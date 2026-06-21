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Istvan Kovacs a aplicat noua regulă FIFA, iar fanii au început să huiduie chiar sub privirile lui Gianni Infantino

Istvan Kovacs (41 de ani) a fost protagonistul unui moment neplăcut la meciul Tunisia - Japonia. Ce decizie a arbitrului român i-a făcut pe spectatori să huiduie copios.
Traian Terzian
21.06.2026 | 08:55
Istvan Kovacs a aplicat noua regula FIFA iar fanii au inceput sa huiduie chiar sub privirile lui Gianni Infantino
SPECIAL FANATIK
Decizia luată de Istvan Kovacs (41 de ani) în Tunisia - Japonia care a adus un cor de huiduieli. Sursă foto: colaj Fanatik
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Delegat în premieră la un meci de la Cupa Mondială 2026, Istvan Kovacs s-a achitat bine de sarcini în partida Tunisia – Japonia. Însă, a avut parte și de huiduieli din partea fanilor pentru o decizie care i-a fost impusă de FIFA.

Decizia lui Istvan Kovacs care a dus la un val de huiduieli în Tunisia – Japonia

Cel mai bun arbitru român al momentului a avut onoarea de a conduce Tunisia – Japonia, întâlnirea cu numărul 1.000 din istoria Cupelor Mondiale. A fost o primă repriză cu destule evenimente, dar românul s-a descurcat excelent. Însă, o decizie a sa i-a nemulțumit pe fani.

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La mijlocul primei reprize, ”centralul” din Carei a fluierat oprirea jocului pentru ca fotbaliștii celor două echipe să meargă la marginea terenului și să se hidrateze. Deși este o decizie luată la nivelul FIFA și a fost utilizată la toate meciurile de la Cupa Mondială, ea nu a fost deloc pe placul fanilor.

Cei peste 53.000 de spectatori prezenți pe Estadio BBVA din Monterrey au început să huiduie la scenă deschisă, mai ales că jocul avea un ritm alert. Trebuie spus că în Mexic fotbalul este o adevărată religie, iar schimbările impuse de forul mondial nu sunt întotdeauna apreciate și de aici poate reacția negativă venită din tribune la pauza de hidratare.

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”Pauza de hidratare, preferata tuturor, este solicitată de Istvan Kovacs. Pauza este întâmpinată de huiduieli zgomotoase din partea mulțimii din Monterrey”, a scris BBC, despre momentul neplăcut de la meciul 1.000 din istoria Mondialelor. Situația s-a repetat și în repriza secundă, imediat după ce Japonia a marcat golul de 3-0. În minutul 70, Kovacs i-a trimis din nou pe jucători să se hidrateze, iar spectatorii au huiduit încă o dată. Gianni Infantino, șeful FIFA, a fost prezent la Tunisia – Japonia și a fost martor la huiduielile publicului.

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Kovacs, făcut praf pentru un penalty neacordat

Întâlnirea dintre Tunisia și Japonia a început în forță și niponii au cerut penalty încă din minutul 1, dar Istvan Kovacs a luat decizia de a nu acorda nimic. Hotărârea lui a fost validată imediat din camera VAR și jocul a fost lăsat să continue.

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Însă, decizia arbitrului român de a nu dicta lovitură de la 11 metri a stârnit multe discuții, iar reacțiile negative nu a întârziat să apară pe rețelele de socializare. Iar Kovacs a fost criticat vehement de fanii din întreaga lume.

”Istvan Kovacs este un arbitru slab. Nu acordă penalty ușor pentru Japonia și ia întotdeauna decizii greșite”, ”Istvan Kovacs, deja ai început, nu-i așa?” și ”Istvan Kovacs strică meciul ăsta Tunisia vs Japonia cu arbitrajul său părtinitor. Inconsecvență totală”, sunt câteva reacții ale iubitorilor fotbalului.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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