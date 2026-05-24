Istvan Kovacs a dictat penalty pentru FCSB când FC Botoșani se pregătea să bată corner! Intervenția VAR a fost decisivă. Video

FCSB s-a desprins la 3-1 în barajul cu FC Botoșani grație unui Fosta campioană a primit lovitură de pedeapsă chiar în momentul în care moldovenii se pregăteau să execute o lovitură de la colț.

Faza rarisimă la care FCSB a primit penalty de la Istvan Kovacs cu FC Botoșani

a primit penalty pentru un henț comis de Sebastian Mailat. Interesat este faptul că brigada de arbitri a luat decizia în momentul în care FC Botoșani se pregătea să execute un corner. Inițial, Kovacs nu a văzut hențul lui Mailat și a lăsat jocul să continue. Echipa lui Marius Croitoru a plecat pe contraatac și așa s-a ajuns să aibă lovitură de la colț.

Kovacs n-a dat însă drumul partidei, deoarece a fost sesizat din camera VAR pentru hențul lui Mailat. Kovacs a mers să revadă faza la monitor și a arătat punctul cu var. Florin Tănase și-a asumat responsabilitatea și l-a executat pe Giannis Anestis, făcând astfel 3-1. – vezi

La partida dintre FCSB și FC Botoșani, CCA l-a delegat pe Istvan Kovacs, ajutat de asistenții Mihai Marica și Tunyogi Ferencz, în timp ce arbitru de rezervă a fost desemnat Iulian Călin. În camera VAR s-au aflat Cătălin Popa și Rareș Vidican.

FC Botoșani a primit și ea penalty pentru henț

La 3-1, FCSB a reușit să își facă în continuare viața grea. La mai puțin de 10 minute de la hențul lui Sebastian Mailat, Risto Radunovic a comis și el aceeași neregularitate în careul propriu. De această dată, Istvan Kovacs nu a stat pe gânduri și a dictat penalty pentru FC Botoșani.

Colegii din camera VAR nu l-au contrazis pe cel mai bun arbitru român, iar decizia din teren a rămas validă. Același Mailat a luat mingea și a făcut 3-2 cu o execuție care l-a trimis în colțul opus pe Ștefan Târnovanu.