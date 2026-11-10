Istvan Kovacs a dat lovitura! UEFA îi umple buzunarele pentru a arbitra Italia – Franța

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Arbitrul român , pe San Siro, din etapa 5 a Ligii Națiunilor. Arbitrul din Carei va fi ajutat de asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi. De asemenea, în camera VAR se va afla un român. Este vorba despre Cătălin Popa. Al patrulea oficial al reeditării finalei mondialului din 2006 va fi chiar fratele lui Istvan Kovacs, Szablocs.

Istvan Kovacs va fi remunerat consistent pentru că va arbitra Italia – Franța

Partida dintre Italia și Franța va aduce mai mult decât lumina reflectoarelor pentru ”centralul” din Carei. Istvan Kovacs va primi o remunerație considerabilă pentru duelul din etapa 5 a Ligii Națiunilor. Conform , un arbitru ar încasa între 6 mii și 8 mii de euro pentru a conduce un meci din prima urnă valorică a competiției.

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Totuși, datorită , Istvan Kovacs va primi o sumă aflată în partea superioară a plafonului de remunerație. Astfel, românul va încasa între 7.500 de euro și 8.000 de euro. De menționat este că arbitrii asistenți, Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, vor fi premiați cu sume între 2.500 și 4 mii de euro, iar Cătălin Popa, arbitrul VAR, va încasa trei mii de euro.

Pentru Istvan Kovacs, aceasta este prima delegare la un meci internațional în actualul sezon. Arbitrul român a mai condus partide din SuperLiga, Liga Campionilor și prima ligă a Arabiei Saudite. Ultimul meci între selecționate arbitrat de Kovacs a fost la Cupa Mondială din Canada, SUA și Mexic. Atunci, românul s-a aflat la ”centrul” partidei dintre Iordania și Argentina, 1-3.

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Italienii se bucură pentru delegarea lui Istvan Kovacs

La doar câteva ore după ce românul a fost anunțat că va conduce meciul decisiv pentru califcarea în sferturile de finală ale competiției, presa din Italia a reacționat. Arbitrul a fost descris în numai câteva cuvinte și se pare că a fost o surpriză plăcută pentru fanii fotbalului din ”Cizmă”.

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”Au fost oficializate delegările arbitrilor pentru supermeciul din Liga Națiunilor dintre Italia și Franța, programat joi, 12 noiembrie, la ora 21:45, o partidă care se anunță spectaculoasă pentru etapa a cincea a competiției. UEFA a luat decizia finală și i-a încredințat conducerea acestui duel european arbitrului internațional român Istvan Kovacs, un arbitru cu mare experiență și carismă europeană”, a scris Alfredo Pedulla, pe propriul .

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Istvan Kovacs a arbitrat de numai două ori naționala Italiei, însă nu le-a purtat noroc ”Gli Azzurrilor”. Italia a remizat, în calificările pentru Cupa Mondială 2022, împotriva Georgiei, 0-0, și a pierdut rușinos împotriva Germaniei, în Liga Națiunilor, 2-5.