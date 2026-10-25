Istvan Kovacs a băgat spaima-n Jose Mourinho: „Personalitate!”

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Istvan Kovacs (42 de ani) a condus miercuri seară meciul Real Madrid – RB Leipzig 4-1, din etapa a treia a fazei principale din UEFA Champions League. Giovanni Becali a dezvăluit ce discutase cu Jose Mourinho, antrenorul madrilenilor, despre „centralul” din Carei înainte.

Jose Mourinho, speriat de Istvan Kovacs. Dezvăluirea lui Giovanni Becali

Istvan Kovacs a condus meciul Real Madrid – Leipzig 4-1 de miercuri seară, în etapa a 3-a din faza principală din Champions League. „Cavalerul fluierului” s-a reîntâlnit astfel cu Jose Mourinho, antrenorul echipei gazdă care . Giovanni Becali a dezvăluit că discutase anterior cu antrenorul madrilenilor și că fusese întrebat de lusitan la ce să se aștepte din partea lui Istvan Kovacs. Agentul de jucători a subliniat în primul rând personalitatea arbitrului, despre care consideră că a fost unul dintre motivele pentru care Mourinho a avut un discurs laudativ la adresa lui.

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„Nu l-am întrebat pe Mourinho de ce și-a lăsat barbă. Cât de frumos a vorbit de arbitrul nostru, de Kovacs. L-a arbitrat de vreo 3-4 ori înainte. Mă întreba mereu despre el, i-am zis să aibă grijă că are personalitate și că, dacă greșește, întoarce. I-am zis să aibă grijă că poate lua galben sau roșu. A vorbit frumos de el acum. Nici nu a avut ce să fluiere, a fost un meci fără probleme. Am văzut declarațiile lui Mourinho înainte de meci”, a dezvăluit Giovanni Becali în exclusivitate la Giovanni Show.

despre maniera de arbitraj a lui Istvan Kovacs. Cotidianul AS a avut cuvinte de laudă pentru arbitrul de 42 de ani, în timp ce Marca a preferat să scoată în evidență opririle dese de joc din primul sfert de oră. Singurul moment cu adevărat tensionant în care Istvan Kovacs a fost protagonist s-a petrecut imediat după finalul primei reprize, chiar pe gazon. Kylian Mbappe a mers la arbitru pentru a-i cere explicații, după ce solicitase de două ori fault, dar a fost refuzat de fiecare dată.

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Portofoliul de meciuri al lui Istvan Kovacs în acest sezon

Anterior delegării la Real Madrid – Leipzig, fusese pentru prima dată din 2018 încoace când Istvan Kovacs nu condusese un meci de Champions League în primele două etape din faza grupelor sau faza principală. Precedentul meci european al lui Istvan Kovacs fusese pe 11 august 2026. Atunci, românul a fost delegat de UEFA la meciul Bodo/Glimt – Royale Union Saint-Gilloise, manșa secundă a turului trei preliminar din Champions League. El a strâns până acum în actuala stagiune 9 partide.

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Cele mai multe meciuri arbitrate au fost, cum era și normal, în SuperLiga (5). În preliminariile Champions League a condus 2 partide (în care se află și cea menționată anterior). În faza principală din Champions League, el a condus până acum doar duelul de pe „Santiago Bernabeu”. Cel mai „exotic” meci arbitrat a fost Al-Khaleej – Al-Hilal 1-5, din etapa a 4-a a primei ligi din Arabia Saudită. Până acum, centralul din Carei a arătat 43 de cartonașe galbene, 4 roșii directe și a dictat 4 lovituri de pedeapsă.