Istvan Kovacs a aplicat noua regulă FIFA, iar fanii au început să huiduie chiar sub privirile lui Gianni Infantino

ADVERTISEMENT

Delegat în premieră la un meci de la Cupa Mondială 2026, Istvan Kovacs s-a achitat bine de sarcini în partida Tunisia – Japonia. Însă, a avut parte și de huiduieli din partea fanilor pentru o decizie care i-a fost impusă de FIFA.

Decizia lui Istvan Kovacs care a dus la un val de huiduieli în Tunisia – Japonia

Cel mai bun arbitru român al momentului a avut onoarea de a conduce Tunisia – Japonia, . A fost o primă repriză cu destule evenimente, dar românul s-a descurcat excelent. Însă, o decizie a sa i-a nemulțumit pe fani.

ADVERTISEMENT

La mijlocul primei reprize, ”centralul” din Carei a fluierat oprirea jocului pentru ca fotbaliștii celor două echipe să meargă la marginea terenului și să se hidrateze. Deși este o decizie luată la nivelul FIFA și a fost utilizată la toate meciurile de la Cupa Mondială, ea nu a fost deloc pe placul fanilor.

Cei peste 53.000 de spectatori prezenți pe Estadio BBVA din Monterrey au început să huiduie la scenă deschisă, mai ales că jocul avea un ritm alert. Trebuie spus că în Mexic fotbalul este o adevărată religie, iar schimbările impuse de forul mondial nu sunt întotdeauna apreciate și de aici poate reacția negativă venită din tribune la pauza de hidratare.

ADVERTISEMENT

”Pauza de hidratare, preferata tuturor, este solicitată de Istvan Kovacs. Pauza este întâmpinată de huiduieli zgomotoase din partea mulțimii din Monterrey”, a scris , despre momentul neplăcut de la meciul 1.000 din istoria Mondialelor. Situația s-a repetat și în repriza secundă, imediat după ce Japonia a marcat golul de 3-0. În minutul 70, Kovacs i-a trimis din nou pe jucători să se hidrateze, iar spectatorii au huiduit încă o dată. Gianni Infantino, șeful FIFA, a fost prezent la Tunisia – Japonia și a fost martor la huiduielile publicului.

ADVERTISEMENT

📸 – FIFA President Gianni Infantino enjoying the Tunisia vs. Japan game in Monterrey, Mexico. — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX)

Kovacs, făcut praf pentru un penalty neacordat

Întâlnirea dintre Tunisia și Japonia a început în forță și niponii au cerut penalty încă din minutul 1, dar Istvan Kovacs . Hotărârea lui a fost validată imediat din camera VAR și jocul a fost lăsat să continue.

ADVERTISEMENT

Însă, decizia arbitrului român de a nu dicta lovitură de la 11 metri a stârnit multe discuții, iar pe rețelele de socializare. Iar Kovacs a fost criticat vehement de fanii din întreaga lume.

”Istvan Kovacs este un arbitru slab. Nu acordă penalty ușor pentru Japonia și ia întotdeauna decizii greșite”, ”Istvan Kovacs, deja ai început, nu-i așa?” și ”Istvan Kovacs strică meciul ăsta Tunisia vs Japonia cu arbitrajul său părtinitor. Inconsecvență totală”, sunt câteva reacții ale iubitorilor fotbalului.