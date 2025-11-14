Istvan Kovacs a anulat două goluri în Slovacia – Irlanda de Nord! Cum s-a descurcat arbitrul român

ADVERTISEMENT

Istvan Kovacs a fost delegat la un meci foarte important din Grupa A a preliminiariilor Campionatului Mondial din 2026. Slovacia a întâlnit Irlanda de Nord și a câștigat la limită, deși arbitrul român le-a refuzat două goluri.

Istvan Kovacs, meci dificil în Slovacia. Cum a arbitrat românul

Deși nu sunt două naționale cu nume de răsunet, meciul dintre Slovacia și Irlanda de Nord a fost unul extrem de important. Fosta adversară a României din grupa de la Euro 2024 a avut un parcurs foarte bun până acum și se poate califica chiar de pe prima poziție la Campionatul Mondial din SUA.

ADVERTISEMENT

Datorită victoriei împotriva nord-irlandezilor, Slovacia a egalat-o la puncte pe Germania, care a avut un meci facil cu Luxemburg. Astfel, slovacii și-au câștigat șansa de a juca un meci decisiv în deplasare contra nemților.

Cu toate acestea, iar Slovacia a marcat de două ori până să dea lovitura în prelungiri, însă golurile au fost anulate. În minutul 55, Haraslin reușea să deschidă scorul pentru slovaci dintr-o lovitură liberă executată superb, însă golul său a fost anulat după un ofsaid la Skriniar, care a sărit peste mingea trimisă de atacant. Decizia a fost luată în teren, fără a se interveni de la VAR.

ADVERTISEMENT

Zece minute mai târziu, Strelec reușea să introducă din nou mingea în poarta nord-irlandezilor, iar golul a fost validat inițial din teren, însă anulat pentru un henț observat în urma analizei video. În minutul 90 +1, Tomas Bobcek a înscris golul victoriei și a declanșat bucuria. În minutul 90+9, Istvan Kovacs a arătat chiar și un al doilea cartonaș galben pentru echipa oaspete, eliminându-l astfel pe Daniel Ballard, fundașul lui Sunderland.

ADVERTISEMENT

1-0 Slovakia. GOOOOOOAAAALLL TOMAS BOBCEK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! THAT IS A HUGE GOAL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! THEY NOW JOIN GERMANY IN 1ST PLACE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! THE ENTIRE SQUAD AND STAFF IS CELEBRATING !!!!!!!!!!!!!!! — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX)

Slovacia, meci decisiv împotriva Germaniei

În următoarea etapă, Slovacia va întâlni în meci direct Germania, iar câștigătoarea va merge direct la Campionatul Mondial, ceea ce reprezintă o mare șansă pentru slovaci. Meciul se va juca în Germania, după ce în partida tur, Slovacia s-a impus cu scorul de 2-0 și a câștigat trei puncte uriașe în fața propriilor fani.

În cazul unei remize, Slovacia rămâne pe poziția secundă. Cert este că în urma victoriei de azi, deoarece Irlanda de Nord nu mai poate obține locul al doilea, fiind eliminată matematic.