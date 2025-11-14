Istvan Kovacs a anulat două goluri în Slovacia – Irlanda de Nord! Cum s-a descurcat arbitrul român

Istvan Kovacs a fost delegat la un meci foarte important din Grupa A a preliminiariilor Campionatului Mondial din 2026. Slovacia a întâlnit Irlanda de Nord și a câștigat la limită, deși arbitrul român le-a refuzat două goluri.
Deși nu sunt două naționale cu nume de răsunet, meciul dintre Slovacia și Irlanda de Nord a fost unul extrem de important. Fosta adversară a României din grupa de la Euro 2024 a avut un parcurs foarte bun până acum și se poate califica chiar de pe prima poziție la Campionatul Mondial din SUA.
Datorită victoriei împotriva nord-irlandezilor, Slovacia a egalat-o la puncte pe Germania, care a avut un meci facil cu Luxemburg. Astfel, slovacii și-au câștigat șansa de a juca un meci decisiv în deplasare contra nemților.
Cu toate acestea, Kovacs nu a avut o partidă deloc simplă, iar Slovacia a marcat de două ori până să dea lovitura în prelungiri, însă golurile au fost anulate. În minutul 55, Haraslin reușea să deschidă scorul pentru slovaci dintr-o lovitură liberă executată superb, însă golul său a fost anulat după un ofsaid la Skriniar, care a sărit peste mingea trimisă de atacant. Decizia a fost luată în teren, fără a se interveni de la VAR.
Zece minute mai târziu, Strelec reușea să introducă din nou mingea în poarta nord-irlandezilor, iar golul a fost validat inițial din teren, însă anulat pentru un henț observat în urma analizei video. În minutul 90 +1, Tomas Bobcek a înscris golul victoriei și a declanșat bucuria. În minutul 90+9, Istvan Kovacs a arătat chiar și un al doilea cartonaș galben pentru echipa oaspete, eliminându-l astfel pe Daniel Ballard, fundașul lui Sunderland.
În următoarea etapă, Slovacia va întâlni în meci direct Germania, iar câștigătoarea va merge direct la Campionatul Mondial, ceea ce reprezintă o mare șansă pentru slovaci. Meciul se va juca în Germania, după ce în partida tur, Slovacia s-a impus cu scorul de 2-0 și a câștigat trei puncte uriașe în fața propriilor fani.
În cazul unei remize, Slovacia rămâne pe poziția secundă. Cert este că în urma victoriei de azi, slovacii și-au asigurat prezența cel puțin la baraj, deoarece Irlanda de Nord nu mai poate obține locul al doilea, fiind eliminată matematic.