe puncte se marchează la fiecare meci, însă cu toate acestea nimeni nu se aștepta la ceea ce s-a întâmplat în partida dintre Miami Heat și Washington Wizards.

ADVERTISEMENT

Bam Adebayo a început extraordinar confruntarea și după primul sfert marcase deja 31 de puncte, iar până la final acesta a ajuns să înscrie nu mai puțin de 83 de puncte și astfel a bătut mai multe recorduri importante. Jucătorul a devenit cel mai prolific marcator dintr-o partidă pentru cei de la Miami Heat, depășindu-l pe Lebron James, cel care deținea recordul cu 61 de puncte.

Când vorbim de recorduri și de seara fantastică a lui Bam Adebayo, nu ne oprim aici. El a devenit al doilea cel mai bun marcator dintr-un meci în istoria NBA, fiind doar în spatele lui Wilt Chamberlain, cel care a înscris în urmă cu mulți ani 100 de puncte, în 1962 mai exact.

ADVERTISEMENT

Scenariul incredibil prin care cei de la Washington Wizards au încercat să-l oprească pe Bam Adebayo

Miami Heat a câștigat partida, 150 – 129, însă cei de la Washington nu au fost deloc fericiți de prestația pe care Bam Adebayo a avut-o și au încercat cu tot dinadinsul să-l oprească pe acesta. În sfertul 4, când jucătorul era clar că încearcă să marcheze cât mai mult pentru a se bate cu recordurile, adversarii săi au simțit că ar fi lipsă de respect și au apelat la tactici rar văzute în NBA.

ADVERTISEMENT

Ei au făcut un pressing pe tot terenul la jucătorul de la Miami Heat și au încercat astfel să-l forțeze să nu poată pune mâna pe minge. De asemenea, au faultat orice jucător de la Miami Heat care primea balonul după repunere, tocmai pentru a-l forța pe acesta să arunce ‘libere’ și să-l împiedice pe Bam Adebayo să aibă mingea în posesie.

Cifrele lui Bam Adebayo după meciul istoric dintre Miami Heat și Washington Wizards

Bam Adebayo vs Wizards: